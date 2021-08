Otarie orsine minacciate dalle attrezzature da pesca

L'inquinamento plastico, le lenze da pesca e le reti da pesca stanno causando infortuni alle otarie orsine del Capo, compresa una morte lenta.

Le lenze da pesca e le reti stanno avendo un consistente impatto negativo sulle otarie orsine del Capo (Arctocephalus Pusillus), il mammifero marino più comune osservato intorno alla costa del Sud Africa e della Namibia, dove sono endemici.

Questi mammiferi marini sono minacciati costantemente dall'inquinamento plastico, ma soprattutto dalle lenze da pesca e dalle reti. Queste attrezzature cagionano lesioni molto consistenti fino a provocare una morte lenta e dolorosa.

Questi sono i primi risultati di un progetto in corso, avviato nel 2018, per stabilire la portata dell'impatto che hanno le attrezzature da pesca sulle otarie orsine del Capo (Pinnipedi) nella Namibia. Il progetto coinvolge ricercatori e conservatori della Stellenbosch University, del Sear Search-Namibian Dolphin Project e dell'Ocean Conservation Namibia.

Lo studio, pubblicato dal giornale scientifico Marine Pollution Bulletin (1), ha dimostrato che un numero elevato di animali, principalmente impigliati intorno al collo dalle lenze, erano cuccioli e giovani. Tra le due colonie investigate a Walvis Bay e Cape Cross, circa 1 esemplare su 500 era stato fisicamente danneggiato da queste strutture da pesca. Tra il 2018 e il 20 marzo 2021, dei 347 animali impigliati, il team guidato dal dottor Naudé Dreyer (2) dell'Ocean Conservation Namibia, ha trattato con successo 191 otarie orsine.

Lavorando in Africa con ricordi limitati, il team ha anche confrontato metodi a basso costo di raccolta dei dati. Hanno scoperto che le scansioni fotografiche delle colonie erano un metodo veloce e accurato per raccogliere dati sugli esemplari intrappolati e i materiali in cui erano intrappolati.

La dottoressa Tess Gridley, (3) la co-direttrice del Progetto Namibia Dolphin e docente straordinaria del Dipartimento di Botanica e Zoologia dell'Università di Stellenbosch, afferma che l'inquinamento plastico e le reti da pesca particolarmente perse e scartate stanno avendo un grande impatto sulla vita marina: «Una volta impigliato, questi sigilli cagionano un futuro molto doloroso e incerto: trovare il cibo diventa più difficile e le ferite possono diventare profonde e debilitanti. Probabilmente causano la morte in molti casi. Le modifiche alla politica potrebbero aiutare, come incentivi finanziari di recupero, smaltimento sicuro delle reti e alternative sostenibili alle materie plastiche».

Per Stephanie Curtis, una studentessa di ricerca e autrice principale del progetto del Dolphin Namibiano, l'impatto dell'inquinamento plastico negli oceani è devastante: «I pinnipedi non dovrebbero dover soffrire in questo modo a causa della nostra negligenza con i rifiuti».

Secondo il dottor Simon Elwen, (4) co-direttore del progetto del Dolphin Namibiano e anche associato al SU’s Department of Botany and Zoology, le lenze da pesca si impigliano con molta facilità: «Le otarie orsine del Capo sono animali molto curiosi, giocosi e scrutano con parsimonia gli eventuali oggetti nell'acqua. Questa loro curiosità li mette facilmente in contatto con le lenze da pesca e le reti che si attorcigliano attorno al loro corpo cagionando tumefazioni e ferite profonde».

Il dottor Naudé Dreyer dell'Ocean Conservation Namibia dice che il progetto è in corso: «Dalla partenza del 2021 abbiamo già operato oltre 600 otarie orsine del Capo in sole due colonie. Questa è la punta dell'iceberg. È imperativo trovare adeguate strategie per mitigare anche i danni cagionati dai rifiuti di plastica sugli animali marini».

Descrizione foto: L'inquinamento plastico e in particolare le lenze da pesca e le reti da pesca stanno causando infortuni alle otarie orsine del Capo e possono provocare una morte lenta e dolorosa. - Credit: Dottoressa Tess Gridley.

