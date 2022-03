Sei modi per potenziare la memoria

Se avete problemi con la memoria, ma vi piacerebbe migliorare questa abilità, ecco 6 tecniche che possono esservi molto utili.

Sentire di non ricordare le cose può essere spaventoso. Soprattutto in quei momenti in cui se ne ha davvero bisogno, come quando si sostiene un esame o si deve parlare in pubblico o memorizzare la lista della spesa.

Se avete problemi a memorizzare le cose, ma vi piacerebbe migliorare questa abilità, ecco 6 tecniche che possono esservi molto utili.

Sono scientificamente provate e sono risultate di grande aiuto. Scopritele!

1. Metodo di Loci

Il nome di questo metodo mnemonico viene dal latino e significa “luogo”. Si tratta di utilizzare la memoria spaziale per ricordare le informazioni.

Per fare questo, dovete immaginare vividamente un luogo che conoscete perfettamente, come la vostra casa. Quindi,potete associare ad ogni stanza o angolo della casa, “luogo” un po ‘di informazioni. Se volete ricordare la lista della spesa, mettete un oggetto in ogni posto.

Quando avete bisogno di queste informazioni, dovete solo viaggiare attraverso lo spazio in modo fantasioso e andare a “recuperare” quei ricordi.

2. Utilizzare gli acronimi

Si supponga di dover ricordare un gruppo di parole, come i nomi di alcune città o un elenco di concetti, ma sembra impossibile memorizzarli.

Una buona idea è usare gli acronimi. Questo metodo consiste nel prendere la prima lettera di ogni parola e formarne un’altra, che è molto facile da ricordare. Ad esempio, se dovete ricordare questi paesi: Colombia, Argentina, Sudan e Afghanistan, potete formare la parola: CASA.

Quindi, quando dovrete ricordarli di nuovo, avrete un grande indizio: la prima lettera di ognuno!

3. Rime e melodie

Le rime e le melodie rendono molto più facile ricordare le cose. Quindi se avete delle informazioni e trovate difficoltà a memorizzarle, potete provare questo metodo:trasformate i concetti che dovete ricordare in una rima o in una canzone.

Se riuscite a inserire le informazioni in una melodia a voi già nota, tanto meglio.

4. Visualizzazione e associazione

Se dovete ricordare un gruppo di parole, questa regola metrotecnica è l’ideale. Consiste nel creare una relazione di associazione mentale tra due o più parole, visualizzando quell’associazione.

L’immagine dovrebbe essere la più divertente o particolare possibile, per renderla ancora più memorabile, ma dovete essere in grado di vederla in soli 3 secondi. Ad esempio, se dovete ricordare “cane” e “computer” potete immaginare il vostro cane che usa il PC; o meglio, voi stessi che portate il vostro pc al guinzaglio.

Più le immagini sono efficaci, più parole potete ricordare.

5. Chucking

Chucking è una tecnica per combinare molte unità di informazioni in un numero limitato di unità.

È una tecnica ideale se volete memorizzare numeri lunghi. Si tratta di fare consapevolmente ciò che si fa naturalmente con i numeri di telefono: invece di memorizzare separatamente ciascun numero, si ricordano gruppi di numeri.

In questo modo, invece di dover ricordare, ad esempio, 9 numeri separati, dovreste ricordare 3 gruppi di 3 numeri, che è più facile per il cervello.

6. Scrivere tutto ciò che si deve ricordare

È dimostrato che scrivere le informazioni a mano (non su un computer) aiuta a memorizzarle in modo molto più efficace.

Pertanto, scrivere i concetti più importanti che dovete memorizzare è un ottimo modo per imprimerli nella memoria.

Ad esempio, se state apprendendo una nuova lingua, scrivere le parole che state imparando,vi aiuterà molto di più a tenerle a mente.

Autrice: Rocío Belén Suárez / Articolo originale: 6 técnicas avaladas por la ciencia para recordarlo todo / Fonte: pianetablunews.it