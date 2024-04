Nuova specie di formica nell'Australia nord-occidentale

Nella regione bruciata dal sole di Pilbara, nell'Australia nord-occidentale, gli scienziati hanno portato alla luce una misteriosa creatura dall'ombra: una nuova specie di formica dell'elusivo genere Leptanilla

La nuova specie, Leptanilla voldemort – L. voldemort in breve – è una formica pallida con una corporatura snella, gambe affusolate e mandibole lunghe e affilate. Il nome della specie rende omaggio al mago oscuro Lord Voldemort, il temibile antagonista della serie Harry Potter, tracciando parallelismi con l'aspetto spettrale e slanciato della formica e con l'oscuro ambiente sotterraneo da cui è emersa.

Il dottor Mark Wong (1) dell'University of Western Australia e la dottoressa Jane McRae (2) della Bennelongia Environmental Consultants descrivono l'enigmatica nuova specie in un articolo pubblicato sulla rivista ZooKeys (3).

Leptanilla voldemort è stata scoperta durante un'indagine ecologica per documentare gli animali che vivevano sottoterra nell'arida regione di Pilbara, nell'Australia nordoccidentale. Sono stati trovati solo due esemplari della bizzarra nuova specie di formica. Entrambi sono stati raccolti in una rete che è stata calata in un foro di 25 metri e recuperata abilmente raschiando la superficie interna del foro: una tecnica innovativa per la raccolta di organismi sotterranei nota come “raschiamento sotterraneo”.

Rispetto ad altre specie di formiche Leptanilla, L. voldemort ha un corpo estremamente snello, nonché antenne e zampe lunghe e sottili. Insieme alla raccolta da un foro di trivellazione profondo 25 metri, questa morfologia insolita ha lasciato gli esperti a speculare se vive veramente nel suolo come altre specie di Leptanilla, o sfrutta un diverso rifugio sotterraneo, come i vuoti e le crepe pieni d'aria che si formano all'interno di strati di roccia più profondi nel sottosuolo.

Le mascelle lunghe e affilate di L. voldemort, tuttavia, lasciano poco all'immaginazione.

«Leptanilla Voldemort è quasi sicuramente una predatrice, una temibile cacciatrice nell'oscurità. Ciò è supportato da quello che sappiamo dalle poche osservazioni di comportamenti di caccia specializzati in altre specie di formiche Leptanilla, dove le minuscole operaie usano le loro mascelle affilate e potenti pungiglioni per immobilizzare i millepiedi che vivono nel suolo, molto più grandi di loro, prima di trasportare le loro larve nella terra. Si nutrono della carcassa», ha detto il dottor Wong, autore principale dello studio.

La preda esatta di L. voldemort, tuttavia, non è nota, sebbene nella stessa località siano stati raccolti una varietà di altri invertebrati sotterranei, tra cui millepiedi, scarafaggi e mosche.

Esistono oltre 14.000 specie di formiche in tutto il mondo, ma solo circa 60 appartengono all'enigmatico genere Leptanilla. A differenza della maggior parte delle formiche, tutte le specie di Leptanilla sono ipogeiche: le loro piccole colonie, solitamente costituite da una regina e solo un centinaio di operaie, nidificano e si nutrono esclusivamente sottoterra. Per adattarsi alla vita nell'oscurità, i lavoratori di Leptanilla sono ciechi e incolori. Membri lillipuziani del mondo delle formiche, queste formiche misurano solo da 1 a 2 millimetri – non molto più grandi di un granello di sabbia – consentendo loro di muoversi senza sforzo attraverso il terreno. A causa delle loro dimensioni minuscole, della colorazione pallida e delle esclusive abitazioni sotterranee, trovare le specie Leptanilla è una sfida anche per gli scienziati esperti di formiche, e gran parte della loro biologia rimane avvolta nel mistero.

Sebbene l’Australia vanti alcuni dei più alti livelli di diversità di formiche al mondo – con stime che vanno da 1.300 a oltre 5.000 specie – L. voldemort è solo la seconda specie di Leptanilla scoperta nel continente. La prima, Leptanilla swani, è stata descritta quasi un secolo fa – da una piccola colonia trovata sotto una roccia nel 1931 – e da allora non è stata quasi mai più vista.

Con la sua formazione iniziata circa 3,6 miliardi di anni fa, la Pilbara è una delle superfici terrestri più antiche della Terra. Nonostante le estati torride e le scarse precipitazioni, la regione ospita radiazioni di invertebrati sotterranei di importanza mondiale. In aggiunta alla biodiversità unica di questo antico paesaggio, la scoperta dell'enigmatica formica L. voldemort è una testimonianza della magia della natura e dei misteri della vita nelle profondità dell'oscurità.

Descrizione foto: Una vista a pieno facciale di Leptanilla Voldemort, che mostra le sue mandibole affilate. - Credit: Mark K. L. Wong, Jane M. McRae.

