Scoperta enorme area ittica riproduttiva in Antartide

Vicino alla piattaforma di ghiaccio Filchner situata in Antartide nel sud del mare di Weddell, un team di ricerca ha scoperto la più grande area ittica riproduttiva del mondo.

Un sistema di telecamere, appositamente installato in loco, ha filmato sul fondo del mare migliaia di pesci ghiaccio di Giona (Neopagetopsis ionah). Al momento dell'osservazione, la densità dei nidi e la dimensione dell'intera area riproduttiva suggeriscono all'incirca un numero totale di circa 60 milioni di pesci ghiaccio di Giona. Queste scoperte forniscono supporto per la creazione di un'area marina protetta nel settore atlantico dell'Oceano meridionale. Una squadra, guidata dal dottor Autun Perser (1) dell'Alfred Wegener Institute, ha pubblicato i risultati nella rivista scientifica Current Biology. (2)

La gioia è stata fantastica quando, nel febbraio del 2021, i ricercatori hanno visto numerosi nidi di pesci ghiaccio di Giona sui monitor a bordo della nave da ricerca tedesca Polarstern. Attraverso il loro sistema di telecamere hanno potuto visionare il fondale, situato nel mare di Weddell, a una profondità di circa 500 metri. Essi hanno ammirato una miriade di piccoli nidi appurando che c'era in media un sito di riproduzione ogni tre metri quadrati. In alcuni casi erano presenti addirittura da uno a due nidi attivi per metro quadro.

La mappatura dell'area suggerisce una portata totale di 240 chilometri quadrati, che è all'incirca le dimensioni dell'isola di Malta. Estrapolato a questa dimensione dell'area, il numero totale di nidi di pesce è stato stimato di circa 60 milioni. «L'idea che una tale enorme area riproduttiva di Icefish (Neopagetopsis ionah) nel Mare di Weddell era precedentemente sconosciuta è totalmente affascinante», afferma il dottor Autun Perser, Biologo Deep-Sea presso l'Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) e Autore dell'attuale pubblicazione. Dopotutto, l'Alfred Wegener Institute ha esplorato l'area con il suo rompighiaccio Polarstern fin dai primi anni '80. Finora, qui sono stati rilevati solo singoli pesci ghiaccio di Giona (Neopagetopsis ionah) o piccoli cluster di nidi.

Le uniche osservazioni sono state realizzate con il sistema OFOBS, l'Ocean Floor Observation and Bathymetry System. (3) Si tratta di una struttura a forma di slitta costruita per montare una fotocamera con lo scopo di indagare sul flusso marino in ambienti estremi, come mari coperti di ghiaccio. Viene rimorchiata su uno speciale cavo alimentato in fibra ottica e si muove ad una velocità di circa 2 km/h a un metro e mezzo sopra il fondale marino.

Il dottor Autun Perser spiega che «Dopo la spettacolare scoperta di questa miriade di nidi, abbiamo pensato a una strategia per scoprire quanto fosse grande l'intera area di riproduzione. Sollevando l'intera struttura mobile dal fondale di circa tre metri e con una velocità di traino di circa 6 km/h abbiamo potuto aumentare il campo visivo da perlustrare. Accorpando tutti i dati acquisiti, abbiamo appurato che la dimensione dell'area era di 45.600 metri quadrati e ospitava all'incirca 16.160 nidi.

Sulla base delle immagini, il team è stato in grado di identificare chiaramente i nidi rotondi, circa 15 centimetri di profondità e 75 centimetri di diametro, che sono stati resi distinti dai fondali marini altrimenti fangosi da un'area centrale rotonda di piccole pietre. Diversi tipi di nidi di pesce si sono distinti: nidi “attivi”, contenenti tra 1.500 e 2.500 uova e custoditi in tre quarti dei casi da un adulto Icefish (pesce ghiaccio di Giona) della specie Neopagetopsis ionah, o nidi che contenevano solo uova; C'erano anche nidi inutilizzati, nelle vicinanze di cui solo un pesce senza uova poteva essere visto, o un pesce morto. I ricercatori, dopo aver mappato la distribuzione e la densità dei nidi utilizzando l'OFOBS (Ocean Floor Observation and Bathymetry System) con i Sonars di scansione laterale a lungo raggio di Ourobs, ma a risoluzione inferiore, hanno registrato oltre 100.000 nidi.

