Minuscole quantità di petrolio danneggiano gli uccelli marini

Minuscole quantità di petrolio greggio sulla superficie dell'acqua, meno dell'uno per cento dello spessore di un capello, possono danneggiare le piume degli uccelli marini.

L'inquinamento da idrocarburi ha un profondo impatto negativo sull'ambiente marino, con gli uccelli marini particolarmente vulnerabili all'olio, a causa della quantità di tempo trascorso sulla superficie del mare a cercare cibo o a riposare. L'esposizione all'olio può influenzare la struttura della piuma e influenzare l'impermeabilità, la galleggiabilità e la termoregolazione.

I ricercatori del Marine Ecology Group dell'UCC in Irlanda, hanno raccolto piume dalle berte di Manx, una specie di uccelli marini che si pensa sia a rischio di inquinamento da petrolio. I ricercatori hanno esaminato le piume per vedere quanto velocemente sarebbe passata l'acqua dopo l'esposizione a concentrazioni crescenti di olio. Le piume sono state anche valutate con microscopi ad alta potenza per esaminare i cambiamenti strutturali dopo la contaminazione.

Questo studio ha rilevato che lucidi ad olio molto sottili, tra 0,1 e 3 micrometri di spessore, erano sufficienti per avere un effetto significativo sulla struttura della piuma e sull'impermeabilizzazione impattata. Altri studi hanno dimostrato che gli uccelli marini esposti al petrolio hanno maggiori probabilità di diventare impregnati d'acqua, freddi e meno galleggianti.

Il petrolio non raffinato, o petrolio greggio, è stato notoriamente sversato in mare in enormi volumi a causa di disastri come le fuoriuscite di Exxon Valdez e Sea Empress. Inoltre viene regolarmente rilasciato nell'ambiente in volumi moderati a causa dell'attività di estrazione e trasporto. L'inquinamento da petrolio rappresenta una minaccia considerevole per molte popolazioni di uccelli marini già minacciate.

La dottoressa Emma Murphy, autrice principale dello studio, ha affermato che «l'inquinamento cronico da petrolio su piccola scala è comunemente trascurato nell'ambiente marino, sebbene sia stato dimostrato che ha serie implicazioni per la forma fisica e la sopravvivenza degli uccelli marini. Questo studio, pubblicato dal Royal Society Open Science (1) ha esaminato una specie, ma i risultati possono essere estesi ad altre specie che si basano sull'impermeabilizzazione per rimanere in salute quando sono in mare per lunghi periodi».

Anche quando il petrolio viene rilasciato in volumi moderati dalle infrastrutture di estrazione e trasporto, il petrolio può diffondersi abbastanza rapidamente sulla superficie del mare e un'area marina piuttosto ampia può essere ricoperta di petrolio in concentrazioni che possono essere dannose per gli uccelli marini.

Riferimenti:

(1) Light to intermediate oil sheens increase Manx shearwater feather permeability

Descrizione foto: Piume di berta Manx danneggiate dall'olio sotto un microscopio digitale ad alta potenza. La microstruttura all'interno della piuma si raggruppa dopo l'esposizione all'olio, lasciando passare l'acqua più facilmente. - Credit: Dr Richard Unitt, School of Biological Earth and Environmental Science, UCC.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Just a tiny amount of oil damages seabirds’ feathers, UCC study reveals