Ringiovanire il cervello con il microbioma

Questa ricerca innovativa apre una strada terapeutica potenzialmente nuova sotto forma di interventi con il microbioma intestinale per rallentare l'invecchiamento del cervello e i problemi cognitivi associati.

Uno studio da APC Microbiome Ireland (APC) svolto presso l'University College Cork (UCC), pubblicato nella principale rivista scientifica internazionale Nature Aging (1), introduce un nuovo approccio agli aspetti invertiti del deterioramento relativo all'avanguardia nella funzione cerebrale e cognitivo tramite microbi nell'intestino.

Poiché la nostra popolazione invecchia una delle principali sfide globali è sviluppare strategie per mantenere una sana funzione cerebrale.

Il lavoro è stato condotto da ricercatori nel laboratorio Brain-Gut-Microbiota in APC guidati dal Professor John F. Cryan, (2) Vicepresidente per la ricerca e l'innovazione, l'Università College Cork e un investigatore principale presso APC Microbiome Ireland un centro di ricerca del SFI, operativo nell'università College Cork e nel Teagasc Moorepark.

La microbitata GUT è sempre più riconosciuta come un importante regolatore dell'immunità ospitante e della salute del cervello. Il processo di invecchiamento produce cambiamenti drammatici nella microbitata, che è collegata alla salute più povera e alla fragilità nelle popolazioni anziane. Tuttavia, vi è evidenza limitata per un ruolo meccanicistico della microbitata intestinale nella salute del cervello e nella neuroimmunità durante i processi di invecchiamento. Pertanto, i ricercatori hanno effettuato il trapianto di microbitata fecale da giovani (3-4 mesi) o vecchi (19-20 mesi), i topi donatori in topi invecchiati destinatari (19-20 mesi). Il trapianto di un microbiota dai giovani donatori ha invertito differenze associate all'avanguardia nell'immunità periferica e cerebrale, nonché il metabolome dell'ippocampo e il trascrittoma di topi del destinatario invecchiamento. Infine, il giovane microbiotta derivato da donatori ha attenuato le menomazioni selettive in età avanzata in comportamento cognitivo quando trapiantato in un ospite anziano.

C'è un crescente apprezzamento dell'importanza dei microbi nell'intestino su tutti gli aspetti della fisiologia e della medicina. In questo ultimo studio, effettuato sperimentalmente su topi, gli autori mostrano che trapiantare i microbi da giovani in anziani, potrebbero ringiovanire aspetti della funzione cerebrale e immunitaria.

Il Professor John F. Cryan, dice: «La precedente ricerca pubblicata dall'APC e da altri gruppi ha dimostrato che il microbioma GUT svolge un ruolo chiave nell'invecchiamento e nel processo di invecchiamento. Questa nuova ricerca è un potenziale cambio di gioco, come abbiamo stabilito che il microbioma può essere sfruttato per invertire il deterioramento del cervello correlato all'età. Vediamo anche prove di miglioramento della capacità di apprendimento e della funzione cognitiva. Siamo ancora all'inizio e molto più lavoro è necessario per vedere come questi risultati potrebbero essere tradotti nell'uomo».

Il professorf Paul Ross (3), direttore APC, ha dichiarato che «questa ricerca del Professor Cryan e dei colleghi dimostra ulteriormente l'importanza del microbioma intestinale in molti aspetti della salute, e in particolare attraverso l'assi del cervello / gut dove il funzionamento del cervello può essere influenzato positivamente».

Lo studio apre le possibilità in futuro per modulare il microbiota intestinale come bersaglio terapeutico con l'obiettivo di influenzare la salute del cervello. Lo studio è stato guidato con la collaborazione del dottor Marcus Boehme insieme agli Studenti Katherine E. Guzzetta e Thomaz Bastiaansen.

Riferimenti:

(1) Microbiota from young mice counteracts selective age-associated behavioral deficits

(2) John F. Cryan

(3) Paul Ross

Descrizione foto: I ricercatori del microbioma APC in UCC hanno scoperto il potenziale per invertire l'invecchiamento nel cervello - nella foto sono il professor John Cryan, il dott. Marcus Boehme, Katherine Guzzetta, il Dr. Thomaz Bastiaansensen. I ricercatori dell'UCC presso l'APC Microbiome Ireland, un World Leading SFI Research Center, hanno scoperto che i cambiamenti associati all'avanguardia nel sistema immunitario dei vecchi topi sono stati invertiti dal trasferimento di Gut Microbiota dai giovani topi. I ricercatori hanno visto un comportamento migliorato dei topi più anziani in diversi test cognitivi per l'apprendimento, la memoria e l'ansia. - Credit: Clare Keogh.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Microbes turn back the clock as UCC research discovers their potential to reverse aging in the brain.