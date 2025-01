Nuovi record per le temperature del mare

Un nuovo studio ha scoperto che il riscaldamento degli oceani nel 2024 ha portato a nuove temperature record. L'oceano è il più caldo mai registrato dagli esseri umani, non solo alla temperatura superficiale ma anche per i 2000 metri superiori

«I record infranti nell'oceano sono diventati un record infranto». Ha affermato il dottor Lijing Cheng (1), docente presso l'Institute of Atmospheric Physics sito nell'Accademia cinese delle scienze. Per il suo lavoro scientifico, pubblicato su Advances in Atmospheric Sciences, (2) ha guidato un team di 54 scienziati provenienti da 7 paesi e ha discusso di come un oceano più caldo influenzi le nostre vite sulla terraferma e cosa ciò significhi per il nostro futuro.

Perché l'oceano è così importante?

L'oceano è una parte critica del clima della Terra: la maggior parte del calore in eccesso dovuto al riscaldamento globale è immagazzinato nell'oceano (90%) e l'oceano copre il 70% della superficie terrestre. Per questo motivo, l'oceano detta i nostri modelli meteorologici trasferendo calore e umidità nell'atmosfera. L'oceano controlla anche la velocità con cui avviene il cambiamento climatico.

«Per sapere cosa sta succedendo al clima, la risposta è nell'oceano», ha affermato il professor John Abraham (3) dell'University of St. Thomas, coautore dello studio.

I risultati di tre team internazionali che hanno collaborato a questo progetto sono stati coerenti: l'oceano si sta riscaldando e il 2024 è stato un record. L'immagine successiva mostra un set di risultati per il contenuto di calore dell'oceano nella parte superiore dei 2000 metri (dall'Institute of Atmospheric Physics). I colori blu e rosso si riferiscono, rispettivamente, al fatto che un anno particolare sia stato più freddo o più caldo rispetto al periodo 1981-2010. Questo periodo di tempo è utilizzato come base dagli scienziati per il confronto con le condizioni di riferimento. Il messaggio centrale è che i valori sono aumentati anno dopo anno.

Dal 2023 al 2024, l'aumento del calore contenuto negli oceani nella parte superiore dei 2000 metri sarà pari a 16 zettajoules (1021 Joules) (4), circa 140 volte la produzione totale di elettricità mondiale nel 2023.

«L'OHC è aumentato costantemente di 15~20 ZJ negli ultimi cinque anni nonostante i cicli La Niña ed El Niño», ha affermato il Professor Michael Mann dell'University of Pennsylvania.

Anche la temperatura superficiale dell'oceano sta registrando dei record. La temperatura superficiale si riferisce alle temperature appena in superficie, dove le acque oceaniche e l'atmosfera si alternano. Le temperature superficiali sono importanti perché determinano la velocità con cui il calore e l'umidità possono trasferirsi dall'oceano all'aria e quindi influenzare il meteo. L'aumento delle temperature superficiali dalla fine degli anni '50 è stato sbalorditivo.

Perché questo è importante?

I cambiamenti non sono uniformi; le variazioni regionali possono essere sostanziali. L'Atlantico si sta riscaldando insieme al Mar Mediterraneo e attraverso l'Oceano Meridionale di media latitudine. Mentre parti dell'Oceano Pacifico settentrionale si sono riscaldate molto rapidamente, altre aree (la regione tropicale) non lo hanno fatto, principalmente a causa del ciclo La Niña/El Niño in quell'area. Il calore si è persino accumulato vicino sia al Polo Nord che al Polo Sud.

Un oceano più caldo ha effetti negativi sulla vita marina e provoca danni enormi sotto molti aspetti.

«Il modo principale in cui l'oceano continua a influenzare il clima è attraverso l'aumento del vapore acqueo nell'atmosfera che porta all'aumento dannoso degli estremi nel ciclo idrologico. Il vapore acqueo è anche un potente gas serra e l'aumento del riscaldamento porta all'essiccazione e al rischio di siccità e incendi boschivi. Ma alimenta anche tempeste di ogni tipo e porta al rischio di inondazioni. Ciò include uragani e tifoni». Ha affermato il dottor Kevin Trenberth (5), uno scienziato senior presso il National Center for Atmospheric Research, USA, un altro membro del team.

Ad esempio, negli ultimi 12 mesi, ben 104 paesi hanno registrato le temperature più elevate di sempre. Siccità, ondate di calore, inondazioni e incendi hanno avuto un impatto su Africa, Asia meridionale, Filippine, Brasile, Europa, USA, Cile e la Grande barriera corallina, per fare solo alcuni esempi. Dal 1980, ad esempio, i disastri climatici sono costati agli USA quasi 3 trilioni di dollari.

Il calore nell'oceano è la migliore misurazione per monitorare il cambiamento climatico. «L'oceano è la nostra sentinella per il riscaldamento planetario, agendo come il principale pozzo di calore in eccesso che si accumula nel sistema climatico terrestre a causa delle emissioni antropogeniche», ha affermato la dottoressa Karina von Schuckmann di Mercator Ocean International, coautrice dello studio. Se non si interviene per rallentare il cambiamento climatico, la perturbazione, il cambiamento senza precedenti e le sue implicazioni, costi, perdite e danni continueranno ad aumentare.

Descrizione foto: L’oceano che circonda il continente antartico sta sperimentando uno dei tassi di riscaldamento più rapidi. - Credit: Chao Ban.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Sea Surface Temperatures and Deeper Water Temperatures Reached a New Record High in 2024