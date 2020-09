Mappate le emissioni generate dalle multinazionali

Secondo un nuovo studio condotto dall'UCL e dall'Università di Tianjin un quinto delle emissioni di anidride carbonica proviene dalle catene di fornitura globali delle società multinazionali, un dato che mostra la portata dell'influenza delle multinazionali sui cambiamenti climatici.

Lo studio, pubblicato su Nature Climate Change, (1) mappa le emissioni generate dalle risorse e dai fornitori delle multinazionali all'estero, scoprendo che il flusso di investimenti è tipicamente dai paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo, il che significa che le emissioni sono in effetti esternalizzate alle parti più povere del mondo.

La ricerca mostra l'impatto che le multinazionali possono avere incoraggiando una maggiore efficienza energetica tra i fornitori o scegliendo fornitori più efficienti in termini di emissioni di carbonio.

Gli autori hanno proposto di assegnare le emissioni ai paesi da cui proviene l'investimento, piuttosto che ai paesi in cui vengono generate le emissioni.

Il professor Dabo Guan (2) (UCL Bartlett School of Construction & Project Management) ha dichiarato: «Le aziende multinazionali hanno un'enorme influenza che si estende ben oltre i confini nazionali. Se le aziende leader mondiali esercitassero la leadership sui cambiamenti climatici, ad esempio richiedendo efficienza energetica nelle loro catene di approvvigionamento, potrebbero avere un effetto trasformativo sugli sforzi globali per ridurre le emissioni. Tuttavia, le politiche sul cambiamento climatico delle aziende spesso hanno scarso effetto quando si tratta di grandi decisioni di investimento, come dove costruire catene di approvvigionamento. Assegnare le emissioni al paese investitore significa che le multinazionali sono più responsabili delle emissioni che generano come risultato di queste decisioni».

Dallo studio è emerso che le emissioni di carbonio degli investimenti esteri delle multinazionali sono diminuite da un picco del 22% di tutte le emissioni nel 2011 al 18,7% nel 2016. I ricercatori hanno affermato che questo è il risultato di una tendenza di "de-globalizzazione", con il volume di riduzione degli investimenti diretti, nonché nuove tecnologie e processi che rendono le industrie più efficienti in termini di emissioni di carbonio.

Mappando il flusso globale di investimenti, i ricercatori hanno riscontrato un aumento costante degli investimenti dai paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo. Ad esempio, tra il 2011 e il 2016 le emissioni generate dagli investimenti dagli Stati Uniti all'India sono aumentate di quasi la metà (da 48,3 milioni di tonnellate a 70,7 milioni di tonnellate), mentre negli stessi anni le emissioni generate dagli investimenti dalla Cina al sud-est asiatico sono aumentate di dieci volte ( da 0,7 milioni di tonnellate a 8,2 milioni di tonnellate).

L'autore principale, il dottor Zengkai Zhang, dell'Università di Tianjin, ha dichiarato: «Le multinazionali trasferiscono sempre più investimenti dai paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo. Ciò ha l'effetto di ridurre le emissioni dei paesi sviluppati, imponendo al contempo un maggiore carico di emissioni sui paesi più poveri. Allo stesso tempo è probabile che crei emissioni complessive più elevate, poiché gli investimenti vengono spostati in regioni a più "intensità di carbonio».

Lo studio ha anche esaminato le emissioni che le più grandi aziende del mondo hanno generato tramite investimenti esteri. Ad esempio, le affiliate estere di Total S.A. hanno generato più di un decimo delle emissioni totali della Francia.

BP, nel frattempo, ha generato più emissioni attraverso le sue affiliate estere rispetto all'industria petrolifera di proprietà straniera in qualsiasi paese ad eccezione degli Stati Uniti; Walmart, nel frattempo, ha generato più emissioni all'estero rispetto all'intero settore della vendita al dettaglio di proprietà straniera della Germania, mentre le emissioni di Coca-Cola nel mondo erano equivalenti all'intera industria alimentare e delle bevande di proprietà straniera ospitata dalla Cina.

Lo studio è stato condotto con accademici dell'Università di Economia e Commercio Internazionale con sede a Pechino e dell'Università norvegese di Scienza e Tecnologia. I ricercatori hanno ricevuto finanziamenti dal National Key R&D Program della Cina, dalla National Natural Science Foundation of China, dal UK Natural Environment Research Council e dalla British Academy.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Multinationals’ supply chains account for a fifth of global emissions