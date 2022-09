Scoperte due nuove specie di scorpioni in California

In California, gli studenti delle scuole della Bay Area hanno individuato due nuove specie di scorpioni (Paruroctonus soda e Paruroctonus conclusus).

La California ha ora due nuovi scorpioni nella sua lista di specie, grazie agli sforzi di due studenti delle scuole superiori dalla vista acuta della Bay Area e della California Academy of Sciences. Harper Forbes e Prakrit Jain, scolari appassionati della piattaforma scientifica comunitaria iNaturalist (1), hanno scoperto gli scorpioni nuovi alla scienza mentre esploravano le migliaia di osservazioni caricate da altri utenti nello stato.

Le nuove specie Paruroctonus soda e Paruroctonus conclusus sono scorpioni di playa, il che significa che possono essere trovati solo intorno ai letti dei laghi asciutti, o playa, dai deserti della California centrale e meridionale. Per gli scienziati, i responsabili della conservazione e le crescenti comunità di osservatori della fauna selvatica su piattaforme come iNaturalist, queste specie appena descritte forniscono una migliore comprensione della biodiversità della California e dei luoghi che più necessitano di protezione, una pietra miliare dell'iniziativa pianificata dall'accademia Thriving California (2). I naturalisti in erba hanno collaborato con il curatore di aracnologia, il dottor Lauren Esposito, PhD (3), per descrivere formalmente la specie in uno studio pubblicato dal giornale ZooKeys. (4)

Nel 2019, Forbes e Jain si sono imbattuti in una specie sconosciuta di scorpione su iNaturalist osservata vicino al lago Koehn (5), un lago effimero nel deserto del Mojave, che era rimasto non identificato da quando era stato caricato sei anni prima.

«Non eravamo del tutto sicuri di cosa stessimo guardando», dice lo studente Prakrit Jain. «Nei due anni successivi, abbiamo studiato gli scorpioni del genere Paruroctonus e abbiamo appreso che spesso si evolvono per vivere in zone alcaline come il lago Koehn. Quando siamo tornati a quell'osservazione iniziale, ci siamo resi conto che stavamo guardando una specie di Paruroctonus non descritta».

Per fortuna, un altro scorpione sconosciuto osservato nella contea di San Luis Obispo (6) è stato caricato su iNaturalist poco dopo la loro scoperta nel maggio del 2021. Con alcuni anni di ricerca sugli aracnidi alle spalle, Forbes e Jain hanno capito subito che si trattava di una nuova specie dello stesso genere. Hanno immediatamente contattato Esposito per aiutarli, risultando in due scorpioni nuovi alla scienza: P. soda e P. conclusus e un articolo pubblicato in cui Forbes e Jain sono i primi autori.

«Harper e Prakrit hanno seguito tutti i passaggi per descrivere formalmente una specie, campionando le popolazioni e confrontandole con gli esemplari esistenti nella nostra collezione», afferma Esposito. «C'è molto lavoro da fare, ma sono incredibilmente appassionati di questa ricerca. È stimolante vedere che il loro hobby è quello che fa avanzare la scienza della biodiversità».

Paruroctonus soda e Paruroctonus conclusus sono entrambi specialisti dei lavelli alcalini, il che significa che si sono adattati ai bacini alcalini - playa secchi e salati con terreni ad alto pH - in cui si sono evoluti. Ogni specie ha un areale molto limitato e può essere trovata solo nelle playas dove sono state scoperte: Soda Lake (il primo omonimo) e Koehn Lake. Durante la pausa estiva, Harper Forbes e Prakrit Jain hanno visitato i laghi per raccogliere esemplari di ogni nuova specie. Dopo aver esplorato le pianure alcaline durante il giorno alla ricerca degli habitat più adatti agli scorpioni di playa, si sono messi in viaggio con le loro fiale e pinze al tramonto, poiché questi abitanti del deserto sono attivi principalmente di notte.

Fortunatamente, la maggior parte degli scorpioni emette fluorescenza sotto la luce ultravioletta, quindi i ricercatori hanno usato le luci nere per setacciare le spiagge aperte tenendo d'occhio i loro soggetti luminosi. Hanno anche perquisito i tipici nascondigli degli scorpioni, sbirciando nelle fessure del terreno argilloso duro e pettinando le comuni piante alcaline come cespuglio di iodio (Allenrolfea occidentalis) e cespuglio di alghe (Suaeda nigra). Alla fine di ogni viaggio, hanno raccolto con successo un campione di maschi e femmine sufficiente per lo studio.

