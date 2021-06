Osservazioni di ragni mangiatori di serpenti sono state segnalate in tutto il mondo. Due ricercatori di Basilea e degli Stati Uniti hanno consolidato e analizzato oltre 319 segnalazioni di questa insolita strategia di predazione.

I ragni sono principalmente insettivori, ma occasionalmente ampliano il loro menu catturando e mangiando piccoli serpenti. Il Dr. Martin Nyffeler, (1) aracnologo dell'Università di Basilea, e l'erpetologo americano Professor Whitfield Gibbons (2) dell'Università della Georgia, USA, sono andati a fondo di questo fenomeno in una meta-analisi. I risultati di uno studio su 319 occorrenze di questo insolito comportamento alimentare sono apparsi di recente sull'American Journal of Arachnology. (3)

Si scopre che i ragni mangiano i serpenti in tutti i continenti tranne l'Antartide. L'80% degli incidenti studiati è stato osservato negli Stati Uniti e in Australia. In Europa, invece, questo comportamento alimentare dei ragni è stato osservato molto raramente (meno dell'1 per cento di tutti gli incidenti segnalati) ed è limitato al consumo di piccoli serpenti non velenosi della famiglia dei serpenti ciechi (Typhlopidae) da parte di piccoli ragni che costruiscono ragnatele.

Le vedove nere hanno particolarmente successo

In Svizzera non sono mai stati segnalati episodi di predazione di serpenti da parte dei ragni. Una possibile spiegazione è che i colubridi e le vipere nativi della Svizzera sono troppo grandi e pesanti anche quando sono appena nati perché i ragni svizzeri possano sottometterli.

L'analisi dei dati ha anche mostrato che i ragni di 11 diverse famiglie sono in grado di catturare e mangiare i serpenti. «Che così tanti gruppi diversi di ragni a volte mangiano serpenti è una scoperta completamente nuova», sottolinea il dottor Nyffeler.

Le vedove nere della famiglia Theridiidae sono state le cacciatrici di serpenti di successo in circa la metà di tutti gli incidenti osservati. Il loro potente veleno contiene una tossina che colpisce specificamente il sistema nervoso dei vertebrati. Questi ragni costruiscono ragnatele composte da seta estremamente resistente, permettendo loro di catturare prede più grandi come lucertole, rane, topi, uccelli e serpenti.

Grande cattura

Un'altra nuova scoperta dalla meta-analisi: i ragni possono sottomettere i serpenti di sette diverse famiglie. Possono superare i serpenti da 10 a 30 volte le loro dimensioni.

I serpenti più grandi catturati dai ragni sono lunghi fino a un metro, i più piccoli solo circa sei centimetri. Secondo l'analisi statistica effettuata dai due ricercatori, la lunghezza media dei serpenti catturati era di 26 centimetri. La maggior parte dei serpenti catturati erano animali molto giovani e appena nati. Il fatto che alcuni ragni siano in grado di sottomettere prede sovradimensionate è attribuibile alle loro neurotossine altamente potenti e alle loro ragnatele forti e resistenti.

Possibili approfondimenti sull'effetto del veleno di ragno

Molte specie di ragni che occasionalmente uccidono e mangiano i serpenti hanno un veleno che può anche essere letale per l'uomo. Ciò significa che il veleno di varie specie di ragni ha un effetto simile sul sistema nervoso dei serpenti e degli umani. Per questo motivo, le osservazioni dei ragni mangiatori di vertebrati possono essere importanti anche per la neurobiologia, in quanto consentono di trarre conclusioni sui meccanismi con cui le neurotossine dei ragni influenzano il sistema nervoso dei vertebrati.

«Mentre l'effetto del veleno della vedova nera sul sistema nervoso dei serpenti è già ben studiato, questo tipo di conoscenza è in gran parte carente per altri gruppi di ragni. Sono quindi necessarie molte più ricerche per scoprire quali componenti dei veleni colpiscono specificamente il nervo dei vertebrati», afferma il dottor Martin Nyffeler.

I serpenti catturati sono tutt'altro che indifesi: circa il 30% sono velenosi. Negli Stati Uniti e in Sud America, i ragni a volte uccidono serpenti a sonagli e serpenti corallo altamente velenosi. In Australia, i serpenti marroni (che appartengono alla stessa famiglia dei cobra) spesso cadono preda dei ragni dal dorso rosso (vedova nere australiane). Il dottor Martin Nyffeler afferma: «Questi serpenti marroni sono tra i serpenti più velenosi al mondo ed è davvero affascinante vedere che perdono combattimenti con i ragni».

Stoccaggio di riserve energetiche

Quando un ragno cattura un serpente, spesso trascorre ore o giorni a banchettare con una preda così grande. I ragni hanno uno schema di alimentazione irregolare. Quando è disponibile molto cibo, mangiano in eccesso, solo per soffrire di nuovo la fame per lunghi periodi in seguito. Immagazzinano il cibo in eccesso come riserve energetiche nel loro corpo e lo usano per sostenerli durante lunghi periodi di fame.

Tuttavia, un ragno mangia spesso solo una piccola parte di un serpente morto. Gli spazzini (formiche, vespe, mosche, muffe) consumano ciò che rimane.

Descrizione foto: Serpente scarlatto giovanile (Cemophora coccinea, Colubridae) intrappolato su una rete di Latrodectus geometricus, osservato in una residenza privata in Georgia, USA. - Credit: Daniel R. Crook.

