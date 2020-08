Ruoli ambientali degli uccelli e dei mammiferi

Un nuovo studio condotto dall'Università di Southampton ha dimostrato che uccelli e mammiferi minacciati sono spesso ecologicamente distinti e insostituibili nel loro ambiente.

Mammiferi come l'elefante asiatico e il rinoceronte di Sumatra e uccelli come l'otarda indiana, l'albatro di Amsterdam e lo struzzo somalo sono entrambi altamente minacciati ed ecologicamente distinti. L'estinzione di queste specie potrebbe quindi portare alla perdita di ruoli ecologici unici. I risultati evidenziano anche che le specie più distinte sono spesso carismatiche, come i pinguini imperatori, i lupi, le aquile di mare e i leopardi.

La ricerca è stata condotta dal dottor Robert Cooke, (1) ricercatore in visita presso l'Università di Southampton e ricercatore post-dottorato presso l'Università di Gothenburg e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Global Ecology and Conservation. (2)

Il ricercatore ha detto: «Le specie più distinte dal punto di vista ecologico spesso hanno ruoli unici nel loro ambiente, ma non sono direttamente prioritarie negli attuali piani di conservazione. Questo punto cieco significa che le specie ecologicamente importanti potrebbero essere perse.»

I ruoli che le specie ecologicamente distinte hanno negli ecosistemi in cui vivono sono di ampia portata. Gli erbivori come gli elefanti e l'ippopotamo possono influire sulla struttura della vegetazione e sul ciclo dei nutrienti, mentre i predatori, come l'aquila di mare dalla coda bianca, il leopardo, il lupo grigio e il puma possono prevenire il pascolo eccessivo, migliorare la produttività e limitare la diffusione delle malattie.

I ricercatori hanno calcolato la particolarità ecologica di tutti gli uccelli e mammiferi viventi sulla base di sei tratti: massa corporea, dimensioni della lettiera, intervallo di tempo tra le generazioni, ampiezza dell'habitat, tipo di dieta e diversità della dieta. Ciò ha consentito loro di identificare le specie più distinte e di combinarle con i dati della Lista rossa IUCN delle specie minacciate. Hanno anche confrontato l'elenco con ricerche precedenti che identificano animali che hanno un valore intrinseco per gli esseri umani sulla base della percezione pubblica del carisma.

Il dottor Robert Cooke spiega: «Lo studio conclude che la connessione tra le caratteristiche uniche di alcuni uccelli e mammiferi, il loro stato di minaccia e la loro popolarità pubblica crea una nuova opportunità di conservazione. L'uso di specie carismatiche per attirare finanziamenti è controverso, in quanto può distogliere l'attenzione delle persone su specie che potenzialmente non sono le più minacciate o ecologicamente importanti. Tuttavia, qui mostriamo che le specie carismatiche possono meritare la loro elevata attenzione, a causa delle loro strategie ecologiche spesso distinte e quindi dei ruoli ecologici potenzialmente vitali.»

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Some of the most threatened birds and mammals have irreplaceable roles in the natural world