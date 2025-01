Moria di urie a causa dei cambiamenti climatici

Tra il periodo di 7 anni prima (2008-2014) e dopo (2016-2022), a causa dell’ondata di caldo, il numero di urie è crollato dal 52 al 78% in 13 colonie di due grandi ecosistemi marini. Si è calcolata una perdita di 4 milioni di urie comuni, il più grande evento di mortalità documentato di fauna selvatica nell’era moderna

Uno degli impatti dei cambiamenti climatici causati dall’uomo è un aumento delle ondate di caldo marino, eventi in cui le acque oceaniche sono molto più calde del solito. Abbiamo visto che questi eventi hanno un impatto negativo sulle specie marine, dai produttori ai predatori, ma non è chiaro se il loro impatto sia persistente una volta che la temperatura dell’acqua scende a livelli normali. Secondo una ricerca, più della metà della popolazione di urie comuni dell’Alaska è morta durante un’ondata di caldo marino tra il 2014 e il 2016, con una perdita stimata di 4 milioni di uccelli. Da allora, le recenti stime sull’abbondanza della popolazione non hanno trovato prove di ripresa, suggerendo che l’ondata di caldo potrebbe aver portato a un cambiamento dell’ecosistema.

Le urie dell’Alaska (Uria aalge), un comune uccello marino, assomigliano un po' ai pinguini volanti. Questi uccelli robusti, in stile smoking, si immergono e nuotano nell'oceano per mangiare piccoli pesci e poi volano di nuovo verso isole o scogliere costiere dove nidificano in grandi colonie. Ma la loro corporatura robusta nasconde quanto siano vulnerabili alle mutevoli condizioni dell'oceano.

Un programma di citizen science dell'University of Washington (1), il cui obiettivo è quello di insegnare ai residenti costieri a cercare sulle spiagge locali e documentare gli uccelli morti, ha contribuito a un nuovo studio, condotto da scienziati federali, che documenta l'effetto devastante del riscaldamento delle acque sulle urie comuni in Alaska.

Nel 2020, i partecipanti al Coastal Observation and Seabird Survey Team, o COASST (2), guidato dall'University of Washington, e altri osservatori hanno identificato per primi l'evento di mortalità di massa che ha colpito le urie comuni lungo la costa occidentale e l'Alaska. Quello studio ha documentato 62.000 carcasse in un solo anno, principalmente in Alaska. In alcuni luoghi, gli spiaggiamenti sono stati più di 1.000 volte superiori ai tassi normali. Ma lo studio del 2020 non ha stimato la dimensione totale della moria dopo l'ondata di calore marino del 2014-16 nota come “la macchia”.

In questo nuovo articolo, pubblicato su Science (3), un team guidato dal Fish and Wildlife Service degli Stati Uniti ha analizzato anni di indagini basate sulle colonie per stimare la mortalità totale e gli impatti successivi. L’analisi di 13 colonie esaminate tra il 2008 e il 2022 rileva che le dimensioni delle colonie nel Golfo dell’Alaska, a est della penisola dell’Alaska, sono diminuite della metà dopo l’ondata di caldo marino. Nelle colonie lungo il Mare di Bering orientale, a ovest della penisola, il calo è stato ancora più marcato, con una perdita del 75%.

Lo studio condotto dalla dottoressa Heather Renner (4), biologa della fauna selvatica presso l’U.S. Fish and Wildlife Service, stima che siano morte in totale 4 milioni di urie comuni dell’Alaska, circa la metà della popolazione totale. «Non è stata ancora vista alcuna ripresa», scrivono gli autori.

«Questo studio dimostra impatti chiari e sorprendentemente duraturi di un'ondata di caldo marino su una delle principali specie di predatori marini», ha affermato la dottoressa Julia Parrish (5), professoressa di scienze acquatiche e della pesca e di biologia all'University of Washington, coautrice di entrambi gli studi del 2020. «È importante sottolineare che l’effetto dell’ondata di caldo non è avvenuto attraverso lo stress termico sugli uccelli, ma piuttosto attraverso cambiamenti nella catena alimentare che hanno lasciato gli uccelli improvvisamente e fatalmente senza cibo a sufficienza».

La “macchia calda” era una zona di acqua superficiale insolitamente temperata e di lunga durata nell’Oceano Pacifico nord-orientale dalla fine del 2014 al 2016, che influenzava il clima e gli ecosistemi marini costieri dalla California all’Alaska. La diminuzione della produttività degli oceani ha avuto ripercussioni sull’approvvigionamento alimentare dei principali predatori, tra cui uccelli marini, mammiferi marini e pesci commercialmente importanti. Sulla base delle condizioni delle carcasse di murre, gli autori dello studio del 2020 hanno concluso che la causa più probabile dell'evento di mortalità di massa era la fame.

Prima di questa ondata di caldo marino, circa un quarto della popolazione mondiale, ovvero circa 8 milioni di urie comuni, viveva in Alaska. Gli autori stimano che la popolazione sia ora circa la metà di quella dimensione. Anche se in passato le popolazioni di urie comuni hanno subito fluttuazioni, gli autori notano che la popolazione dell’Alaska non si è ripresa da questo evento come ha fatto dopo precedenti piccole morie.

Mentre la “macchia calda” sembra essere stata l’ondata di caldo marino più intensa mai vista, condizioni calde e persistenti stanno diventando più comuni a causa dei cambiamenti climatici. Uno studio (6) del 2023 condotto dall’University of Washington, tra cui molti degli stessi autori, ha dimostrato che un aumento di 1 grado Celsius della temperatura della superficie del mare per più di sei mesi si traduce in molteplici eventi di mortalità di massa degli uccelli marini.

«Che il riscaldamento provenga da un’ondata di caldo, da El Niño, dalla perdita di ghiaccio marino artico o da altre forze, il messaggio è chiaro: l’acqua più calda significa un massiccio cambiamento dell’ecosistema e un impatto diffuso sugli uccelli marini», ha affermato Parrish. «La frequenza e l’intensità degli eventi di mortalità degli uccelli marini stanno aumentando di pari passo con il riscaldamento degli oceani».

«Il documento del 2023 suggeriva che le popolazioni di uccelli marini avrebbero impiegato almeno tre anni per riprendersi dopo un’ondata di caldo marino. Il fatto che le urie comuni in Alaska non si siano riprese nemmeno sette anni dopo la “macchia calda” è preoccupante. Ora potremmo essere a un punto critico di riorganizzazione dell’ecosistema in cui il recupero all’abbondanza pre-estinzione non è possibile», conclude la dottoressa Julia Parrish.

Altri coautori sono Brie Drummond e Jared Laufenberg presso gli uffici del Fish and Wildlife Service in Alaska; John Piatt, ex scienziato federale ora membro del World Puffin Congress a Port Townsend; e Martin Renner presso Tern Again Consulting a Homer.

Descrizione foto: Urie morte sono state viste trascinate dalla spiaggia nella Pigot Bay di Prince William Sound, nel Golfo dell'Alaska, il 7 gennaio 2016, dopo le condizioni insolitamente calde dell'Oceano Pacifico del 2014-2016. - Credit: David B. Irons/U.S. Fish and Wildlife Service.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Surveys show full scale of massive die-off of common murres following the warm blob in the Pacific Ocean