Riduzione dei livelli atmosferici di HCFC

Un nuovo studio ha rivelato progressi significativi nel tentativo di ridurre i livelli nell’atmosfera delle sostanze chimiche che distruggono lo strato di ozono terrestre, confermando il successo delle normative storiche che ne limitano la produzione

I risultati, condotti dall’University of Bristol e pubblicati oggi su Nature Climate Change (1), mostrano per la prima volta un notevole calo dei livelli atmosferici di sostanze potenti che riducono lo strato di ozono (ODS), chiamate idroclorofluorocarburi (HCFC). Questi HCFC sono anche gas serra dannosi, quindi una riduzione dovrebbe anche diminuire il riscaldamento globale.

Il Protocollo di Montreal è stato concordato a livello internazionale nel 1987 per introdurre controlli sulla produzione e sull’utilizzo delle ODS, che un tempo erano ampiamente utilizzate nella fabbricazione di centinaia di prodotti, tra cui frigoriferi, spray aerosol, schiume e imballaggi.

Gli HCFC sono stati sviluppati come sostituti dei clorofluorocarburi (CFC). Sebbene la produzione di CFC sia stata vietata a livello globale dal 2010, la produzione e l’utilizzo di HCFC sono ancora in fase di eliminazione.

L'autore principale, il dottor Luke Western (2), ricercatore presso la Scuola di Chimica dell'Università, ha dichiarato: «I risultati sono molto incoraggianti. Sottolineano la grande importanza di stabilire e attenersi ai protocolli internazionali. Senza il Protocollo di Montreal, questo successo era praticamente impossibile, quindi si tratta di un clamoroso sostegno agli impegni multilaterali per combattere la riduzione dello strato di ozono stratosferico, con ulteriori vantaggi nell’affrontare il cambiamento climatico indotto dall’uomo».

Lo studio internazionale mostra che la quantità totale di cloro dannoso per l’ozono contenuto in tutti gli HCFC ha raggiunto il picco nel 2021. Poiché questi composti sono anche potenti gas serra, anche il loro contributo al cambiamento climatico ha raggiunto il picco in quell’anno. Questo massimo si è verificato cinque anni prima delle previsioni più recenti. Anche se il calo tra il 2021 e il 2023 è stato inferiore all’1%, ciò dimostra comunque che le emissioni di HCFC stanno andando nella giusta direzione.

Il dottor Western racconta inoltre: «La loro produzione è attualmente in fase di eliminazione a livello globale, con una data di completamento prevista per il 2040. A loro volta questi HCFC verranno sostituiti da idrofluorocarburi (HFC) non dannosi per l’ozono e altri composti. Applicando controlli rigorosi e promuovendo l’adozione di alternative rispettose dell’ozono, il protocollo è riuscito a frenare con successo il rilascio e i livelli di HCFC nell’atmosfera».

I risultati si basano su misurazioni ad alta precisione effettuate presso osservatori atmosferici distribuiti a livello globale, utilizzando i dati dell’Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE) e della National Atmospheric and Oceanic Administration (NOAA).

«Utilizziamo tecniche di misurazione altamente sensibili e protocolli approfonditi per garantire l'affidabilità di queste osservazioni», ha affermato il coautore Dr Martin Vollmer (3), scienziato atmosferico presso i Laboratori federali svizzeri per la scienza e la tecnologia dei materiali (EMPA).

Il coautore, il dottor Isaac Vimont (4), ricercatore presso la NOAA negli Stati Uniti, ha aggiunto: «Questo studio evidenzia la necessità fondamentale di essere vigili e proattivi nel nostro monitoraggio ambientale, garantendo che altri gas serra e di riduzione dell’ozono controllati seguano una tendenza simile che contribuirà a proteggere il pianeta per le generazioni future».

