Pesci al petrolio nel Golfo del Messico

Dalla fuoriuscita di petrolio della BP nel 2010, gli scienziati marini dell'Università della Florida del Sud (USF) hanno campionato più di 2.500 singoli pesci che rappresentano 91 specie provenienti da 359 località nel Golfo del Messico e hanno trovato in essi prove dell'esposizione di petrolio, tra cui alcune delle specie più popolari di frutti di mare. I livelli più alti sono stati rilevati nel tonno pinna gialla, nel pesce tegola dorato e nel tamburo rosso.

Lo studio, pubblicato su Nature Scientific Reports, (1) rappresenta il primo sondaggio completo nell'area del Golfo sull'inquinamento da idrocarburi lanciato in risposta alla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon. La ricerca è stata finanziata da una sovvenzione di quasi 37 milioni di dollari dall'iniziativa di ricerca indipendente del Golfo del Messico (GoMRI) (2) per istituire il Center for Integrated Modeling and Analysis of Gulf Ecosystems (C-IMAGE), un consorzio internazionale di professori, studiosi post-dottorato e studenti provenienti da 19 istituzioni collaboratrici.

Nell'ultimo decennio, gli scienziati dell'University of South Florida (USF Innovation) hanno condotto una dozzina di spedizioni di ricerca (3) in località al largo degli Stati Uniti, del Messico e di Cuba esaminando i livelli di idrocarburi policiclici aromatici (IPA: dall'inglese, PAH polycyclic aromatic hydrocarbons), il componente chimico più tossico del greggio, nella bile del pesce. La bile viene prodotta dal fegato per favorire la digestione, ma funge anche da deposito per i rifiuti.

«Siamo rimasti piuttosto sorpresi dal fatto che tra le specie più contaminate vi fossere esemplari di tonno pinna gialla in quanto non si trovano sul fondo dell'oceano dove si verifica la maggior parte dell'inquinamento da idrocarburi nel Golfo», ha affermato l'autrice principale Erin Pulster, (4) ricercatore presso l'USF’s College of Marine Science. (5) «Sebbene le concentrazioni d'acqua di IPA possano variare considerevolmente, si trovano generalmente a livelli di traccia o inferiori ai limiti di rilevazione nella colonna d'acqua. Quindi da dove viene l'inquinamento da petrolio che abbiamo rilevato nei tonni?»

La dottoressa Pulster afferma che ha senso che i pesci tegola abbiano concentrazioni più elevate di PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) perché vivono le loro intere vite adulte dentro e intorno alle tane che scavano sul fondo del mare e che i PAHs si trovano abitualmente nei sedimenti del Golfo. Tuttavia, la loro esposizione è aumentata nel tempo, così come in altre specie, comprese le cernie, alcuni dei pesci più importanti dal punto di vista economico della Florida. In uno studio separato condotto dall'USF, il suo team ha misurato la concentrazione di IPA nel tessuto epatico e nella bile di 10 specie di cernia popolari. La cernia yellowedge ha avuto una concentrazione che è aumentata di oltre l'800% dal 2011 al 2017.

I pesci con le più alte concentrazioni di PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) sono stati trovati nel nord del Golfo del Messico, una regione con una maggiore attività petrolifera e di gas e in prossimità della fuoriuscita del Deepwater Horizon che ha sgorgato quasi quattro milioni di barili di petrolio nel corso di tre mesi nel 2010. I sedimenti ricchi di petrolio sul fondo, dove gran parte dell'olio si è depositato, sono riemersi in seguito a tempeste e correnti, riesponendo i pesci che vivono sul fondo.

I punti caldi dell'inquinamento da idrocarburi sono stati trovati anche nei principali centri abitati, come Tampa Bay, suggerendo che il deflusso dalle coste urbanizzate potrebbe avere un ruolo nelle concentrazioni più elevate di idrocarburi policiclici aromatici (IPA: dall'inglese, PAH polycyclic aromatic hydrocarbons). Altre fonti includono rilasci tossici a basso livello da piattaforme petrolifere e di gas, carburante da barche e aeroplani e persino infiltrazioni di petrolio naturale - fratture sul fondo del mare che possono trasudare l'equivalente di milioni di barili di petrolio all'anno.

«Questo è stato il primo studio di base nel suo genere ed è scioccante che non l'abbiamo mai fatto prima, dato il valore economico della pesca e dell'estrazione di petrolio nel Golfo del Messico», ha affermato Steven Murawksi, (6) professore di biologia della pesca presso USF, che ha guidato lo sforzo di ricerca internazionale.

Questi studi sono stati resi possibili dall'impegno decennale di 500 milioni di dollari di BP per finanziare la ricerca indipendente sugli effetti a lungo termine della fuoriuscita di Deepwater Horizon amministrata dall'iniziativa di ricerca del Golfo del Messico. Quest'anno (2020) segna la fine di tale finanziamento.

«Studi di monitoraggio a lungo termine come questi sono importanti per la segnalazione tempestiva di perdite di inquinamento da idrocarburi e sono fondamentali per determinare gli impatti sull'ambiente in caso di future fuoriuscite di petrolio», ha affermato Erin Pulster.

Descrizione foto: Steve Murawski, presidente di oceanografia biologica presso l'Università della Florida del sud, ha trascorso 10 anni a testare l'inquinamento da idrocarburi nel Golfo del Messico a seguito di Deepwater Horizon. I pesci vengono pesati e le pinne vengono rimosse per analisi genetiche. - Credit: University of South Florida.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: First Gulf of Mexico-Wide Survey of Oil Pollution in Fish Completed 10 Years after Deepwater Horizon