Sebbene la gamma di specie di Paruroctonus soda sia piccola (solo poche miglia quadrate), si trova interamente all'interno del Carrizo Plain National Monument, una terra protetta a livello federale che rende questa specie al sicuro dalle minacce guidate dall'uomo. Sfortunatamente, questo non è il caso di Paruroctonus conclusus.

«Sebbene non sia stata effettuata alcuna valutazione ufficiale per nessuna delle due specie, Paruroctonus conclusus può essere trovato solo su una stretta striscia di terra non protetta, lunga meno di due chilometri e larga solo pochi metri in alcuni punti», afferma Forbes. «L'intera specie potrebbe essere spazzata via con la costruzione di un singolo parco solare, miniera o complesso residenziale».

Sebbene Paruroctonus soda sembri essere relativamente sicuro rispetto a Paruroctonus conclusus, la costante minaccia del cambiamento climatico mette in pericolo tutta la fauna selvatica, in particolare nei delicati ambienti desertici. Nell'ambito dell'iniziativa Thriving California, gli scienziati dell'Accademia sperano di collaborare con scuole e comunità in tutto lo stato per condurre ulteriori ricerche sulla biodiversità. Sfruttando i dati scientifici, inclusi i dati crowd-sourced di iNaturalist, e fornendo l'accesso all'apprendimento ambientale e scientifico, l'iniziativa spera di fermare la perdita di biodiversità nel Golden State.

Ora diplomati al liceo, questo autunno Forbes studierà biologia evolutiva all'Università dell'Arizona e Jain studierà biologia integrativa all'Università della California, a Berkeley. Continueranno il loro lavoro con Esposito e stanno attualmente collaborando al loro prossimo grande progetto: un libro olistico sugli scorpioni della California. Oltre alle loro ricerche e agli sforzi accademici, sono entusiasti di tornare sul campo per trovare, collezionare e identificare altri scorpioni.

«Non mi stancherò mai di uscire di notte per trovare un certo scorpione per la prima volta», dice Jain. «Che si tratti di risolvere il mistero di uno scorpione perduto da tempo o di scoprire qualcosa di nuovo in un luogo inaspettato, un viaggio nel deserto è sempre una sfida e un'avventura».

California Academy of Sciences è una rinomata istituzione scientifica ed educativa con la missione di rigenerare il mondo naturale attraverso la scienza, l'apprendimento e la collaborazione. Con sede nel Golden Gate Park di San Francisco, ospita un acquario, un planetario e un museo di storia naturale di livello mondiale, oltre a programmi innovativi in ??materia di scienza della biodiversità, apprendimento ambientale e impegno collaborativo, il tutto sotto lo stesso tetto vivente. (7) L'Institute for Biodiversity Science and Sustainability della California Academy of Sciences è in prima linea negli sforzi per rigenerare il mondo naturale attraverso la scienza, l'apprendimento e la collaborazione. Con sede a San Francisco, l'Istituto ospita oltre 100 scienziati di livello mondiale, strutture all'avanguardia e quasi 46 milioni di campioni scientifici provenienti da tutto il mondo. L'Istituto sfrutta anche l'esperienza e gli sforzi di oltre 100 Associati internazionali e 450 illustri Fellow. Attraverso spedizioni in tutto il mondo, indagini in laboratorio e analisi di vasti set di dati biologici, gli scienziati dell'Istituto lavorano per comprendere l'evoluzione e l'interconnessione di organismi ed ecosistemi, le minacce che devono affrontare in tutto il mondo e le strategie più efficaci per garantire che prosperino nel futuro. Attraverso partnership profondamente collaborative e iniziative innovative di coinvolgimento pubblico, guidano anche decisioni critiche sulla conservazione in tutto il mondo, ispirano e guidano la prossima generazione di scienziati e promuovono una gestione responsabile del nostro pianeta. (8)

Descrizione foto: Specie di scorpione Paruroctonus soda con prole. La curatrice dell'Accademia Lauren Esposito, PhD, cerca gli scorpioni con gli studenti Harper Forbes e Prakrit Jain. - Credit: (Gayle Laird © California Academy of Sciences).

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Bay Area high school students describe two new scorpion species with Academy researcher