Rischio di cancro ai polmoni più elevato con lo svapo

Uno studio significativo rileva che gli ex fumatori che usano sigarette elettroniche hanno un rischio maggiore di cancro ai polmoni e di mortalità rispetto ai non consumatori, sottolineando i pericoli dello svapo come strumento per smettere di fumare

La ricerca presentata alla conferenza internazionale ATS 2024 mostra che gli ex fumatori che passano alle sigarette elettroniche possono affrontare un rischio di cancro ai polmoni più elevato rispetto a coloro che non svapano. Lo studio, che ha coinvolto oltre quattro milioni di persone, ha rilevato un aumento del rischio di cancro ai polmoni e di decessi correlati tra gli utilizzatori di sigarette elettroniche, in particolare tra coloro che avevano smesso di fumare cinque o più anni prima.

«Questo è il primo ampio studio basato sulla popolazione a dimostrare l'aumento del rischio di cancro ai polmoni negli utilizzatori di sigarette elettroniche dopo aver smesso di fumare», ha affermato l'autore corrispondente Yeon Wook Kim, MD (1), assistente professore, Divisione di medicina polmonare e di terapia intensiva, Dipartimento di Medicina interna, Ospedale Bundang della Seoul National University Bundang Hospital, Seongnam, Republic of Korea.

Le sigarette elettroniche sono diventate sempre più popolari in tutto il mondo come sostituti del fumo di sigaretta tradizionale, e molti fumatori le utilizzano come aiuto per smettere di fumare. Nonostante questa tendenza, gli effetti a lungo termine dello svapo rimangono poco compresi e mancano prove epidemiologiche che colleghino l’uso della sigaretta elettronica al cancro ai polmoni.

Prove di danni derivanti dalle sigarette elettroniche

Studi biologici suggeriscono i possibili pericoli delle sigarette elettroniche, tra cui tossicità polmonare e cancro ai polmoni. È stato dimostrato che le sigarette elettroniche e gli elementi riscaldanti contengono composti carbonilici (ad esempio formaldeide, acetaldeide, acroleina e diacetile) e metalli tossici (ad esempio cromo, nichel e piombo), noti per essere cancerogeni. Queste tossine sono presenti anche nelle sigarette convenzionali.

«I nostri risultati indicano che quando si integrano gli interventi per smettere di fumare per ridurre il rischio di cancro ai polmoni, è necessario considerare i potenziali danni derivanti dall'uso delle sigarette elettroniche come alternativa al fumo», ha affermato il dottor Kim.

Metodologia e risultati della ricerca

Per determinare il rischio di questi individui, i ricercatori hanno valutato 4.329.288 individui con una storia di fumo convenzionale che hanno partecipato al programma nazionale di screening sanitario della Repubblica di Corea in due momenti: 2012-2014 e 2018. Hanno condotto un follow-up nel dicembre 2021.

Il gruppo di ricerca ha classificato i partecipanti in sei gruppi in base alla loro storia di fumo e al cambiamento delle loro abitudini. Hanno utilizzato analisi statistiche per valutare il rischio di ciascun gruppo di sviluppare il cancro ai polmoni e di morire a causa di esso.

Durante il follow-up, hanno scoperto che 53.354 individui avevano sviluppato il cancro ai polmoni e 6.351 erano morti di cancro ai polmoni. Gli ex fumatori di sigarette che avevano smesso da cinque anni o più e avevano usato sigarette elettroniche presentavano un rischio maggiore di morte correlata al cancro ai polmoni rispetto agli ex fumatori che avevano smesso da cinque anni o più e non avevano usato sigarette elettroniche. Per i fumatori che avevano smesso da meno di cinque anni, coloro che usavano le sigarette elettroniche avevano un rischio più elevato sia di cancro ai polmoni che di mortalità per cancro ai polmoni rispetto ai non utilizzatori di sigarette elettroniche.

Il dottor Kim e colleghi hanno anche condotto un'analisi stratificata in cui hanno esaminato individui di età compresa tra 50 e 80 anni con una storia di fumo di 20 o più pacchetti-anno, perché questi individui sarebbero probabilmente indirizzati allo screening del cancro al polmone secondo gli Stati Uniti del 2021 Preventive Services Task Force (USPSTF) e le linee guida 2023 dell’American Cancer Society (ACS). Gli ex fumatori di questo gruppo che avevano smesso di fumare per cinque anni o più e avevano usato sigarette elettroniche hanno riportato un rischio più elevato sia di cancro ai polmoni che di morte correlata al cancro ai polmoni rispetto a quelli che non usavano sigarette elettroniche. Inoltre, gli ex fumatori che usavano sigarette elettroniche e avevano smesso di fumare meno di cinque anni prima avevano un rischio comparativo più elevato di cancro ai polmoni.

Gli autori concludono che «i medici devono evidenziare i potenziali effetti dannosi dell’uso alternativo di sigarette elettroniche quando integrano interventi per smettere di fumare per ridurre il rischio di cancro ai polmoni».

