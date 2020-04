Nanostruttura in carbonio più resistente dei diamanti

I ricercatori dell'Università della California, di Irvine e di altre istituzioni hanno progettato nanolattici a piastra architettonicamente - strutture in carbonio di dimensioni nanometriche - che sono più forti dei diamanti come rapporto tra resistenza e densità.

In un recente studio, riportato da Nature Communications, (1) gli scienziati proclamano il successo nel aver concettualizzato e fabbricato un materiale che consiste in piastre a celle chiuse strettamente connesse anziché in travi cilindriche comuni.

Il dottor Jens Bauer, ricercatore dell'UCI in ingegneria meccanica e aerospaziale e autore corrispondente, dice: «i precedenti progetti basati su travi, sebbene di grande interesse, risultarono inefficienti in termini di proprietà meccaniche. Questa nuova classe di nanolattici a piastre, che abbiamo creato, è sostanzialmente più forte e più rigida dei migliori nanolattici a fascio.»

L'articolo conferma come il design del team ha dimostrato di migliorare le prestazioni medie delle architetture basate su travi cilindriche fino al 639% di resistenza e fino al 522% di rigidità.

I membri del laboratorio di materiali architettonici di Lorenzo Valdevit, (2) professore di scienza e ingegneria dei materiali dell'UCI e ingegneria meccanica e aerospaziale, hanno verificato i loro risultati utilizzando un microscopio elettronico a scansione e altre tecnologie fornite dall'Irvine Materials Research Institute.

«Gli scienziati hanno predetto che i nanolattici, disposti in un design basato su lastre, sarebbero incredibilmente forti», ha affermato l'autore principale Cameron Crook, uno studente laureato in scienze dei materiali e ingegneria dell'UCI. «Tuttavia, la difficoltà nel produrre strutture in questo modo ha significato che la teoria non è mai stata dimostrata, fino a quando non siamo riusciti a farlo.»

Il dottor Jens Bauer ha affermato che il risultato del team si basa su un complesso processo di stampa laser 3D chiamato litografia a due fotoni con scrittura laser diretta. Quando una resina sensibile alla luce ultravioletta viene aggiunta strato per strato, il materiale diventa un polimero solido nei punti in cui si incontrano due fotoni. La tecnica è in grado di rendere celle ripetitive che diventano piastre con facce sottili 160 nanometri.

Una delle innovazioni del gruppo era quella di includere piccoli fori nelle piastre che potevano essere utilizzati per rimuovere la resina in eccesso dal materiale finito. Come ultimo passo, i reticoli passano attraverso la pirolisi, in cui vengono riscaldati a 900 gradi Celsius nel vuoto per un'ora. Secondo Bauer, il risultato finale è un reticolo a forma di cubo di carbonio vetroso avente una elevatissima resistenza.

Il dottor Bauer ha affermato che un altro obiettivo e la realizzazione dello studio era sfruttare gli innati effetti meccanici delle sostanze di base. Egli sostiene: «nel momento in cui prendi qualsiasi pezzo di materiale e ne riduci drasticamente le dimensioni fino a 100 nanometri, si avvicina a un cristallo teorico senza pori o crepe.»

Il dottor Lorenzo Valdevit, che dirige l'Istituto per l'innovazione del design e della produzione dell'UCI, spiega: «ridurre questi difetti aumenta la resistenza complessiva del sistema. Nessuno ha mai reso queste strutture indipendenti dalle dimensioni precedenti. Siamo stati il primo gruppo a convalidare sperimentalmente che potevano esibirsi e prevedere, dimostrando allo stesso tempo un materiale progettato con una resistenza meccanica senza precedenti.»

Le nanolattiche sono molto promettenti per gli ingegneri strutturali, in particolare nel settore aerospaziale, perché si spera che la loro combinazione di resistenza e bassa densità di massa migliorerà notevolmente le prestazioni di aeromobili e veicoli spaziali.