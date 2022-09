Microplastiche nell'acqua intrappolate nelle foglie delle piante

Trovati nelle foglie delle piante frammenti e fibre di colore diverso, grandi fino a 2,4 mm di lunghezza, che sono stati identificati come microplastiche

Sebbene non siano in circolazione da molto tempo, le microplastiche hanno trovato la loro strada in quasi tutti gli ecosistemi del pianeta. Sono stati scoperti nel suolo, nei fiumi, nel nostro cibo e nell'acqua in bottiglia e persino nel corpo umano. Di recente, un team di ricercatori ha scoperto, per la prima volta, microplastiche nell'acqua intrappolate nelle ascelle delle foglie delle piante.

Katarína Fogašová (1), Peter Manko (2) e Jozef Obona (3) dell'University of Prešov, in Slovacchia, si sono inizialmente recati nella Slovacchia orientale per studiare gli organismi che vivono nelle piccole pozzanghere d'acqua che si formano nelle ascelle delle foglie di cardo.

I cardi del genere Dipsacus hanno caratteristiche foglie opposte che crescono sul fusto una sopra l'altra in più livelli. Quando afferrano lo stelo, formano strutture a forma di coppa che raccolgono l'acqua, note come telmata.

Con loro sorpresa, hanno trovato frammenti e fibre di colore diverso, alcuni dei quali raggiungono i 2,4 mm di lunghezza, che sono stati identificati come microplastiche.

«Questi fitotelmata sono molto piccoli e hanno una vita breve», scrivono i ricercatori nel loro articolo, che è stato pubblicato sulla rivista BioRisk (4). «La domanda è, quindi, come sono stati inquinati con le microplastiche?»

Non sono state trovate altre fonti di contaminanti nell'area studiata, quindi i frammenti e le fibre molto probabilmente provenivano da un'atmosfera inquinata, suggeriscono. Un'altra teoria è che le lumache possano averle trasportate dal suolo o da altre piante, dentro o sopra i loro corpi.

Nel loro studio, i ricercatori spiegano: «La prima scoperta di microplastiche in piccoli serbatoi d'acqua a breve termine creati dalle piante è un'ulteriore prova che la contaminazione di questo tipo si diffonde attraverso vari percorsi e probabilmente nessun ambiente sulla Terra è sicuro, il che ovviamente rende la nostra scoperta piuttosto scoraggiante. D'altra parte, i risultati della nostra ricerca sul teasel phytotelmata, in quanto ambiente naturale molto insolito e altamente specifico, offrono molte possibilità di utilizzo nella ricerca delle caratteristiche spazio-temporali della diffusione dell'inquinamento microplastico e del suo potenziale impatto sulle piante stessi, così come gli organismi ad essi legati da relazioni ecologiche».

Essi suggeriscono che, a causa della loro abbondanza e capacità teorica di catturare le microplastiche in diversi modi dall'ambiente, i fitotelmi del cardo potrebbero essere un buon indicatore della presenza di microplastiche.

«La nostra pubblicazione porta quindi non solo la prima scoperta dell'inquinamento microplastico di habitat di questo tipo, ma anche la prima proposta di un nuovo approccio all'uso dei fitotelmi del cardo e di microecosistemi simili forniti dalle piante (o creati artificialmente), come bioindicatori della presenza di microplastiche nell'ambiente, possibili fonti e percorsi della loro diffusione nell'ambiente e cambiamenti spazio-temporali nella contaminazione da microplastiche».

Microplastiche.

