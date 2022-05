Meno inquinamento salverebbe 50.000 vite negli Stati Uniti

Se si eliminasse l'inquinamento atmosferico negli Stati Uniti si potrebbero evitare più di 50.000 morti ogni anno con un risparmio di 600 miliardi di dollari.

La politica dell'energia pulita può fornire sostanziali benefici per la salute attraverso una migliore qualità dell'aria. Poiché negli Stati Uniti vengono sempre più prese in considerazione e adottate proposte ambiziose in materia di energia pulita, quantificare i benefici della rimozione di tali grandi fonti di emissioni di inquinamento atmosferico è fondamentale per comprendere i potenziali impatti sociali di tale politica.

Con l'eliminazione delle emissioni di inquinamento atmosferico dalle attività legate all'energia negli Stati Uniti si potrebbero evitare più di 50.000 morti premature ogni anno con un risparmio superiore ai 600 miliardi di dollari derivato dai benefici annuali da malattie e decessi evitati, secondo un nuovo studio dei ricercatori dell'University of Wisconsin-Madison.

Pubblicato sulla rivista GeoHealth, (1) lo studio riporta i benefici per la salute della rimozione delle particelle fini pericolose rilasciate nell'aria dalla generazione di elettricità, dai trasporti, dalle attività industriali e dagli edifici come il riscaldamento e la cucina. Come pure le principali fonti di emissioni di anidride carbonica che causano il cambiamento climatico, poiché si basano principalmente sulla combustione di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale.

Il dottor Nicholas Mailloux, (2) autore principale dello studio e studente laureato presso il Center for Sustainability e il Global Environment presso UW–Madison’s Nelson Institute for Environmental Studies, dice: «Il nostro lavoro fornisce un'idea della portata dei benefici per la salute cagionati dalla qualità dell'aria che potrebbero accompagnare la profonda decarbonizzazione del sistema energetico statunitense. Il passaggio a fonti di energia pulita può fornire enormi benefici per la salute pubblica nel breve termine mitigando i cambiamenti climatici a lungo termine».

In collaborazione con degli scienziati specializzati in qualità dell'aria e salute pubblica, il dottor Mailloux ha utilizzato un modello dell'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti per determinare i benefici per la salute derivanti da una riduzione completa delle emissioni di particolato fine e di anidride solforosa e ossidi di azoto. Questi composti possono formare particolato una volta rilasciati nell'atmosfera.

Questi inquinanti contribuiscono a problemi di salute come malattie cardiache, ictus, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e infezioni delle basse vie respiratorie che possono ridurre drasticamente la durata della vita. L'eliminazione di questi inquinanti salverebbe circa 53.200 vite ogni anno negli Stati Uniti, fornendo un risparmio di circa 608 miliardi di dollari derivato dai costi sanitari evitati e dalla perdita di vite umane, secondo l'analisi dei ricercatori.

I ricercatori hanno anche studiato gli effetti sulla salute se le regioni del paese dovessero agire in modo indipendente per ridurre le emissioni invece che come parte di uno sforzo nazionale concertato. Gli effetti possono differire ampiamente nelle diverse parti degli Stati Uniti, in parte a causa delle variazioni regionali nell'uso dell'energia e nella popolazione.

Il sud-ovest, una regione che comprende Arizona, California e Nevada, manterrebbe il 95% dei vantaggi se applicasse una politica per l'eliminazione delle emissioni di particelle fini.

«Nella regione montuosa, tuttavia, la maggior parte dei benefici della rimozione delle emissioni si fa sentire da qualche altra parte», afferma Mailloux. «Solo il 32 percento del beneficio rimane negli stati della regione montuosa. Ciò è in parte dovuto al fatto che ci sono grandi centri abitati sottovento rispetto alla regione montuosa che ne trarrebbero vantaggio».

Ogni regione del paese vede maggiori benefici dall'azione a livello nazionale che dall'agire per conto proprio nel ridurre le emissioni.

Secondo il dottor Mailloux: «Le Grandi Pianure, ad esempio, ottengono più del doppio dei benefici dagli sforzi a livello nazionale rispetto all'agire da soli. Più gli stati e le regioni possono coordinare i loro sforzi per la riduzione delle emissioni, maggiore è il vantaggio che possono fornire a tutti noi».

I ricercatori sperano che, descrivendo i guadagni a breve termine oltre alle minacce di impatti climatici più distanti, il nuovo studio motivi una maggiore azione sui cambiamenti climatici.

«La nostra analisi è tempestiva, dopo il rapporto dello scorso mese di aprile (2022) del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che richiedeva un'azione urgente per trasformare l'economia energetica mondiale», afferma il dottor Jonathan Patz, (3) autore senior dello studio e professore presso l'University of Wisconsin-Madison al Nelson Institute and Department of Population Health Sciences. «La mia speranza è che i risultati della nostra ricerca possano stimolare i decisori alle prese con il necessario allontanamento dai combustibili fossili, per spostare il loro pensiero dagli oneri ai benefici».

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Cutting air pollution emissions would save 50,000 U.S. lives, $600 billion each year