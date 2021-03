Scioglimento dei ghiacciai in Alaska

La perdita di ghiaccio in Alaska ha influenzato i tempi e la posizione dei terremoti di magnitudo 5.0 o superiore nell'area durante il secolo scorso.

Nel 1958, un terremoto di magnitudo 7,8 ha innescato una frana nella baia di Lituya nel sud-est dell'Alaska, creando uno tsunami che ha corso per 518 metri su una montagna prima di andare verso il mare.

I ricercatori ora pensano che la diffusa perdita di ghiaccio del ghiacciaio nella regione abbia contribuito a preparare il terreno per il terremoto.

In un articolo, pubblicato da AGU, (1) gli scienziati del Fairbanks Geophysical Institute dell'Università dell'Alaska hanno scoperto che la perdita di ghiaccio vicino al Glacier Bay National Park ha influenzato i tempi e la posizione dei terremoti di magnitudo 5.0 o superiore nell'area durante il secolo scorso.

Gli scienziati sanno da decenni che lo scioglimento dei ghiacciai ha causato terremoti in regioni altrimenti tettonicamente stabili, come l'interno del Canada e la Scandinavia. In Alaska, questo modello è stato più difficile da rilevare, poiché i terremoti sono comuni nella parte meridionale dello stato.

L'Alaska ha alcuni dei ghiacciai più grandi del mondo, che possono essere spessi migliaia di metri e coprire centinaia di miglia quadrate. Il peso del ghiaccio fa affondare la terra sottostante e, quando un ghiacciaio si scioglie, il terreno torna indietro come una spugna.

«Ci sono due componenti per il sollevamento», ha detto il dottor Chris Rollins, (2) l'autore principale dello studio che ha condotto la ricerca mentre era al Geophysical Institute. «C'è quello che viene chiamato 'effetto elastico', nel momento in cui la terra si solleva istantaneamente dopo che una massa di ghiaccio è stata rimossa. Poi c'è l'effetto prolungato del mantello che scorre indietro verso l'alto sotto lo spazio lasciato».

Nello studio, i ricercatori collegano il movimento in espansione del mantello con grandi terremoti nel sud-est dell'Alaska, dove i ghiacciai si stanno sciogliendo da oltre 200 anni. Sono state perse più di 1.200 miglia cubiche di ghiaccio.

L'Alaska meridionale si trova al confine tra la placca continentale nordamericana e la placca del Pacifico. Si macinano l'uno sull'altro a circa 5 centimetri all'anno - circa il doppio della velocità della faglia di San Andreas in California - provocando frequenti terremoti.

La scomparsa dei ghiacciai, tuttavia, ha anche causato un aumento della terra del sud-est dell'Alaska di circa 4-5 centimetri all'anno.

Chris Rollins ha eseguito modelli di movimento della terra e perdita di ghiaccio dal 1770, trovando una correlazione sottile ma inconfondibile tra i terremoti e il rimbalzo della terra.

Quando hanno combinato le loro mappe della perdita di ghiaccio e dello sforzo di taglio con i record sismici risalenti al 1920, hanno scoperto che la maggior parte dei terremoti di grandi dimensioni era correlata allo stress del rimbalzo terrestre a lungo termine.

Inaspettatamente, la maggior quantità di stress da perdita di ghiaccio si è verificata vicino all'esatto epicentro del terremoto del 1958 che ha causato lo tsunami nella baia di Lituya.

Sebbene lo scioglimento dei ghiacciai non sia la causa diretta dei terremoti, probabilmente modula sia i tempi che la gravità degli eventi sismici.

Quando la terra rimbalza in seguito alla ritirata di un ghiacciaio, è molto simile al pane che lievita in un forno, diffondendosi in tutte le direzioni. Questo sblocca efficacemente le faglie da sciopero, come il Fairweather nel sud-est dell'Alaska, e rende più facile per le due parti scivolare l'una sull'altra.

Nel caso del terremoto del 1958, il rimbalzo postglaciale ha colpito la crosta attorno alla faglia in un modo che ha aumentato lo stress anche vicino all'epicentro. Sia questo che l'effetto di sbloccaggio hanno portato il guasto più vicino al fallimento.

«Il movimento delle lastre è il principale fattore di sismicità, sollevamento e deformazione nell'area», ha affermato Rollins. «Ma il rimbalzo postglaciale si aggiunge ad esso, un po' come lo sbrinamento sulla torta. Rende più probabile che i guasti che si trovano nella zona rossa raggiungano il loro limite di stress e scivolino in un terremoto».

Riferimenti:

(1) Stress Promotion of the 1958 Mw~7.8 Fairweather Fault Earthquake and Others in Southeast Alaska by Glacial Isostatic Adjustment and Inter-earthquake Stress Transfer

(2) Chris Rollins

Descrizione foto: I ghiacciai come lo Yakutat nel sud-est dell'Alaska, mostrato qui, si sono sciolti dalla fine della piccola era glaciale, influenzando i terremoti nella regione. - Credit: Sam Herreid.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Melting glaciers contribute to Alaska earthquakes