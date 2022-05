Scoperta nuova specie di serpente in Paraguay

Scoperta in Paraguay nuova specie di Phalotris del gruppo nasutus, Phalotris shawnella, che comprende 15 specie distribuite nell'America centro-meridionale.

Un bellissimo serpente non velenoso, precedentemente sconosciuto alla scienza, è stato scoperto in Paraguay e descritto dai ricercatori dell'ONG paraguaiana Para La Tierra (1) con la collaborazione di Guyra Paraguay (2) e dell'Instituto de Investigación Biológica del Paraguay. (3) Appartiene al genere Phalotris, che comprende 15 specie semi-sotterranee distribuite nell'America centro-meridionale. Questo gruppo di serpenti è noto per la sua sorprendente colorazione con motivi rossi, neri e gialli.

Si distingue dagli altri membri del gruppo per la seguente combinazione di caratteri:

quinto sopralabiale a contatto con il parietale, striscia vertebrale presente, colletto nucale giallastro (lungo 2 o 3 squame dorsali), colore rossastro opaco della testa, bande laterali larghe, solidamente o quasi completamente scure, squame ventrali rosso-arancio leggermente e irregolarmente macchiate di nero principalmente sulla metà posteriore del corpo, emipene bilobato, estremamente asimmetrico, con spine laterali allargate, ricurve.

Il dottor Jean-Paul Brouard, uno dei ricercatori coinvolti, si è imbattuto casualmente in un individuo della nuova specie mentre scavava una buca a Rancho Laguna Blanca nel 2014. Insieme ai suoi colleghi Paul Smith e Pier Cacciali, ha descritto la scoperta la rivista scientifica Zoosystematics and Evolution. (4) Gli autori l'hanno chiamata Phalotris shawnella, in onore di due figli - Shawn Ariel Smith Fernández ed Ella Bethany Atkinson - nati nello stesso anno della Fundación Para La Tierra (2008). Hanno ispirato i fondatori della ONG a lavorare per la conservazione della fauna selvatica del Paraguay, nella speranza che i loro figli possano ereditare un mondo migliore.

Il nuovo serpente Phalotris è particolarmente attraente e può essere distinto dalle altre specie affini del suo genere per la sua testa rossa in combinazione con un collare giallo, una fascia laterale nera e squame ventrali arancioni con macchie nere irregolari. Conosciuto solo da tre individui, è endemico delle foreste del Cerrado del dipartimento di San Pedro, nel Paraguay orientale. La sua distribuzione nota consiste in due zone con suoli sabbiosi in quel dipartimento - Colonia Volendam e Laguna Blanca - che distano 90 km l'una dall'altra.

L'estrema rarità di questa specie ha portato gli autori a considerarla “in via di estinzione”, secondo le categorie di conservazione (5) dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), (6) il che significa che è in imminente pericolo di estinzione in assenza di misure per la sua protezione.

Questa specie si trova solo nella famosa località turistica di Laguna Blanca, zona dichiarata Area Importante per la Conservazione di Anfibi e Rettili.

«Questo dimostra ancora una volta la necessità di proteggere l'ambiente naturale in questa regione del Paraguay», commentano gli autori. «Laguna Blanca è stata designata Riserva Naturale per un periodo di 5 anni, ma attualmente non ha alcuna protezione. La conservazione di questo sito dovrebbe essere considerata una priorità nazionale per la conservazione».

Riferimenti:

(1) Para La Tierra - Volunteer in South America

(2) Guyra Paraguay

(3) Instituto de Investigación Biológica del Paraguay

(4) A new species of Phalotris (Serpentes, Colubridae, Elapomorphini) from Paraguay

(5) IUCN Red List of Threatened Species

(6) International Union for Conservation of Nature - IUCN

Descrizione foto: Il serpente Phalotris shawnella. - Credit: Jean Paul Brouard.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Striking new snake species discovered in Paraguay