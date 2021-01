Nel fiume Gange miliardi di microplastiche

Una nuova ricerca evidenzia che il fiume Gange, con i flussi combinati dei fiumi Brahmaputra e Meghna, potrebbe sversare giornalmente fino a 3 miliardi di particelle microplastiche nel Golfo del Bengala.

È noto che le microplastiche (plastica di dimensioni inferiori a 5 mm) contaminano i sistemi fluviali, ma la comprensione di come le loro concentrazioni variano spazialmente e temporalmente è limitata. Queste informazioni sono fondamentali per aiutare a identificare le fonti e i percorsi chiave della microplastica e sviluppare interventi di gestione.

Questo studio rappresenta la prima indagine sull'abbondanza, sulle caratteristiche e sulla variazione stagionale delle microplastiche lungo il fiume ed è stato condotto utilizzando campioni raccolti da un team internazionale di scienziati nell'ambito della spedizione Sea to Source: Ganges della National Geographic Society. (1)

In due spedizioni nel 2019, 120 campioni (60 ciascuno in condizioni pre e post monsoniche) sono stati raccolti in 10 siti pompando l'acqua del fiume attraverso un filtro a rete per catturare eventuali particelle.

I campioni sono stati quindi analizzati nei laboratori dell'Università di Plymouth con microplastiche trovate in 43 (71,6%) dei campioni prelevati prima del monsone e 37 (61,6%) dopo il monsone.

Più del 90% delle microplastiche trovate erano fibre e, tra queste, il rayon (54%) e l'acrilico (24%) - entrambi comunemente usati nell'abbigliamento - erano i più abbondanti.

Combinando la concentrazione di microplastica prevista alla foce del fiume (Bhola, Bangladesh) con lo scarico del fiume, gli scienziati stimano che tra 1 e 3 miliardi di microplastiche potrebbero essere rilasciate ogni giorno dal bacino del fiume Gange Brahmaputra Meghna.

La ricerca, pubblicata su Environmental Pollution, (2) è stata guidata dai ricercatori dell'International Marine Litter Research Unit dell'Università di Plymouth, in collaborazione con i colleghi del Wildlife Institute of India, dell'Università di Dhaka, WildTeam, dell'Università di Exeter, della National Geographic Society e della Zoological Society di Londra.

La dottoressa Imogen Napper, (3) ricercatrice ed esploratrice del National Geographic, autrice principale dello studio, era tra i partecipanti alla spedizione Sea to Source: Ganges. Ha detto: «A livello globale, è stato stimato che 60 miliardi di pezzi di plastica vengono scaricati nell'oceano dai fiumi di tutto il mondo ogni giorno. Tuttavia, ciò che è mancato fino ad ora è stata un'analisi dettagliata di come le concentrazioni di microplastiche variano lungo il corso di un fiume. Lavorando con le comunità locali e i partner, questa spedizione ha sempre mirato ad aiutarci ad arginare il flusso di plastica che entra nel bacino del Gange. Questi risultati forniscono il primo passo per capire come esso, così come altri grandi fiumi, possano contribuire alla microplastica oceanica».

Il fiume Gange nasce nell'Himalaya e attraversa l'India e il Bangladesh, dove si unisce ai fiumi Brahmaputra e Meghna poco prima di raggiungere l'Oceano Indiano.

I flussi combinati dei tre fiumi sono i più grandi dell'Asia meridionale e formano il bacino più popoloso del mondo, con oltre 655 milioni di abitanti che dipendono dall'acqua che fornisce.

I campioni sono stati raccolti durante il periodo pre-monsonico (da maggio a giugno 2019) e post-monsonico (da ottobre a dicembre 2019), in siti che vanno da Harsil più vicino alla sorgente del Gange a Bhola, nel Bangladesh meridionale, dove incontra il Golfo del Bengala.

I siti campione sono stati selezionati per garantire un misto di luoghi rurali, urbani, agricoli, turistici e religiosi, con le più alte concentrazioni trovate più vicino alla foce del fiume a Bhola, in Bangladesh.

I campioni pre-monsonici raccolti avevano quattro volte più particelle di quelli prelevati a Harsil, mentre i campioni post-monsonici avevano il doppio della quantità.

Il professor Richard Thompson OBE, (4) capo dell'Unità di ricerca sui rifiuti marini internazionali presso l'Università e uno dei coautori dello studio, ha dichiarato: «Sappiamo che i fiumi sono una fonte sostanziale di microplastiche nell'oceano. Ma queste informazioni possono aiutare a identificare le principali fonti e percorsi di microplastica e quindi informare gli interventi di gestione. Con questo tipo di prove, possiamo progredire verso l'utilizzo della plastica in modo più responsabile con l'obiettivo di ottenere i numerosi benefici che possono portare senza contaminazioni inutili dell'ambiente».

Questo studio è l'ultimo dell'Università sul campo, con il premio per l'anniversario della regina (5) per l'istruzione superiore e proseguirà con lo scopo di continuare la sua ricerca rivoluzionaria e l'impatto politico sull'inquinamento da microplastiche negli oceani.

Attualmente è tra i partner di Preventing Plastic Pollution (PPP), un progetto da 14 milioni di euro che mira a prevenire l'inquinamento da plastica causato dai fiumi che entrano nel Canale della Manica, e LimnoPlast, un progetto da 4,1 milioni di euro che esamina la distribuzione di microplastiche nei fiumi e nei laghi europei.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Combined flows send up to 3 billion microplastics a day into Bay of Bengal