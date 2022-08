Poca vitamina D potrebbe causare infiammazione cronica

Un basso stato di vitamina D è spesso associato a un'infiammazione sistemica di basso grado, come riflesso da livelli elevati di proteina C-reattiva (CRP).

L'infiammazione è una parte essenziale del processo di guarigione del corpo. Ma quando persiste, può contribuire a un'ampia gamma di malattie complesse tra cui il diabete di tipo 2, le malattie cardiache e le malattie autoimmuni.

Ora, la prima ricerca genetica al mondo (1) dell'University of South Australia mostra un legame diretto tra bassi livelli di vitamina D e alti livelli di infiammazione, fornendo un importante biomarcatore per identificare le persone a più alto rischio o gravità di malattie croniche con una componente infiammatoria.

Lo studio ha esaminato i dati genetici di 294.970 partecipanti alla biobanca britannica, (2) utilizzando la Mendelian randomization (3) per mostrare l'associazione tra vitamina D e livelli di proteina C reattiva, un indicatore di infiammazione.

Il ricercatore capo, il dottor Ang Zhou di UniSA, (4) afferma che i risultati suggeriscono che l'aumento della vitamina D nelle persone con una carenza può ridurre l'infiammazione cronica. A tal proposito egli spiega: «L'infiammazione è il modo in cui il tuo corpo protegge i tuoi tessuti se sei stato ferito o hai un'infezione. Alti livelli di proteina C-reattiva sono generati dal fegato in risposta all'infiammazione, quindi quando il tuo corpo sta vivendo un'infiammazione cronica, mostra anche livelli più elevati di proteina C-reattiva. Questo studio ha esaminato la vitamina D e le proteine C-reattive e ha trovato una relazione unidirezionale tra bassi livelli di vitamina D e alti livelli di proteina C-reattiva, (5) espressa come infiammazione. Aumentare la vitamina D nelle persone con carenze può ridurre l'infiammazione cronica, aiutandole a evitare una serie di malattie correlate».

Sostenuto dal National Health and Medical Research Council (6) e pubblicato sull'International Journal of Epidemiology, lo studio solleva anche la possibilità che avere adeguate concentrazioni di vitamina D possa mitigare le complicanze derivanti dall'obesità e ridurre il rischio o la gravità di malattie croniche con una componente infiammatoria, come patologie cardiovascolari, diabete e malattie autoimmuni.

La professoressa Elina Hyppönen, (7) ricercatrice senior e direttrice dell'Australian Center for Precision Health dell'UniSA, (8) afferma che questi risultati sono importanti e forniscono una spiegazione per alcune delle controversie nelle associazioni riportate con la vitamina D.

Ella dice: «Abbiamo ripetutamente visto prove di benefici per la salute in seguito all'aumento delle concentrazioni di vitamina D in individui con livelli molto bassi, mentre per altri sembra esserci poco o nessun beneficio. Questi risultati evidenziano l'importanza di evitare la carenza clinica di vitamina D e forniscono ulteriori prove per gli effetti ad ampio raggio della vitamina D ormonale».

Descrizione foto: C'è un legame diretto tra bassi livelli di vitamina D e alti livelli di infiammazione. - Credit: Rebecca Wood.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Down on Vitamin D? It could be the cause of chronic inflammation