Scoperto nel sud della Francia sito fossile

Quasi 400 fossili eccezionalmente ben conservati risalenti a 470 milioni di anni fa sono stati scoperti nel sud della Francia da due paleontologi dilettanti

I primi siti del Paleozoico con conservazione dei tessuti molli si trovano prevalentemente nelle rocce del Cambriano e tendono a catturare gli ecosistemi tropicali e temperati del passato.

Questo nuovo sito fossile di importanza mondiale è stato analizzato da scienziati dell'Università di Losanna, in collaborazione con il CNRS e team internazionali. Questa scoperta fornisce informazioni senza precedenti sugli ecosistemi polari del periodo Ordoviciano.

Gli appassionati di paleontologia hanno portato alla luce uno dei siti fossili più ricchi e diversificati del mondo del periodo Ordoviciano inferiore (circa 470 milioni di anni fa). Situato nella Montagna Nera, nel dipartimento francese dell'Hérault, questo giacimento di oltre 400 fossili si distingue per una fauna eccezionalmente ben conservata. Oltre alle componenti del guscio, contiene elementi molli rarissimi come apparati digestivi e cuticole, in notevole stato di conservazione. Inoltre, questo biota un tempo si trovava molto vicino al Polo Sud, rivelando la composizione degli ecosistemi più meridionali dell’Ordoviciano.

Presso la Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna (UNIL), gli scienziati hanno collaborato con il CNRS e team internazionali per effettuare le prime analisi di questo deposito, noto come Cabrières Biota. I risultati sono pubblicati su Nature Ecology & Evolution. (1)

Rifugi climatici ordoviciani

Le analisi del nuovo biota rivelano la presenza di artropodi (un gruppo che comprende millepiedi e gamberetti) e cnidari (un gruppo che comprende meduse e coralli), oltre a un gran numero di alghe e spugne. L'elevata biodiversità del sito suggerisce che quest'area fungesse da rifugio per le specie sfuggite alle alte temperature prevalenti all'epoca più a nord.

«In questo periodo di intenso riscaldamento globale, gli animali vivevano infatti in rifugi ad alta latitudine, in fuga dalle temperature equatoriali estreme», sottolinea il dottor Farid Saleh (2), ricercatore dell'Università di Losanna e primo autore dello studio. «Il lontano passato ci dà uno sguardo al nostro possibile futuro prossimo», aggiunge il dottor Jonathan B Antcliffe (3), ricercatore dell'Università di Losanna e coautore dello studio.

Da parte loro, Éric Monceret (4) e Sylvie Monceret-Goujon, i dilettanti che hanno scoperto il sito, aggiungono con entusiasmo: «Abbiamo esplorato e cercato fossili dall'età di vent'anni», dice Eric Monceret. «Quando ci siamo imbattuti in questo straordinario biota, abbiamo capito l'importanza della scoperta e siamo passati dallo stupore all'eccitazione», aggiunge Sylvie Monceret-Goujon.

Questa prima pubblicazione segna l'inizio di un lungo programma di ricerca che prevede scavi su larga scala e analisi approfondite dei fossili. Utilizzando metodi e tecniche innovativi, l'obiettivo è rivelare l'anatomia interna ed esterna degli organismi, nonché dedurne le relazioni filogenetiche e i modi di vita.

Riferimenti:

(1) The Cabrières Biota (France) provides insights into Ordovician polar ecosystems

(2) Farid Saleh

(3) Jonathan B Antcliffe

(4) Éric Monceret

Descrizione foto: Ricostruzione artistica della Biota di Cabrières. - Credit: ristiano McCall.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Nouveau site fossilifère d’importance mondiale mis au jour dans le sud de la France