Gli scienziati hanno combinato i loro risultati con dati oceanografici e biologici. Hanno appurato che l'area di riproduzione corrisponde spazialmente con l'afflusso di acqua profonda più calda dal mare di Weddell sullo scaffale più alto. Con l'aiuto dei sigilli equipaggiati del trasmettitore, il team multidisciplinare ha dimostrato che la regione è anche una destinazione abituale per le foche di Weddell. Il 90% delle attività di immersione dei sigilli ha avuto luogo all'interno della regione dei nidi di pesce attivi, dove presumibilmente vanno in cerca di cibo. Non c'è da stupirsi, i ricercatori calcolano che la biomassa della colonia di pesci ghiaccio di Giona è di 60 mila tonnellate.

Con la sua biomassa, questa enorme area riproduttiva è un ecosistema estremamente importante per il Mare di Weddell. Essa è, secondo la ricerca attuale, probabilmente la colonia di allevamento del pesce contiguo più estesa del mondo.

Il ministro della ricerca federale tedesca Bettina Stark-Watzinger ha dichiarato: «Porgo le mie congratulazioni ai ricercatori coinvolti nella loro affascinante scoperta. Dopo la spedizione MOSAiC, la ricerca marina e polare tedesca ha ancora una volta ribadito la sua posizione eccezionale. Le navi tedesche sono dei laboratori di ricerca ambientale flottanti. Continuano a navigare i mari polari e i nostri oceani quasi non-stop, servendo come piattaforme per la scienza finalizzata a generare risultati importanti con lo scopo di sostenere il clima e la protezione dell'ambiente. Il finanziamento del Ministero federale dell'istruzione e della ricerca (BMBF) offre una ricerca marina e polare tedesca con una delle flotte di nave da ricerca più avanzate in tutto il mondo. Questa scoperta può dare un contributo importante per proteggere l'ambiente antartico. Il BMBF continuerà a lavorare verso questo obiettivo sotto le direttive decennali delle Nazioni Unite della scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile programmato fino al 2030».

Per la dottoressa Antje Boetius, (4) direttrice dell'Alfred Wegener Institute (AWI) e biologo marino, lo studio attuale è un segno di quanto è urgente stabilire aree protette marine in Antartide. Ella spiega: «Questa grande scoperta è stata abilitata da una specifica tecnologia e di sondaggi che abbiamo sviluppato durante la mia sovvenzione ERC. Mostra quanto è importante indagare gli ecosistemi sconosciuti prima di sfruttarli. Il Mare Antartico di Weddell è poco conosciuto e questo sottolinea ancora più la necessità di attuare sforzi internazionali per stabilire un'area protetta marina (MPA)».

Antje Boetius classifica i risultati dello studio, in cui non è stata direttamente coinvolta, una proposta MPA preparata sotto la direzione dell'Alfred Istituto Wegener e sostenuta dal 2016 dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, nonché a altri paesi della Commissione internazionale per la conservazione delle risorse viventi marine antartiche (CCAMLR).

L'Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI) conduce la ricerca prevalentemente nell'Artico e nell'Antartico. Coordina la ricerca polare in Germania e fornisce infrastrutture importanti alla comunità scientifica internazionale, come la ricerca 'icebreaker Polarstern' e stazioni nell'Artico e Antartide. L'Alfred Wegener Institute è uno dei 18 centri di ricerca dell'Associazione Helmholtz, la più grande organizzazione scientifica in Germania. (5)

Descrizione foto: Pesci ghiaccio di Giona (Neopagetopsis ionah). - Credit: Alfred Wegener Institute.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: World's largest fish breeding area discovered in Antarctica