Mangiare fibre offre benefici alla salute

Gli operatori sanitari e una nuova ricerca hanno elogiato i benefici delle fibre insolubili per la regolarità intestinale e la salute generale

Il consumo di alimenti vegetali, inclusi cereali integrali, verdure, frutta, legumi, noci e semi, è collegato a migliori risultati in termini di salute. La fibra alimentare è un nutriente presente negli alimenti vegetali associato a migliori risultati in termini di salute, compreso un minor rischio di malattie croniche come malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e alcuni tumori. Fibre diverse apportano una moltitudine di benefici per la salute in base alle loro proprietà fisico-chimiche (solubilità, viscosità) e agli effetti fisiologici (fermentabilità).

Inoltre, gli alimenti vegetali contengono più delle fibre alimentari e sono ricche fonti di bioattivi, che forniscono anche benefici per la salute. Il concetto di solubilità della fibra è stato introdotto negli anni '70 come metodo per spiegare gli effetti fisiologici, un'idea che non è più accettata. La divisione della fibra alimentare totale (total dietary fiber - TDF) in fibra alimentare insolubile (insoluble dietary fiber - IDF) e fibra alimentare solubile (soluble dietary fiber - SDF) è una distinzione analitica e lavori recenti rilevano che l’assunzione di IDF è collegata a un’ampia gamma di benefici per la salute oltre all’aumento del peso delle feci.

Una nuova ricerca dell’University of Minnesota suggerisce ancora più ragioni per cui dovremmo dare priorità alle fibre nella nostra dieta regolare. In un nuovo studio pubblicato su Nutrients (1), i ricercatori hanno scoperto che ogni fonte vegetale di fibra insolubile contiene bioattivi unici – composti che sono stati collegati a una minore incidenza di malattie cardiovascolari, cancro e diabete di tipo 2 – offrendo potenziali benefici per la salute oltre a quelli della fibra stessa.

«Le persone comprendono la necessità di fibre e il modo in cui si collega alla salute dell'intestino, un'area del benessere che sta diventando sempre più importante poiché la ricerca scientifica continua a rivelare il suo impatto sulla salute e sul benessere generale», ha affermato la dottoressa Joanne Slavin (2), coautrice dell'articolo e professoressa al College of Food, Agricultural and Natural Resources Sciences presso l'University of Minnesota. «La fibra è l’indicatore di salute incluso nelle nostre linee guida dietetiche e presente sulle etichette dei prodotti, ma la nostra ricerca indica che dobbiamo garantire che anche gli altri preziosi componenti delle fonti vegetali contenenti fibre – i bioattivi – siano riconosciuti come fornitori di preziosi benefici per la salute umana».

Lo studio ha aggregato la letteratura disponibile sui benefici per la salute dei bioattivi contenuti nelle fonti vegetali di fibre alimentari insolubili.

Gli studiosi hanno trovato:

- Una varietà di alimenti vegetali, tra cui frutta, verdura, legumi, noci, semi e cereali integrali, contengono fibre alimentari insolubili e ciascuna fonte contiene bioattivi unici che supportano la salute in modi diversi.

- Bioattivi desiderabili come quercetina, resveratrolo, catechine, antociani, luteina, licopene e beta-carotene sono stati trovati in una varietà di alimenti vegetali che contengono anche fibre alimentari insolubili.

- Fonti vegetali con sostanze bioattive e fibre alimentari insolubili potrebbero essere utilizzate per fortificare gli alimenti trasformati e aumentarne il valore nutrizionale. I sottoprodotti della produzione alimentare come bucce, gusci, polpa o sansa sono generalmente ricchi di fibre e bioattivi e quindi offrono un valore nutrizionale unico da fonti sostenibili.

- Una ricerca sui consumatori ha rilevato che l'utilizzo di questo fortificante a un livello basso non ha ridotto l'accettabilità del prodotto alimentare da parte dei consumatori.

«Il suggerimento di mangiare più frutta e verdura non è un'idea nuova, ma è qualcosa che la maggior parte delle persone ancora fatica a mettere in pratica», ha affermato il dottor Jan-Willem Van Klinken (3), coautore dello studio e vicepresidente senior del settore medico, scientifico. «Se siamo in grado di offrire prodotti arricchiti con fibre ampiamente accessibili che sono stati sviluppati per migliorare piuttosto che negare il contenuto bioattivo, possiamo fornire ai consumatori un maggiore valore nutrizionale».

Questa ricerca più recente sull’impatto dei bioattivi sulla salute umana evidenzia ulteriormente la necessità che l’industria, il mondo accademico e il governo uniscano le forze per sostenere un’ampia consapevolezza e l’educazione sui bioattivi nei sistemi alimentari e sanitari.

«La raccolta di letteratura che abbiamo esaminato e i risultati di questa ricerca possono servire da cambio di paradigma nel modo in cui le industrie alimentari e sanitarie, così come i consumatori, vedono le fibre alimentari insolubili e i bioattivi», ha affermato l'autrice principale Madeline Timm, coautrice della ricerca per il suo progetto di laurea presso l'University of Minnesota. «La ricerca continua e l’ampia inclusione di sostanze bioattive negli alimenti e negli integratori possono avere un impatto reale sulla salute umana».

Sono necessarie ulteriori ricerche per identificare metodi di estrazione e lavorazione che preservino e ottimizzino i composti bioattivi.

Il College of Food, Agricultural and Natural Resource Sciences (CFANS) dell’University of Minnesota si impegna a ispirare le menti, nutrire le persone e migliorare in modo sostenibile l’ambiente naturale. CFANS ha un'eredità di innovazione, dando vita alle scoperte attraverso la scienza e educando la prossima generazione di leader. Ogni giorno, studenti, docenti e ricercatori utilizzano la scienza per affrontare le grandi sfide del mondo oggi e in futuro. Il CFANS offre un'impareggiabile gamma di opportunità di apprendimento esperienziale per gli studenti e la comunità, con 12 dipartimenti accademici, 10 centri di ricerca e sensibilizzazione in tutto lo stato, il Minnesota Landscape Arboretum, il Bell Museum of Natural History e dozzine di centri interdisciplinari. (4)

