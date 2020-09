Nuova specie di rana diamante del nord del Madagascar

Rhombophryne ellae è una nuova specie di rana diamante scoperta nel Parco nazionale delle Montagne d'Ambre nel Madagascar settentrionale nel 2017.

Nonostante l'attivo progresso tassonomico sulle rane del Madagascar, l'inventario degli anfibi di quest'isola iper-diversificata è ancora molto lontano dall'essere completo. La diversità nota del genere rana diamante Rhombophryne in Madagascar è aumentata in modo significativo (più che raddoppiata!) Negli ultimi 10 anni, ma ci sono ancora diverse specie candidate non descritte in attesa di descrizione. Nuove specie vengono scoperte costantemente in Madagascar, spesso anche in aree già ben studiate. Uno di questi luoghi è il Montagne d'Ambre National Park (1) nel nord del Madagascar.

Il Parco Nazionale Montagne d'Ambre è ampiamente noto per la sua flora e fauna endemiche, cascate e laghi vulcanici, ed è considerato un'area relativamente ben studiata. Tuttavia, finora sono stati pubblicati solo due studi sui rettili e sugli anfibi del Parco.

Al servizio della conoscenza dell'erpetofauna nella regione, l'erpetologo tedesco Dottor Mark D. Scherz (2) (Collezione di zoologia bavarese, Università tecnica di Braunschweig, Università di Costanza) (3) ha pubblicato una descrizione di una nuova specie di rana diamante: Rhombophryne ellae, nella rivista Zoosystematics and Evolution. (4)

«Non appena ho visto questa rana, ho capito che era una nuova specie», condivide il dottor Scherz, «I segni lampeggianti arancioni sulle zampe e le grandi macchie nere sul fianco me l'hanno reso immediatamente ovvio. Durante il mio Master's e ricerca PhD, ho studiato questo genere e descritto diverse specie, e non ci sono specie descritte con zampe arancioni, e solo poche specie hanno questi segni neri sul fianco. È raro che troviamo una rana e siamo immediatamente in grado di riconoscerla per definirla una nuova specie senza dover aspettare che i risultati della sequenza del DNA tornino, quindi è stato esaltante».

La nuova specie è più strettamente correlata a una specie poco conosciuta e ancora non descritta di Tsaratanana nel nord del Madagascar, ma è per il resto abbastanza diversa da tutte le altre rane diamante. Con la colorazione arancione sulle zampe, Rhombophryne ellae si unisce alla crescente lista di rane che hanno segni lampeggianti dal rosso all'arancio. La funzione di questa sorprendente colorazione rimane sconosciuta, nonostante si sia evoluta ripetutamente nelle rane, incluse numerose volte nelle sole rane dalla bocca stretta del Madagascar.

«La scoperta di una specie così distintiva all'interno di un parco relativamente ben studiato indica le lacune nella nostra conoscenza degli anfibi dei tropici. Sottolinea anche il ruolo che il maltempo, in particolare i cicloni, può svolgere nel far emergere rane altrimenti nascoste o incitarle a nascondersi - Rhombophryne ellae è stato catturato proprio mentre il ciclone Ava si stava trasferendo in Madagascar. Anche molte altre specie, che i miei colleghi e io abbiamo recentemente descritto, sono state catturate in condizioni cicloniche simili», afferma il dottor Scherz.

La specie è conosciuta finora solo da un singolo esemplare, rendendo difficile stimarne lo stato di conservazione. Tuttavia, in base allo stato di altre rane correlate dalla stessa area, sarà probabilmente elencato in rosso come quasi minacciato a causa della sua presumibilmente piccola gamma e microendemicità.

Descrizione foto: Rhombophryne ellae è una piccola specie di rana diamante, probabilmente semi-fossile (abitazione subterranea), presente tra le foglie del Parco nazionale delle Montagne d'Ambre, nel nord del Madagascar- Credit: Mark D. Scherz.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Shining like a diamond: A new species of diamond frog from northern Madagascar