Nuove sorgenti di lampi radio veloci ripetuti

Scoperte con un nuovo algoritmo di clustering venticinque nuove sorgenti di ripetuti lampi radio veloci (FRBs) individuate tra gli eventi CHIME/FRB

Gli astronomi della McGill University fanno parte di un team internazionale che ha scoperto 25 nuove fonti di lampi radio veloci ripetuti (FRBs), queste esplosioni nel cielo che provengono da molto al di là della Via Lattea. Questa scoperta porta a 50 il numero totale di fonti FRBs confermate. Sulla base dei dati raccolti dalla collaborazione CHIME (1) /FRB, il nuovo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal (2), potrebbe anche avvicinare gli scienziati alla comprensione delle origini di questi misteriosi fenomeni.

Un nuovo modo di identificare gli FRBs

Grazie ai radiotelescopi come quelli di CHIME, che scansionano ogni giorno l'intero cielo settentrionale, il numero di FRBs rilevati è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Il team di ricerca ha utilizzato una nuova serie di strumenti statistici sviluppati per esaminare i dati raccolti da CHIME tra il 30 settembre 2019 e il 1 maggio 2021, per confermare se ciò che stavano dicendo fossero effettivamente FRBs.

Il dottor Ziggy Pleunis (3), il primo autore dell'articolo che ha iniziato a lavorare alla ricerca come studente di dottorato presso la McGill University e ora collabora presso il Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics, afferma che «Abbiamo setacciato i dati per trovare tutte le fonti ripetute finora rilevate, comprese quelle meno ovvie. Questi nuovi strumenti sono stati essenziali per questo studio perché ora possiamo calcolare con precisione la probabilità che due o più esplosioni provenienti da luoghi simili non siano solo una coincidenza. Dovrebbe essere molto utile per ricerche simili in futuro».

«Queste nuove scoperte consentiranno alla comunità scientifica di studiare più FRBs ripetuti in modo fantastico in dettaglio attraverso l'intero spettro elettromagnetico e contribuire a rispondere a un'importante domanda aperta nel campo: gli FRBs ripetuti e non ripetitivi provengono da popolazioni distinte?» Aggiunge il dottor Aaron Pearlman (4), borsista postdottorato FRQNT presso il Trottier Space Institute della McGill University (5), che ha anche collaborato all'articolo: «Sono entusiasta delle nuove intuizioni che saranno sbloccate come risultato del nostro studio».

«È entusiasmante che CHIME/FRB abbia visto più lampi dalle stesse posizioni, in quanto ciò consente un'indagine dettagliata sulla loro natura», afferma la dottoressa Adaeze Lorreta Ibik (6), studentessa di dottorato presso il David A. Dunlap Department for Astronomy and Astrophysics presso l'University of Toronto, che ha guidato la ricerca delle galassie in cui sono incorporati alcuni degli FRBs ripetuti recentemente identificati.

«Siamo stati in grado di affinare alcune di queste fonti ripetute e abbiamo già identificato probabili galassie associate per due di esse».

Facendo luce sulle misteriose origini degli FRBs (Fast radio bursts)

Gli FRBs sono considerati uno dei più grandi misteri dell'astronomia, ma le loro origini esatte sono sconosciute. Gli astronomi sanno che provengono da molto al di fuori della nostra Via Lattea e molto probabilmente sono prodotti dalle ceneri lasciate dopo la morte delle stelle.

Una scoperta inaspettata descritta nel documento è che contrariamente a quanto si pensava in precedenza, tutti gli FRBs potrebbero essere ripetitori piuttosto che una tantum. È semplicemente che molti FRBs ripetuti sono sorprendentemente inattivi, producendo meno di un burst a settimana, e che gli FRBs apparentemente una tantum semplicemente non sono stati osservati abbastanza a lungo fino ad ora per rilevare un secondo burst.

Il dottor Ziggy Pleunis osserva che questa nuova ricerca ci avvicina alla comprensione di cosa sono gli FRBs.

«Gli FRBs sono probabilmente prodotti dagli avanzi di morti stellari esplosive. Studiando in dettaglio le sorgenti FRBs ripetute, possiamo studiare gli ambienti in cui si verificano queste esplosioni e comprendere meglio le fasi finali della vita di una stella. Possiamo anche saperne di più sul materiale che viene espulso prima e durante la scomparsa della stella, che viene poi restituito alle galassie in cui vivono gli FRBs».

Il Trottier Space Institute della McGill è un centro interdisciplinare che riunisce ricercatori impegnati in astrofisica, scienze planetarie, scienze dell'atmosfera, astrobiologia e altre ricerche relative allo spazio presso la McGill University. Gli obiettivi principali dell'Istituto sono: fornire una casa intellettuale per docenti, personale di ricerca e studenti impegnati in astrofisica, scienze planetarie e altre ricerche relative allo spazio presso la McGill University; sostenere lo sviluppo di tecnologia e strumentazione per la ricerca spaziale; promuovere la fertilizzazione incrociata e le interazioni e le collaborazioni interdisciplinari tra i membri dell'Istituto nelle aree di ricerca rilevanti per l'Istituto; condividere con studenti, educatori e il pubblico la comprensione e l'apprezzamento per gli obiettivi, le tecniche ei risultati della ricerca dell'Istituto.

Descrizione foto: Il sistema di allerta in tempo reale annuncia una nuova era nella ricerca sui lampi radio veloci. - Credit: Jane Kaczmarek.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Doubling the number of sources of repeating fast radio bursts