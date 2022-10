Scoperta di una nuova funzione del cervelletto

Il cervelletto è noto principalmente per la regolazione del movimento, ma svolge anche un ruolo importante nel ricordare le esperienze emotive

Le informazioni emotive vengono ricordate meglio delle informazioni neutre. Numerose prove indicano che l'amigdala e le sue interazioni con altre regioni cerebrali svolgono un ruolo importante nell'effetto di potenziamento della memoria dell'eccitazione emotiva. Mentre è stato scoperto che il cervelletto è coinvolto nel condizionamento della paura, il suo ruolo nel miglioramento emotivo della memoria episodica è meno chiaro.

I ricercatori dell'Università di Basilea hanno ora scoperto che anche il cervelletto svolge un ruolo importante nel ricordare le esperienze emotive. Lo studio appare sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). (1)

Sia le esperienze emotive positive che quelle negative sono conservate particolarmente bene nella memoria. Questo fenomeno è importante per la nostra sopravvivenza, poiché dobbiamo ricordare le situazioni pericolose per evitarle in futuro. Precedenti studi hanno dimostrato che una struttura cerebrale chiamata amigdala, importante nell'elaborazione delle emozioni, gioca un ruolo centrale in questo fenomeno. Le emozioni attivano l'amigdala, che a sua volta facilita la memorizzazione delle informazioni in varie aree del cervello.

La ricerca attuale, guidata dal professor Dominique de Quervain (2) e dal professor Andreas Papassotiropoulos (3) dell'Università di Basilea, indaga il ruolo del cervelletto nella memorizzazione delle esperienze emotive. In uno studio su larga scala, i ricercatori hanno mostrato a 1.418 partecipanti immagini emotive e neutre e hanno registrato l'attività cerebrale dei soggetti utilizzando la risonanza magnetica.

In un test di memoria condotto successivamente, le immagini positive e negative sono state ricordate dai partecipanti molto meglio delle immagini neutre. La migliore conservazione delle immagini emotive era collegata a un aumento dell'attività cerebrale nelle aree del cervello già note per svolgere un ruolo. Tuttavia, il team ha anche identificato una maggiore attività nel cervelletto.

Il cervelletto in comunicazione con il cervello

I ricercatori sono stati anche in grado di dimostrare che il cervelletto mostra una comunicazione più forte con varie aree del cervello durante il processo di maggiore conservazione delle immagini emotive. Riceve informazioni dal giro cingolato, una regione del cervello importante nella percezione e nella valutazione dei sentimenti. Inoltre, il cervelletto invia segnali a varie regioni del cervello, inclusi l'amigdala e l'ippocampo. Quest'ultimo svolge un ruolo centrale nell'archiviazione della memoria.

«Questi risultati indicano che il cervelletto è parte integrante di una rete responsabile della migliore conservazione delle informazioni emotive», afferma il dottor Dominique de Quervain. «Sebbene una migliore memoria per gli eventi emotivi sia un meccanismo cruciale per la sopravvivenza, ha i suoi aspetti negativi: nel caso di esperienze molto negative, può portare a ricorrenti ansie. Ciò significa che i risultati, che sono stati ora rilasciati, potrebbero essere rilevanti anche per la comprensione di condizioni psichiatriche come il disturbo da stress post-traumatico».

Ricerca dell'Università di Basilea sulle emozioni e la memoria

Il presente studio fa parte di un progetto di ricerca su larga scala condotto dalla Piattaforma di ricerca Molecular and Cognitive Neurosciences (MCN) dell'Università di Basilea e dalle Cliniche psichiatriche universitarie (UPK) di Basilea. L'obiettivo di questo progetto è quello di acquisire una migliore comprensione dei processi emotivi e cognitivi e di trasferire i risultati dalla ricerca di base ai progetti clinici.

Descrizione foto: Il cervelletto (attivazione in rosso) comunica con varie aree del cervello (attivazioni in verde) per migliorare la memorizzazione delle informazioni emotive. - Credit: MCN, University of Basel.

