Nuovo test EEG per diagnosticare l'Alzheimer

Un test passivo di due minuti che misura le onde cerebrali delle persone in risposta a una serie di immagini, “Fastball EEG”, potrebbe aiutare a espandere la diagnosi di Alzheimer.

Un approccio semplice ma rivoluzionario alla diagnosi precoce dell'Alzheimer è stato messo a punto dai ricercatori attraverso un'iniziativa che potrebbe aprire la strada a migliorare i risultati per le persone che sviluppano la malattia in futuro.

La ricerca innovativa (1), guidata da psicologi dell'University of Bath e finanziata dalla BRACE Dementia Research (2), utilizza un nuovo metodo per misurare passivamente l'attività cerebrale. Implica i partecipanti alla ricerca di una serie di immagini lampeggianti su un computer in due minuti, mentre le loro onde cerebrali vengono misurate usando l'EEG cap.

La nuova ricerca, pubblicata su journal BRAIN (3), mostra che la tecnica è molto efficace nel raccogliere piccoli cambiamenti nelle onde cerebrali che si verificano quando una persona ricorda un'immagine. La tecnica è completamente passiva il che significa che la persona che fa il test non ha bisogno di comprendere il compito o rispondere e potrebbe non essere nemmeno consapevole della sua risposta alla memoria.

L'Alzheimer è la causa di circa il 60% della demenza, con un tasso di prevalenza stimato in Europa e Nord America del 5-7% della popolazione. Le stime suggeriscono che la malattia costa all'economia del Regno Unito circa 26 miliardi di sterline all'anno. Costi destinati ad aumentare in futuro a causa dell'invecchiamento della popolazione.

La malattia di Alzheimer è attualmente diagnosticata utilizzando una combinazione di rapporti soggettivi e oggettivi di declino cognitivo, spesso coinvolgendo test di memoria somministrati in una clinica. Questi test sono inclini a vari pregiudizi, compresa l'ansia della valutazione, ma richiedono anche abilità comunicative verbali e scritte che li rendono inefficaci per certe persone.

Sapendo di più sulla malattia delle persone a una fase precedente può essere prescritto in precedenza quando possono essere più efficaci, come l'Aducanumab (4) recentemente approvato, la prima malattia che modifica il trattamento per la malattia di Alzheimer. Gli interventi dello stile di vita possono anche essere implementati per aiutare le lenti progressioni della malattia. La diagnosi attuale per l'Alzheimer si verifica in genere in ritardo nella progressione della patologia.

Nel prossimo futuro, i ricercatori sperano che l'EEG Fastball potrà contribuire a ridurre il periodo della diagnosi fino a cinque anni. A lungo termine, dicono che offrirà opportunità per espandere questo ulteriormente.

Il dottor George Stothart (6), Ricercatore e neuroscienziato cognitivo del Department of Psychology (5) dell'University of Bath, dice: «Fastball offre un nuovo modo di misurare come funziona il nostro cervello. La persona che viene valutata non ha bisogno di capire il test, o addirittura rispondere. Osservando semplicemente uno schermo di immagini lampeggianti e dal modo in cui si manipolano le immagini che appaiono si può imparare una quantità enorme di nozioni inerenti a ciò che il suo cervello è, o non è, in grado di fare. Per decenni abbiamo fruito di strumenti nella ricerca scientifica capaci di sondare come funziona il cervello, ma non abbiamo mai fatto il salto di qualità con uno strumento clinico valido per la valutazione oggettiva della cognizione. Speriamo che con Fastball si possa fare questo salto tecnologico. Siamo in una fase davvero entusiasmante nel suo sviluppo. Stiamo testando lo strumento nei vari stadi di Alzheimer ed espandendo il tipo di funzione cerebrale che può misurare, per includere la lingua e l'elaborazione visiva. Questo ci aiuterà a capire l'Alzheimer e anche le molte altre forme meno comuni di demenza. Alla fine il Santo Grail di un misuratore come questo sarebbe uno strumento di screening della demenza utilizzato in mezza età per tutti, indipendentemente dai sintomi, nello stesso modo in cui testiamo per l'ipertensione. Attualmente, siamo molto lontani dall'obiettivo, ma questo è un passo verso esso».

Mark Poarch (7), Amministratore Delegato di Brace, ha aggiunto: «Siamo lieti di aver finanziato la ricerca del Dottor George Stothart. Egli potrebbe disporre di una nuova interessante tecnologia, un attrezzo diagnostico precoce destinato ad aiutare gli innumerevoli pazienti e a combattere la demenza».

Il dottor Stothart e colleghi inizieranno presto a lavorare su un significativo studio longitudinale della demenza precoce finanziato, dall'Academy of Medical Sciences, con un capitale di 100.000 dollari. Lo studio includerà il test di pazienti con un delicato deterioramento cognitivo utilizzando il nuovo strumento “Fastball EEG”. Un'interruzione cognitiva delicata è per alcuni pazienti i primi segni di Alzheimer, ma per molti non lo sono, e determinare chi sta per progredire con l'Alzheimer potrebbe spostare la diagnosi fino a cinque anni prima.

Riferimenti:

(1) Improving early diagnosis of dementia

(2) BRACE Dementia Research

(3) A passive and objective measure of recognition memory in Alzheimer’s disease using Fastball memory assessment

(4) Aducanumab

(5) Department of Psychology

(6) George Stothart

(7) Mark Poarch

Descrizione foto: Il dottor George Stothart dell'University of Bath's Department of Psychology con l'apparecchiatura Fastball EEG. - Credit: University of Bath.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Pioneering EEG test could dramatically increase early diagnosis of Alzheimer’s