Le scimmie Rhesus percepiscono il battito cardiaco

La ricerca crea un modello animale di interocezione unico nel suo genere, la capacità di percepire lo stato interno del proprio corpo, come osservare quando il cuore batte o la respirazione accelera.

I macachi Rhesus sono in grado di percepire i propri battiti cardiaci, secondo un nuovo studio del California National Primate Research Center presso l'University of California, Davis, e del Royal Holloway, University of London.

La ricerca, pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences, (1) crea un modello animale unico di interocezione nel suo genere. L'interocezione si riferisce alla capacità di percepire lo stato interno del proprio corpo, come osservare quando il cuore batte o la respirazione accelera. I risultati forniscono un modello importante per la futura ricerca psichiatrica e neuropsichiatrica poiché le disfunzioni nell'interocezione sono associate ad ansia, depressione e morbo di Alzheimer.

Lo studio fa parte di una collaborazione tra Eliza Bliss-Moreau, professoressa associata di psicologia alla UC Davis e core scientist al CNPRC e lo scienziato affettivo Manos Tsakiris, del Dipartimento di Psicologia di Royal Holloway, guidato da Joey Charbonneau, dottorando in psicologia alla UC Davis e tra cui Lara Maister, della Bangor University, nel Galles.

I ricercatori hanno monitorato quattro scimmie rhesus sedute di fronte a un rilevatore oculare a infrarossi che mostrava stimoli che rimbalzavano e generavano un suono in modo sincrono o asincrono (più veloce e più lento) con il battito cardiaco delle scimmie. Questo esperimento sfrutta il fatto che scimmie e bambini umani guardano più a lungo alle cose che trovano sorprendenti o inaspettate.

Tutte e quattro le scimmie hanno trascorso più tempo a guardare gli stimoli presentati fuori ritmo con i loro battiti cardiaci rispetto agli stimoli a ritmo con i loro battiti cardiaci, suggerendo che hanno percepito che gli stimoli fuori ritmo erano sorprendenti in base al ritmo atteso dei loro battiti cardiaci. I risultati sono coerenti con le prove precedentemente mostrate nei bambini umani utilizzando un metodo simile. Ciò fornisce la prima prova comportamentale che le scimmie rhesus hanno una capacità simile a quella umana di percepire i loro battiti cardiaci e hanno un senso interocettivo.

«Perché ci interessa? L'interocezione, o l'automonitoraggio dei tuoi sistemi fisiologici, è coinvolta in tutti gli aspetti della vita umana», ha detto la dottoressa Eliza Bliss-Moreau. (2)

La capacità di percepire il nostro stato interno può indicare problemi all'interno del corpo che richiedono la nostra attenzione. Una ridotta consapevolezza interocettiva è associata a una minore capacità di regolare le emozioni e una maggiore suscettibilità a problemi di salute mentale come ansia e depressione.

«L'interocezione è estremamente importante per la regolazione delle emozioni e la salute mentale negli adulti, eppure sappiamo molto poco su come si sviluppa nella prima infanzia o arriva attraverso il tempo evolutivo», puntualizza il dottor Manos Tsakiris. (3) «Il lavoro che presentiamo qui rappresenta un primo tentativo riuscito di colmare queste lacune».

Deficit legati alla malattia di Alzheimer

I deficit nell'interocezione sono stati anche collegati a malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer.

«Questo modello sarà utilizzato in futuri studi traslazionali di malattie neurodegenerative, compreso l'Alzheimer», ha affermato la dottoressa Eliza Bliss-Moreau. «Se siamo in grado di misurare l'interocezione, possiamo tracciarla come biomarcatore comportamentale della progressione della malattia».

Lo studio fornisce informazioni su come il modello del macaco rhesus può essere utilizzato per approfondire la nostra comprensione delle funzioni del cervello e del corpo.

«Un passo successivo è studiare il meccanismo attraverso il quale l'interocezione può essere coinvolta in diverse condizioni psichiatriche e neuropsichiatriche», ha detto il dottor Manos Tsakiris.

Il progetto è stato sostenuto da una borsa di studio del Cancelliere della UC Davis a Bliss-Moreau e da sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca e della Fondazione NOMIS. Il California National Primate Research Center è supportato dall'Ufficio del Direttore del NIH.

Credit: Matteo Verdolivo/UC Davis.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Rhesus Monkeys Can Perceive Their Own Heartbeat