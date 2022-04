Ricette per realizzare da soli biocosmetici

Un libro di cosmetica naturale con ricette e consigli per fare da soli biocosmetici per una cura della pelle con ingredienti vivi, e senza agenti chimici.

Consigli e ricette per una cura della pelle con ingredienti vivi, e senza agenti chimici.

La pelle è un organo attraverso il quale passano le sostanze nutritive al nostro corpo e per questo non dovremmo usare su di essa e per la sua cura ingredienti che non saremmo disposti a mangiare.

La cura del corpo agisce in maniera simile all'alimentazione: se è sana, corretta e naturale porta benefici, se non lo è può danneggiare il nostro organismo.

L’esperta di biocosmetica Gabriela Nedoma ci descrive in maniera approfondita il mondo della cosmetica naturale: le certificazioni, gli ingredienti a cui fare attenzione perché nocivi e come leggere le etichette dei prodotti.

L’autrice poi ci spiega come fare in casa cosmetici vegani e crudisti, sani e salutari per il nostro corpo:

quali ingredienti usare (con particolari indicazioni per quelli a km0)

dove reperirli

quali strumenti di casa nostra utilizzare

come conservare i cosmetici

accorgimenti speciali per il loro migliore utilizzo

Quali sono i vantaggi dei cosmetici bio, vegani e crudisti? Come prepararli? Dove acquistare gli ingredienti? Come si differenziano dai prodotti cosmetici "tradizionali"? E perché preferire la biocosmesi?

Questa preziosa guida risponde a tutte le tue domande offrendoti informazioni utili, consigli e ricette per una cura della pelle con ingredienti vivi, vegani e crudisti. Tutto ciò che è fresco è vivo. La biocosmesi è, infatti, fondamentale per avere una pelle naturalmente fresca e radiosa. I biocosmetici sono pieni di vita in virtù della forza delle piante appena colte e favoriscono l'attività naturale della cute stimolando la salute di tutto il nostro corpo.

Dallo shampoo al gel-doccia, dal deodorante all'olio profumato, dalle creme per il corpo ai prodotti per la pulizia dei denti, dal balsamo per le labbra al latte detergente: la cosmesi vegana fatta in casa è delicata sulla pelle, ma anche con l'ambiente: non è testata sugli animali e l'impatto di CO 2 è minimo.

Quello che fa la differenza è la freschezza: così come accade per l'alimentazione crudista, nella maggior parte delle ricette gli ingredienti non vengono mai riscaldati ad una temperatura superiore ai 40°. Le piante rimangono naturali e vive e di questa vitalità ne beneficia la pelle.

La biocosmetica è facile e veloce da preparare. Chi è in grado di preparare un'insalata, sa anche preparare un olio nutritivo ai fiori o un deodorante fruttato rinfrescante. Provare per credere!

Scopri i tanti motivi per preferire la biocosmesi:

utilizza solo risorse naturali

le piante non vengono utilizzate come estratti mono-sostanze, come accade nella cosmesi moderna, bensì nella loro totalità e con tutta la varietà delle loro componenti

nutre la pelle con principi attivi che ne favoriscono la salute

non inquina l'ambiente

i cosmetici fatti in casa, oltre ad essere delicati sulla pelle, possono essere personalizzati in base ai nostri gusti



Biocosmesi Vegana, Fresca e Naturale - Libro

Autrice: Gabriella Nedoma