Microfibre dall'asciugatura del bucato

Un nuovo studio ha rivelato che l'asciugatura di un carico di biancheria rilascia nell'aria quasi la stessa quantità di microfibre potenzialmente dannose di quelle rilasciate nello scarico durante il lavaggio in lavatrice dello stesso carico.

I ricercatori della Northumbria University hanno lavorato in collaborazione con scienziati del colosso dei beni di consumo Procter & Gamble (1) allo studio, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica PLOS ONE. (2)

Il team ha scoperto che l'uso di ammorbidenti e fogli per asciugatrice, soprattutto in combinazione, potrebbe ridurre significativamente il rilascio di microfibra dalle asciugatrici.

Hanno anche scoperto che i filtri per lanugine con pori più piccoli intrappolavano masse più grandi, con il risultato che le microfibre venivano rilasciate nell'aria e che i filtri per lanugine catturavano meglio le fibre di poliestere rispetto alle fibre di cotone. Ciò significa che è probabile che la maggior parte delle microfibre, rilasciate nell'aria dagli essiccatori, sono di cotone.

Mentre sono state condotte ricerche approfondite sulle quantità di microfibre rilasciate nello scarico dalle lavatrici, si sa molto meno sul rilascio dalle asciugatrici.

Un'analisi recente ha scoperto che il lavaggio della biancheria potrebbe rilasciare fino a un milione di tonnellate di microfibre all'anno in tutto il mondo, ponendo potenziali rischi per gli ecosistemi acquatici.

Tuttavia, quando questi minuscoli frammenti di indumenti vengono rilasciati nell'aria durante l'asciugatura con asciugatrici ventilate, non solo rappresentano un rischio per l'ambiente, ma potenzialmente anche per la salute umana.

La dott.ssa Kelly Sheridan, (3) esperta di fibre tessili presso la Northumbria University, ha lavorato insieme ai ricercatori di Procter & Gamble per misurare la quantità di microfibre rilasciate durante il lavaggio e l'asciugatura di indumenti in poliestere e cotone. La ricerca ha riguardato prodotti e condizioni di lavaggio sia europei che nordamericani e ha coinvolto oltre 1.200 capi.

Ella spiega: «Misurando le microfibre rilasciate durante l'intero processo di riciclaggio, abbiamo scoperto che la perdita di microfibre attraverso l'essiccazione domestica è una grande preoccupazione. Il nostro è il primo studio che ha quantificato simultaneamente le microfibre rilasciate dagli indumenti durante il lavaggio insieme a quelle rilasciate quando gli indumenti vengono poi asciugati in asciugatrice. Abbiamo misurato il volume delle microfibre rilasciate durante il lavaggio, nonché quelle catturate nei filtri per lanugine durante l'asciugatura. Il nostro studio ha scoperto che le asciugatrici domestiche producono quantità comparabili di microfibre che potrebbero essere rilasciate nell'aria come vediamo già entrare nei nostri sistemi idrici da un ciclo di lavaggio standard. Mentre molte microfibre possono essere catturate nei filtri per lanugine durante l'asciugatura, se la dimensione dei pori è troppo grande, una quantità significativa verrà rilasciata nell'aria, paragonabile alla quantità rilasciata nello scarico durante il lavaggio. Per la nostra comprensione dell'impatto delle microfibre sulla salute umana e sull'ambiente è fondamentale che vengano valutate tutte le potenziali vie di rilascio delle microfibre, compresa l'aria. Le fibre aerodisperse sono altrettanto preoccupanti di quelle presenti nelle acque reflue».

Il dottor Neil Lant, che è ricercatore presso P&G e il principale scienziato di questo studio, ha aggiunto: «I recenti aumenti dei costi energetici hanno portato tutti noi a riflettere attentamente sull'impatto finanziario dell'utilizzo degli essiccatori, ma pochi sono consapevoli del loro impatto sull'inquinamento dell'aria. Queste ultime scoperte sono un invito all'azione per l'industria degli elettrodomestici con lo scopo di migliorare l'efficienza dei sistemi di filtrazione delle fibre negli essiccatori ventilati e guidare la conversione in essiccatori a condensatore senza rilascio di fibre nell'aria, in particolare essiccatori a pompa di calore ad alta efficienza energetica. Sebbene sappiamo che le persone in diverse parti del mondo e in diversi tipi di famiglie possono scegliere modi alternativi per asciugare i propri vestiti, i nostri risultati in questo studio si riferiscono all'impatto dell'asciugatura ventilata. Sarebbero necessarie ulteriori ricerche per valutare l'impatto di altri metodi di essiccazione».

Procter & Gamble collabora da oltre cinque anni con esperti di scienze analitiche e forensi delle fibre della Northumbria University per migliorare la nostra comprensione del rilascio di microfibre durante il lavaggio e l'asciugatura.

Il dottor Jerry Porter, Senior Vice Presidente di R&D, Global Fabric Care, Flavors and Fragrance and Fabric & Home Care Sector at P&G ha commentato: «Siamo molto soddisfatti dei risultati di questo ultimo studio con la Northumbria University, perché dimostrano che prodotti come ammorbidenti liquidi o l'impiego di particolari filtri possono ridurre l'inquinamento delle fibre nell'aria dagli essiccatori. Questo e gli altri risultati della ricerca ci aiuteranno a collaborare con le industrie tessili e di elettrodomestici per identificare soluzioni a lungo termine a questo problema complesso».

Riferimenti:

(1) Procter & Gamble Company

(2) The impact of fabric conditioning products and lint filter pore size on airborne microfiber pollution arising from tumble drying

(3) Kelly Sheridan

Descrizione foto:

Foto sinistra: Carico di prova in un'asciugatrice - Dr Kelly Sheridan e la studentessa di dottorato Chimdia Kechi Okafor. - Credit: P&G.

Foto destra: Immagine sorprendente dal microscopio di fibre di cotone (rosso) e poliestere (nero) raccolte dallo scarico dell'asciugatrice. - Credit: P&G.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Thousands of tonnes of air pollution could be reduced by changing the way we dry our laundry