Microplastiche in rapaci terrestri della Florida

Un nuovo studio dell'University of Central Florida ha confermato e quantificato, per la prima volta, la presenza di microplastiche in rapaci terrestri e acquatici in Florida, tra cui falchi, falchi pescatori e gufi.

Le microplastiche sono piccoli pezzi di plastica derivati dalla frammentazione di pezzi di plastica più grandi, come vestiti sintetici, prodotti per la salute e la bellezza, ecc. La ricerca, pubblicata di recente online sulla rivista Environmental Pollution, (1) è importante perché i rapaci sono fondamentali per un ecosistema funzionante. L'accumulo di microplastiche nei loro sistemi digestivi potrebbe portare ad avvelenamento, fame e morte.

«Gli uccelli rapaci sono i principali predatori dell'ecosistema. Modificando la popolazione o lo stato di salute del predatore principale, avviene una completa alterazione di tutti gli animali, di tutti gli organismi e degli habitat sottostanti nella catena alimentare», afferma la dottoressa Julia Carlin, (2) autrice principale dello studio e laureata presso il Dipartimento di Biologia dell'University of Central Florida (UCF).

La contaminazione microplastica dell'ambiente probabilmente è iniziata non molto tempo dopo che il primo pezzo di plastica era stato rilasciato nell'ambiente, afferma la dottoressa Linda Walters, (3) professoressa di Pegasus nel Dipartimento di Biologia dell'University of Central Florida (UCF) e co-autrice di studi. L'ingestione di grandi pezzi di plastica da parte degli animali è stata notata per la prima volta negli anni '60 e una maggiore attenzione per l'ingestione di microplastiche è iniziata intorno al 2010, afferma la ricercatrice.

Studi precedenti hanno documentato una quantità crescente di microplastiche nell'intestino di pesci, uccelli marini e invertebrati che si nutrono di filtri, come le ostriche. Sono emerse recenti notizie di balene che muoiono per aver mangiato dozzine di chili di plastica, compresi i sacchetti di plastica. Tuttavia, i rapaci non sono stati esaminati a fondo prima, in parte a causa del loro status di esemplari protetti.

Entrambe le ricercatrici sono state in grado di superare questo problema lavorando con l'Audubon Center for Birds of Prey in Maitland, Florida, un centro di riabilitazione che cura i rapaci feriti.

Con i permessi del centro, i ricercatori dell'University of Central Florida sono stati in grado di esaminare il contenuto dello stomaco di 63 uccelli che erano morti quando sono arrivati al centro o sono deceduti 24 ore dopo il loro arrivo. Gli uccelli furono raccolti da tutta la Florida centrale. Utilizzando microscopi dissezionanti e spettroscopia, i ricercatori hanno trovato microplastiche nei sistemi digestivi di tutti gli uccelli esaminati, con quasi 1.200 frammenti di plastica estratti dagli esemplari sezionati.

I tipi più comuni di microplastica negli uccelli erano composti da microfibre, che rappresentavano l'86 percento della plastica trovata. Le microfibre possono provenire da corde o indumenti sintetici e possono finire negli ecosistemi attraverso le acque reflue delle lavatrici.

Lo studio suggerisce che le microplastiche blu e trasparenti rappresentavano i colori più comuni identificati, ma le ragioni di ciò potrebbero variare da quelli che sono i colori dominanti delle materie plastiche nel paesaggio agli uccelli che confondono questi colori e li scambiano per prede o materiali di nidificazione.

La dottoressa Linda Walter afferma che alcune soluzioni al problema potrebbero essere la rimozione della plastica dalle discariche aperte, l'eliminazione accurata dei rifiuti di plastica, l'acquisto di tessuti naturali anziché quelli a base di plastica e l'adeguamento degli impianti di trattamento delle acque e degli scarichi delle acque piovane per catturare le microplastiche.

«Tutti abbiamo beneficiato della convenienza della plastica, ma una volta prodotta, la plastica non scompare», afferma la dottoressa Walters.

Co-autori dello studio includevano: Casey Craig, uno studente di master nel Dipartimento di Biologia della UCF; Samantha Little, un tecnico di clinica raptor con il Centro Audubon per Birds of Prey; Melinda Donnelly, assistente ricercatrice nel Dipartimento di Biologia della UCF; David Fox, dottorando presso il Dipartimento di Chimica della UCF; Lei Zhai, professore presso il Nanoscience Technology Center e il Dipartimento di Chimica della UCF. La ricerca è stata finanziata dalla National Science Foundation, dall'Office of Undergraduate Research e dal Dipartimento di Biologia dell'Università della Florida centrale e dall'Audubon Center for Birds of Prey. Julia Carlin è attualmente una dottoressa in medicina veterinaria presso la North Carolina State University. Ha condotto la ricerca come lode nella tesi di laurea e ha ricevuto l'UCF Outstanding Honours nel Major Thesis Award questa primavera per il progetto. Linda Walter ha conseguito un dottorato in biologia presso l'Università della Carolina del Sud e un appuntamento secondario presso il National Center for Integrated Coastal Research della UCF. È entrata a far parte del Dipartimento di Biologia della UCF, parte del College of Sciences della UCF, nel 1997.

Riferimenti:

(1) Microplastic accumulation in the gastrointestinal tracts in birds of prey in central Florida, USA

(2) Julia Carlin

(3) Linda Walter

Descrizione foto: i falchi pescatori, come quello qui raffigurato, sono tra i tipi di rapaci in Florida che sono stati trovati ad accumulare microplastiche nello stomaco, secondo un nuovo studio dell'Università della Florida centrale. - Credit: Linda Walters, University of Central Florida, Department of Biology.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: UCF Study Finds Microplastics in Florida’s Birds of Prey for 1st Time