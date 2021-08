Mutazione dei climi di superficie degli oceani

A causa dei cambiamenti climatici fino al 95 per cento dei climi di superficie degli oceani potranno scomparire entro il 2100.

Tra il 35,6 e il 95 per cento dei climi della superficie degli oceani del XX secolo - definiti dalla temperatura dell'acqua superficiale, del pH e della concentrazione del minerale Aragonite - potranno scomparire entro il 2100, a seconda di come le emissioni di gas serra si sviluppano nella prima metà del 21° secolo, secondo a uno studio pubblicato in Scientific Reports. (1) I risultati suggeriscono inoltre che tra il 10,3 e l'82 per cento degli oceani potranno sperimentare climi superficiali che non sono esistiti prima.

La dottoressa Katie Lotterhos (2) e colleghi hanno redatto un modello climatico globale degli oceani per tre periodi di tempo: all'inizio del XIX secolo (1795-1834), alla fine del XX secolo (1965-2004) e alla fine del 21° secolo (2065-2104).

Gli autori hanno confrontato questi modelli climatici su varie posizioni utilizzando due scenari di emissione, RCP 4.5 e RCP 8.5. Sotto questi scenari il volume dei gas serra emessi durante il 21° secolo subirà un aumento rallentato verso il 2050, rispettivamente, picchi nel 2100 seguiti da un aumento rallentato.

Analizzando i loro confronti, gli autori hanno dimostrato quali climi oceanici del XIX e XX secolo non possono più essere trovati nel XXI secolo (scomparsi). Hanno teorizzato nuovi climi che potrebbero emergere nel XXI secolo, che non esistevano nel XVIII e XX secoli (nuove tipologie di climi).

Gli autori hanno dimostrato che mentre i climi degli oceani non hanno cambiato significativamente tra il XIX e il XX secolo, entro il 2100, il 10% all'82% della superficie dell'oceano può sperimentare nuovi climi con temperature più elevate, pH più acido e saturazione inferiore di Aragonite.

L'aragonite è un minerale che i coralli e altri organismi marini usano per formare gusci. Sotto lo scenario della RCP 4.5, il 35,6% dei climi di superficie dell'oceano può scomparire entro il 2100, che sale fino al 95% sotto lo scenario RCP 8.5.

Gli autori concludono che, mentre alcune specie marine attualmente tengono il passo con il cambiamento dei climi oceanici disperdendo a nuovi habitat, questo potrebbe non essere più possibile se gli attuali modelli climatici oceanici scompaiono, costringendo le specie a adattarsi rapidamente a nuovi climi o sparire.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Novel and disappearing climates in the global surface ocean from 1800 to 2100