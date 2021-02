I segreti dello stress traumatico nascosto nel cervello

Effetti di una neurotecnologia allostatica a circuito chiuso (HIRREM) sulla lateralità della connettività funzionale del cervello nello stress traumatico legato all'esercito.

(la tecnologia di ricerca legacy di Cereset - a Brain State Company) è stata utilizzata dalla Wake Forest School of Medicine per studiare i sintomi di stress traumatico nel personale militare prima e dopo l'uso dell'intervento Cereset (legacy). (1)

L'intero cervello, risonanza magnetica per immagini (MRI) a riposo è stato eseguito prima e dopo l'intervento di Cereset. In precedenza sono stati segnalati effetti significativi sulla connettività di rete del cervello. (2)

Per il presente studio, è stata analizzata la lateralizzazione della connettività cerebrale. Questa lateralizzazione qui si riferisce alla distribuzione delle connessioni cerebrali all'interno del lato destro e sinistro o sul lato opposto. Questo è importante perché i lobi comuni negli emisferi destro e sinistro del cervello svolgono funzioni diverse. Da notare per questi risultati, la divisione parasimpatica del sistema nervoso autonomo (che pensiamo come il “freno per riposare e digerire”) è gestita principalmente a sinistra, e la divisione simpatica (che noi pensiamo come il “gas to go”) è guidato principalmente a destra. Pertanto, la sinistra dominante è un indicatore di risposta “congelamento o intorpidimento” e, al contrario, una destra dominante è l'indicatore di risposta “lotta o fuga”.

Le asimmetrie sono state identificate al basale, insieme a cambiamenti nei modelli di lateralizzazione dopo Cereset. (3) Sono state osservate correlazioni significative tra la lateralizzazione dell'intero cervello e i sintomi di stress post-traumatico. Questi risultati aiutano a comprendere gli effetti e il modo migliore per trattare lo stress traumatico.

Il cervello è l'organo di comando centrale che attiva e gestisce le risposte autonome a traumi e stress. I risultati di questo studio supportano il modello di gestione autonomica bihemispheric dello stress traumatico (BHAM), proposto da Brain State e Wake Forest 6 anni fa. (4) Le connessioni regolate del cervello sembrano essere il motore a monte della salute e del benessere. Quando le connessioni tra gli emisferi sono più equilibrate, gli individui sono più sani.

Da notare, è la base per questo movimento del cervello verso un modello più sano. Cereset riflette semplicemente i modelli elettrici del cervello utilizzando toni ingegnerizzati per rappresentare le frequenze cerebrali dominanti. Il cliente che riceve Cereset è comodamente seduto su una sedia reclinabile per ascoltare i toni generati dal cervello o BrainEcho®. Questo aiuta il cervello a rilassarsi, a cambiare e a resettarsi per migliorare l'equilibrio e la simmetria, che è associata a sintomi ridotti di stress traumatico.

Molti studi clinici precedenti hanno dimostrato i benefici associati all'uso di Cereset per i sintomi di insonnia, depressione, stress, ansia, commozione cerebrale, vampate di calore, tachicardia ortostatica posturale ed emicrania. Gli studi clinici attuali e precedenti includevano anche misure di esito oggettivo come la variabilità della frequenza cardiaca per dimostrare un miglioramento significativo della funzione autonomica. I benefici dei sintomi erano duraturi fino a 6 mesi nello studio corrente e il miglioramento autonomo è stato duraturo attraverso la visita finale di follow-up a 4 mesi in uno studio controllato con placebo per l'insonnia.

L'aggiunta dei risultati della lateralizzazione MRI (magnetic resonance imaging) riportati in questo studio e la correlazione con i sintomi non solo supportano il modello BHAM, ma indicano anche un meccanismo di effetto per i benefici clinici precedentemente riportati con Cereset. I sintomi associati a traumi, stress e carico allostatico ora colpiscono la maggioranza della popolazione. Cereset supporta in modo non invasivo il cervello per equilibrarsi e regolarsi con benefici risultanti per i sintomi psicologici di stress traumatico e una migliore funzione autonomica.

Il finanziamento per questo studio è stato fornito da: The Susanne Marcus Collins Foundation Inc., Joint Capability Technology Demonstration Program all'interno dell'Ufficio del Sottosegretario alla Difesa, US Special Operations Command e Wake Forest Clinical and Translational Science Institute. Per ulteriori informazioni sugli studi di ricerca clinica Cereset Research / HIRREM e altre innovazioni nella neurotecnologia a ciclo chiuso / neuromodulazione bilanciata, visitare: HIRREM (5) CERESET RESEARCH (6)

Riferimenti:

(1) Effects of an Allostatic Closed-Loop Neurotechnology (HIRREM) on Brain Functional Connectivity Laterality in Military-Related Traumatic Stress

(2) Functional Brain Network Changes Following Use of an Allostatic, Closed-Loop, Acoustic Stimulation Neurotechnology for Military-Related Traumatic Stress

(3) Cereset

(4) A bihemispheric autonomic model for traumatic stress effects on health and behavior

(5) HIRREM

(6) CERESET RESEARCH

Descrizione foto: Mappe che mostrano la posizione e l'estensione delle regioni di interesse utilizzate in questo studio sugli effetti di una neurotecnologia allostatica a circuito chiuso (HIRREM) sulla lateralità della connettività funzionale del cervello nello stress traumatico legato all'esercito. Le coordinate del Montreal Neurological Institute sono elencate sotto ogni sezione. - Credit: © Cereset and Wake Forrest School of Medicine.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Secrets of traumatic stress hidden in the brain are exposed