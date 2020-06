Un team internazionale di ricercatori guidato dall'University of Queensland afferma di aver scoperto “un nuovo tipo di ordine temporale quantistico”.

La fisica Magdalena Zych (1) dell'University of Queensland ha affermato che la scoperta è nata da un esperimento che il team ha progettato per riunire elementi delle due grandi ma contraddittorie teorie della fisica sviluppate nel secolo scorso.

«La nostra proposta era di scoprire: cosa succede quando un oggetto abbastanza massiccio da influenzare il flusso del tempo viene posto in uno stato quantico?» ha dichiarato la dottoressa Zych.

La dottoressa ha affermato che la teoria di Einstein ha descritto come la presenza di un oggetto massiccio possa rallentare il tempo.

«Immagina due navi spaziali, a cui è stato chiesto di sparare a vicenda in un determinato momento mentre schivava l'attacco dell'altro», ha detto. «Se uno dei due spara troppo presto, distruggerà l'altro. Nella teoria di Einstein, un potente nemico potrebbe usare i principi della relatività generale posizionando un oggetto enorme - come un pianeta - più vicino a una nave per rallentare il passare del tempo. A causa del ritardo, la nave più lontana dall'oggetto sparerà prima, distruggendo l'altra.»

La dottoressa Zych ha detto che la seconda teoria, della meccanica quantistica, afferma che qualsiasi oggetto può trovarsi in uno stato di “sovrapposizione”.

«Questo significa che può essere trovato in diversi stati – si pensi al gatto di Schrodinger», ha detto. La dottoressa Zych ha detto che usando la teoria della meccanica quantistica, se il nemico mette il pianeta in uno stato di “sovrapposizione quantistica”, allora anche il tempo dovrebbe essere interrotto.

«Ci sarebbe un nuovo modo per spiegare l'ordine degli eventi, senza che nessuno degli eventi sia il primo o il secondo - ma in un vero stato quantico in cui possono essere sia il primo che il secondo», ha affermato la ricercatrice.

Il ricercatore dell'University of Queensland, il dottor Fabio Costa, (2) ha affermato che sebbene “una sovrapposizione di pianeti” come descritta nel documento potrebbe non essere mai possibile, la tecnologia ha permesso una simulazione di come funziona il tempo nel mondo quantico, senza usare la gravità.

Egli precisa: «Anche se l'esperimento non potrà mai essere fatto, lo studio, pubblicato su Nature Communications, (3) è rilevante per le tecnologie future. Attualmente stiamo lavorando su computer quantistici che - in termini molto semplici - potrebbero effettivamente saltare nel tempo per eseguire le loro operazioni in modo molto più efficiente rispetto ai dispositivi che operano in sequenza fissa nel tempo, come lo conosciamo nel nostro mondo ‘normale’.»

Descrizione foto: Gli eventi quantistici possono svolgersi in un “nuovo ordine temporale”, affermano i ricercatori. - Credit: The University of Queensland.

