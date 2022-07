Ritiro dei ghiacciai costieri legato ai cambiamenti climatici

La maggior parte dei ghiacciai costieri del mondo si stanno sciogliendo più velocemente che mai, ma è stato difficile stabilire esattamente cosa stia innescando il ritiro su larga scala a causa delle fluttuazioni naturali nei dintorni dei ghiacciai.

Molti ghiacciai di sbocco che terminano in mare si sono ritirati rapidamente negli ultimi decenni, ma questi cambiamenti non sono stati formalmente attribuiti al cambiamento climatico antropogenico. Una sfida chiave per tale valutazione di attribuzione è che se i termini del ghiacciaio sono sufficientemente perturbati dalle alte batimetriche, i feedback dinamici del ghiaccio possono causare un rapido ritiro anche senza ulteriori forzature climatiche. In presenza di variabilità climatica interna, l'attribuzione dipende quindi dalla comprensione se (o con quale frequenza) questi rapidi arretramenti potrebbero essere innescati dal solo rumore climatico.

Ora, i ricercatori dell'University of Texas Institute for Geophysics (UTIG) e della Georgia Tech hanno sviluppato una metodologia, che secondo loro, incrina il codice sul motivo per cui i ghiacciai costieri si stanno ritirando e, a sua volta, quanto può essere attribuito al cambiamento climatico causato dall'uomo. L'attribuzione del ruolo umano ai ghiacciai costieri, che si sciolgono direttamente nel mare, potrebbe aprire la strada a migliori previsioni sull'innalzamento del livello del mare.

Finora, gli scienziati hanno testato l'approccio solo in modelli computerizzati utilizzando ghiacciai semplificati. Hanno scoperto che anche un modesto riscaldamento globale ha causato lo scioglimento o il ritiro della maggior parte dei ghiacciai.

Il passo successivo, hanno detto i ricercatori, è che gli scienziati simulino i ghiacciai costieri di una vera calotta glaciale, come quella della Groenlandia, che contiene abbastanza ghiaccio per alzare il livello del mare di circa 22 piedi (7 metri). Ciò rivelerà se si stanno ritirando a causa del cambiamento climatico e aiuterà a prevedere quando potrebbe verificarsi una grave perdita di ghiaccio.

«La metodologia che stiamo proponendo è una tabella di marcia per fare affermazioni sicure su quale sia il ruolo umano [nei ritiri glaciali]», ha affermato il glaciologo John Erich Christian, (1) che è un ricercatore post-dottorato sia presso l'University of Texas ad Austin che presso la Georgia Tech. «Tali dichiarazioni possono quindi essere comunicate al pubblico e ai responsabili politici e aiutare nel loro processo decisionale».

Pubblicata sulla rivista The Cryosphere, (2) la metodologia è unica perché tratta il rapido ritiro dei ghiacciai come un evento probabilistico individuale, come un incendio o una tempesta tropicale. Perché avvenga un grande ritiro, il ghiacciaio deve ritirarsi oltre la sua “soglia di stabilità”, che di solito è un ripido rialzo nel substrato roccioso sottostante che aiuta a rallentarne il flusso. La probabilità che ciò accada varia a seconda del clima locale e delle condizioni oceaniche che cambiano con le fluttuazioni naturali e il riscaldamento causato dall'uomo. Anche piccole variazioni possono causare grandi cambiamenti nel comportamento di un ghiacciaio, rendendoli difficili da prevedere e portando a casi in cui i ghiacciai sono stati trovati in ritirata proprio accanto a quelli che non lo erano.

«Questo», ha affermato la coautrice e glaciologa UTIG Ginny Catania, (3) «è il motivo per cui l'ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ha rilevato che c'era ancora troppa incertezza sui ghiacciai costieri per dire se il loro ritiro sia dovuto al cambiamento climatico causato dall'uomo o alle fluttuazioni climatiche naturali».

Simulazioni sovrapposte di un ghiacciaio, uno con il cambiamento climatico e l'altro senza. I ghiacciai si sciolgono drammaticamente quando si ritirano oltre la loro soglia di stabilizzazione, mostrata qui come un picco nel substrato roccioso. Secondo una ricerca dell'Istituto di geofisica dell'Università del Texas e della Georgia Tech, ciò diventa molto più probabile con il cambiamento climatico. Animazione: John Erich Christian/University of Texas Institute for Geophysics/Georgia Tech

Il nuovo studio mostra come superare l'incertezza fornendo una metodologia che tiene conto delle differenze tra i ghiacciai e le fluttuazioni climatiche naturali, testando al contempo l'effetto delle tendenze di fondo come il riscaldamento globale. Secondo Catania, lo studio significa che ora possono attribuire il ritiro di massa dei ghiacciai costieri ai cambiamenti climatici e non solo alla variabilità naturale.

Per testare la metodologia, il team ha eseguito migliaia di simulazioni degli ultimi 150 anni con e senza il riscaldamento globale. Le simulazioni hanno mostrato che anche un riscaldamento modesto ha aumentato notevolmente la probabilità di ritiro del ghiacciaio a livello di calotta glaciale.

Quando gli scienziati hanno eseguito modelli senza cambiamenti climatici causati dall'uomo, hanno scoperto che era praticamente impossibile che più di alcuni ghiacciai iniziassero a ritirarsi a distanza di anni l'uno dall'altro.

Al contrario, dal 2000, quasi tutti (200) dei 225 ghiacciai costieri della Groenlandia hanno subito vari stati di ritiro.

«Questo studio rappresenta uno stimolo per determinare il ruolo degli esseri umani nella perdita di ghiaccio dalla Groenlandia e dall'Antartide, per dire con sicurezza che non è solo una coincidenza», ha affermato il dottor Alex Robel, (4) glaciologo e coautore della Georgia Tech.

La ricerca sui ghiacciai costieri si basa sul lavoro precedente per comprendere il ruolo umano nel ritiro dei ghiacciai di montagna, che ora è ben consolidato. L'ultimo studio è stato finanziato da UTIG e dalla National Science Foundation. UTIG è un braccio di ricerca della Jackson School of Geosciences di UT Austin.

Riferimenti:

(1) John Erich Christian

(2) A probabilistic framework for quantifying the role of anthropogenic climate change in marine-terminating glacier retreats

(3) Ginny Catania

(4) Alex Robel

Descrizione foto: Eqip Sermia, come molti ghiacciai costieri della Groenlandia, si è ritirato negli ultimi due decenni. Una nuova ricerca dell'Istituto di geofisica dell'University of Texas Institute for Geophysics (UTIG) e della Georgia Tech fornisce un modo per determinare quanto il cambiamento climatico stia influenzando lo scioglimento dei ghiacciai su larga scala. - Credit: John Erich Christian/University of Texas Institute for Geophysics/Georgia Tech.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Coastal Glacier Retreat Linked to Climate Change