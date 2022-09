Paesi tropicali che deforestano per favorire l'estrazione industriale

Più della metà di tutta la deforestazione tropicale direttamente attribuibile all'estrazione industriale si verifica in Indonesia, con anche Brasile, Ghana e Suriname che subiscono gravi perdite

Una nuova ricerca peer-reviewed, pubblicata su PNAS (1), ha mostrato che, su 26 paesi, l'Indonesia rappresentava il 58,2% della deforestazione tropicale causata direttamente dalle attività minerarie industriali. Nello studio si sono distinti anche Brasile, Ghana e Suriname, che ha sottolineato la necessità di misure più forti per proteggere le foreste tropicali da attività economiche distruttive come l'estrazione mineraria.

I ricercatori hanno sovrapposto le coordinate geografiche delle miniere industriali in funzione dal 2000 al 2019 con i dati sulla perdita di foreste del set di dati Global Forest Change per lo stesso periodo. I dati hanno coperto 26 paesi che rappresentano il 76,7% della deforestazione tropicale totale osservata dal 2000 al 2019. L'estrazione del carbone nella provincia indonesiana del Kalimantan orientale ha guidato la deforestazione legata all'estrazione mineraria nel paese. La deforestazione dal minerale di ferro e dall'estrazione dell'oro nello stato brasiliano di Minas Gerais era chiaramente visibile nei dati satellitari, mentre la bauxite e l'estrazione dell'oro erano predominanti in Ghana e Suriname.

Anche l'estrazione industriale ha avuto impatti indiretti diffusi sulla deforestazione. Più di due terzi dei paesi studiati presentavano, entro 50 chilometri dalle aree destinate alle miniere, tassi di deforestazione più elevati che non erano collegati ad altri fattori.

«Contro la domanda in rapida crescita di minerali, in particolare di metalli per l'energia rinnovabile e le tecnologie di mobilità elettrica, le politiche del governo e dell'industria devono tenere conto sia degli impatti diretti che indiretti dell'estrazione», ha affermato il dottor Anthony Bebbington, Ph.D. (2), professore di ambiente e società presso la Graduate School of Geography della Clark University e autore corrispondente per lo studio. «Affrontare questi impatti è uno strumento importante per la conservazione delle foreste tropicali e la protezione dei mezzi di sussistenza delle comunità che vivono in queste foreste».

Per Indonesia, Brasile e Ghana, la deforestazione tropicale causata dalle miniere industriali ha raggiunto il picco nel periodo 2010-2014, ma continua ancora oggi. L'estrazione del carbone in Indonesia, in particolare, è raddoppiata in questo periodo di tempo poiché la produzione è cresciuta per soddisfare l'aumento della domanda da Cina e India. Lo studio ha evidenziato la portata della distruzione delle foreste nel paese, in particolare nel Kalimantan orientale, che ha perso il 19% della sua copertura arborea negli ultimi due decenni. La provincia, il centro dell'estrazione del carbone per il paese, ospita il cantiere della futura capitale nazionale Nusantara, una città in costruzione dove un tempo sorgeva una piantagione di legname e prima ancora una foresta tropicale.

Lo studio sottolinea la necessità che le dichiarazioni di impatto ambientale e altri requisiti di autorizzazione per l'estrazione industriale includano un ambito geografico più ampio che inglobi più territorio al di fuori dell'area di concessione del progetto. Anche le domande per nuovi progetti minerari non dovrebbero essere esaminate isolatamente; devono essere presi in considerazione gli impatti cumulativi di altri progetti, come gli sviluppi agricoli.

«Esiste una vasta gamma di danni ambientali causati dalle operazioni minerarie oltre alla deforestazione, tra cui la distruzione degli ecosistemi, la perdita di biodiversità, l'interruzione delle fonti d'acqua, la produzione di rifiuti pericolosi e l'inquinamento», ha affermato il dottor Stefan Giljum (3), autore principale dello studio e professore associato presso l'Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and Business. «Il governo permettendo dovrebbe tener conto di tutto questo; una miniera industriale può facilmente sconvolgere sia i paesaggi che gli ecosistemi. L'industria mineraria rimane una debolezza nascosta nelle loro strategie per ridurre al minimo gli impatti ambientali».

«Sebbene la deforestazione totale dell'Indonesia sia diminuita ogni anno dal 2015, questi risultati sottolineano la continua necessità di una forte pianificazione dell'uso del suolo per garantire che l'attività mineraria non distrugga le foreste o violi i diritti della comunità», ha affermato il dottor Hariadi Kartodihardjo (4) (5), PhD, professore di politica forestale presso la Bogor Agricultural University.

Precedenti ricerche nell'Amazzonia brasiliana hanno dimostrato che riconoscere e far rispettare i diritti di proprietà collettiva dei popoli indigeni e delle comunità locali è uno dei modi più efficaci per prevenire la deforestazione, poiché la deforestazione nei loro territori è significativamente inferiore rispetto a luoghi gestiti da altri governi o private entità.

Il più recente rapporto delle Nazioni Unite sul clima è d'accordo, affermando: «Sostenere l'autodeterminazione indigena, riconoscere i diritti delle popolazioni indigene e sostenere l'adattamento basato sulla conoscenza indigena sono fondamentali per ridurre i rischi del cambiamento climatico e un adattamento efficace».

Lo studio non ha incluso la deforestazione diretta dall'estrazione artigianale e su piccola scala, poiché non esistono ancora database globali standardizzati con coordinate geografiche per tali operazioni in forme suscettibili di analisi statistica. Ma gli autori riconoscono che l'attività mineraria artigianale e su piccola scala, così come l'estrazione illecita, generano un danno ambientale significativo che richiede controllo, risposta e riparazione.

