Ruoli dei giovani oranghi

Gli oranghi sono strettamente imparentati con gli umani. Eppure sono molto meno socievoli di altre specie di grandi scimmie.

Studi precedenti hanno dimostrato che i giovani oranghi acquisiscono le loro conoscenze e abilità principalmente dalle loro madri e da altri conspecifici. L'apprendimento sociale negli oranghi avviene attraverso il peering, ovvero l'osservazione sostenuta di altri membri della specie a distanza ravvicinata.

Un team internazionale guidato dall'Università di Zurigo (UZH) ha ora studiato il comportamento inerente all'interconnessione nei giovani oranghi in due stazioni di ricerca sulle isole di Sumatra e Borneo. I dati sono stati raccolti dai ricercatori del Dipartimento di Antropologia dell'UZH, l'Istituto Max Planck di Comportamento Animale di Costanza, l'Universitas Nasional di Giacarta e l'Università di Lipsia, che hanno osservato più di 3.100 situazioni individuali di peering in 50 giovani animali per un periodo di circa 13 anni.

Modelli di ruolo specifici per sesso

I risultati dello studio, pubblicato su PLOS, (1) rivelano differenze significative nei modelli di ruolo dei giovani oranghi maschi e femmine. Man mano che invecchiano, i giovani oranghi maschi preferiscono sempre più i maschi adulti immigrati o i giovani immigrati maschi e femmine come modelli di comportamento. Al contrario, le giovani femmine mostrano un interesse costantemente elevato per il comportamento della madre. Quando si occupano di modelli di comportamento non materni, le femmine immature preferiscono femmine adulte locali e giovani locali di entrambi i sessi.

È interessante notare che queste differenze si sviluppano in una fase in cui gli oranghi immaturi sono ancora in costante associazione con le loro madri. Le madri, a loro volta, non mostrano differenze nei loro modelli di associazione, il che fornisce agli immaturi maschi e femmine le stesse opportunità di apprendimento.

«I giovani oranghi maschi e femmine utilizzano queste opportunità in modo diverso», spiega l'ultima autrice, la dottoressa Caroline Schuppli (2) dell'Università di Zurigo e del Max Planck Institute of Animal Behaviour. «Le differenze nei modelli di ruolo si riflettono anche nelle conoscenze socialmente apprese degli immaturi. Le femmine sviluppano così comportamenti alimentari simili a quelli delle loro madri, mentre i maschi acquisiscono una quota maggiore della loro conoscenza da animali diversi dalle loro madri».

Assestamento rispetto alla migrazione

Queste differenze derivano dall'acquisizione di conoscenze ecologicamente rilevanti nonché dal comportamento specifico per sesso. Quando gli oranghi maschi raggiungono la maturità sessuale, lasciano l'area in cui sono nati e migrano attraverso diverse aree per diversi decenni. Poiché le fonti di cibo differiscono da un'area all'altra, l'acquisizione di un insieme diversificato di conoscenze è un vantaggio per i maschi.

Le femmine di orango, invece, rimangono nella zona in cui sono nate, beneficiando così di una conoscenza più approfondita possibile del territorio. «Sospettiamo anche che i giovani maschi imparino un comportamento ecologico specifico per sesso dai maschi adulti. Gli oranghi maschi adulti non sono solo significativamente più grandi delle femmine, ma differiscono anche nei loro comportamenti di foraggiamento e alimentazione», afferma la biologa evoluzionista Caroline Schuppli.

L'apprendimento sociale è fondamentale per lo sviluppo umano

I risultati evidenziano l'importanza dell'apprendimento sociale per lo sviluppo degli oranghi immaturi. Il fatto che l'apprendimento sociale sia cruciale nello sviluppo degli oranghi semi-solitari indica che questo è probabilmente anche il caso di altre grandi scimmie. Ne consegue che la capacità umana di apprendimento sociale è un tratto in continua evoluzione. I risultati potrebbero anche essere rilevanti per lo sviluppo di strategie sostenibili per la conservazione della fauna selvatica, soprattutto quando si tratta di rilasciare oranghi orfani allevati dagli esseri umani in natura.

Descrizione foto: L'apprendimento sociale assume un ruolo centrale nello sviluppo degli oranghi semi-solitari. - Credit: Guilhem Duvot.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Young Orangutans Have Sex-Specific Role Models