Nuova specie di coleottero scoperta in Giappone

Una nuova specie di coleottero è stata scoperta nelle foreste subtropicali incontaminate del Giappone sull'isola di Ishigaki e nel parco nazionale di Yanbaru a Okinawa

Rinomate per la loro notevole biodiversità, le isole Ryukyu sono una catena di isole subtropicali distribuite tra il Giappone continentale e Taiwan che vantano una storia evolutiva relativamente isolata e ospitano una fauna di insetti distintiva e affascinante.

I ricercatori dell'Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) posizionano trappole a rete per monitorare gli insetti sull'isola di Okinawa dal 2015 e hanno catturato una vasta gamma di esemplari, tra cui coleotteri, mosche, vespe e api, che sono conservati in etanolo, essiccato e conservato nella collezione di insetti dell'OIST. La specie di coleottero appena scoperta, Acicnemis ryukyuana, è stata identificata con successo attraverso l'analisi al microscopio e la dissezione dall'entomologo dell'OIST Jake H. Lewis, che lavora come responsabile della raccolta nella sezione di scienze ambientali e informatica dell'OIST.

«Quando sono arrivato all'OIST nel 2022, mi sono tuffato a capofitto nella collezione di coleotteri dell'OIST. Mentre li esaminavo da vicino, questa specie attirò immediatamente la mia attenzione. Apparteneva chiaramente al genere Acicnemis, ma era diverso da qualsiasi altra cosa descritta dall'Asia orientale», racconta il dottor Jake H. Lewis (1). «Le sue scaglie allungate e la colorazione unica distinguono questa specie dalle altre specie giapponesi conosciute».

Il genere Acicnemis contiene oltre 180 specie, quindi confermare la scoperta di una nuova specie all'interno di questo genere richiede un esame approfondito della letteratura esistente e delle collezioni museali. Poiché gli “esemplari tipo” (gli esemplari originali utilizzati per la descrizione delle specie) nel genere Acicnemis sono ospitati in musei europei e giapponesi, il dottor Lewis ha dovuto contattare diverse istituzioni, tra cui il Museo dell'Università di Kyushu (Giappone), il Museo di Storia Naturale di Londra (Regno Unito) e il Senckenberg German Entomological Institute (Germania) al fine di autenticare lo status di Acicnemis ryukyuana come nuova specie.

I coleotteri formano uno dei gruppi animali più diversi del pianeta e generalmente si nutrono di piante. Alcune specie di tonchio sono altamente specializzate e hanno una gamma ristretta di piante di cui possono nutrirsi. Le piante ospiti di questa nuova specie rimangono sconosciute e Lewis spera di condurre ulteriori studi sul campo per indagare su questo.

Le caratteristiche distintive di Acicnemis ryukyuana

Questo insetto può essere immediatamente riconosciuto dalle bande gialle sulle sue spalle e dal disegno distinto di squame grigie, nere e gialle sulle sue robuste ali anteriori. Altre caratteristiche uniche visibili al microscopio includono le lunghe squame (peli) sul dorso e la forma dell'ultimo segmento della gamba.

«Sulla base dell'insieme unico di caratteristiche osservate in questa nuova specie, Acicnemis ryukyuana sembra essere strettamente imparentata con alcune altre specie nel sud-est asiatico, tuttavia saranno necessarie analisi del DNA per confermarlo», spiega il dottor Lewis.

«Sono stato attratto da Okinawa perché ci sono numerose specie di punteruoli non descritte nella regione, a differenza del Canada, il mio paese d'origine, dove i punteruoli sono stati studiati molto più a fondo. Vivere a Okinawa e avere il Parco nazionale di Yanbaru come cortile è molto eccitante in quanto ospita molte specie endemiche non descritte», sostiene Lewis. «Le isole Ryukyu offrono un parco giochi irresistibile per i tassonomi, ricche di specie che si trovano solo qui».

La sensibilità dei coleotteri alla presenza umana

Sebbene i ricercatori dell'OIST abbiano distribuito ampiamente trappole per insetti in tutta l'isola di Okinawa, comprese le aree densamente popolate e disturbate, Acicnemis ryukyuana è stata catturata solo in una parte incontaminata e particolarmente protetta del Parco nazionale di Yanbaru. La nuova specie, che è stata raccolta anche in aree forestali subtropicali ben curate sull'isola di Ishigaki, è conservata da Lewis nella collezione del Museo della Kyushu University. «Sulla base di questi luoghi di raccolta, questa specie di tonchio sembra essere molto sensibile ai disturbi umani rispetto ad altre specie di Acicnemis che si trovano comunemente nelle isole Ryukyu».

«Questo coleottero scoperto di recente potrebbe essere considerato un elemento vulnerabile ed endemico della fauna Ryukyu, simile all'uccello incapace di volare Okinawa rail, allo scarabeo Yanbaru dalle lunghe braccia e al ratto spinoso di Okinawa», afferma Lewis. «Sono sicuro che i tassonomi, i biologi della conservazione e i naturalisti locali di Okinawa saranno interessati a sapere che un'altra specie straordinaria è stata scoperta nelle isole Ryukyu».

Descrizione foto: Jake Lewis, membro dello staff della Environmental Science and Informatics Section (OIST), sta lavorando alla tassonomia e all'evoluzione dei punteruoli. Attualmente utilizza un'ampia varietà di tecniche come la microscopia, le dissezioni, l'analisi del DNA e la microtomografia a raggi X per trovare e descrivere nuove specie in tutta l'Asia. - Credit: OST.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Japan’s subtropical forests home to a newly discovered beetle species