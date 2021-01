Le risposte emotive alla musica

I ricercatori dell'Università di Turku hanno scoperto quale tipo di meccanismi neurali sono alla base delle risposte emotive alla musica.

Complessivamente 102 soggetti di ricerca hanno ascoltato musica che evoca emozioni mentre la loro funzione cerebrale veniva scansionata con la risonanza magnetica funzionale (fMRI). Lo studio è stato condotto presso il Centro nazionale PET.

I ricercatori hanno utilizzato un algoritmo di apprendimento automatico per mappare quali regioni del cervello vengono attivate quando le diverse emozioni indotte dalla musica vengono separate l'una dall'altra.

- Sulla base dell'attivazione della corteccia uditiva e motoria, siamo stati in grado di prevedere con precisione se il soggetto della ricerca stava ascoltando musica felice o triste. La corteccia uditiva elabora gli elementi acustici della musica, come il ritmo e la melodia. L'attivazione della corteccia motoria, poi di nuovo, può essere correlata al fatto che la musica ispira sentimenti di movimento negli ascoltatori anche quando ascoltano la musica mentre sono fermi in una macchina per la risonanza magnetica, afferma la ricercatrice Vesa Putkinen. (1)

I ricercatori hanno anche scoperto quali regioni del cervello vengono attivate quando i partecipanti alla ricerca guardavano video che evocano emozioni forti e hanno testato se le stesse regioni erano attivate quando i partecipanti ascoltavano musica che evoca emozioni.

I risultati di questo studio, i cui risultati sono stati pubblicati su Cerebral Cortex (2) suggeriscono che le emozioni evocate dai film e dalla musica sono parzialmente basate sul funzionamento di diversi meccanismi nel cervello.

- I film, ad esempio, attivano le parti più profonde del cervello che regolano le emozioni in situazioni di vita reale. L'ascolto della musica non ha attivato fortemente queste regioni né la loro attivazione ha separato le emozioni indotte dalla musica l'una dall'altra. Ciò può essere dovuto al fatto che i film possono copiare in modo più realistico gli eventi della vita reale che evocano emozioni e quindi attivare i meccanismi emotivi innati. Per quanto riguarda le emozioni indotte dalla musica, si basano sulle caratteristiche acustiche della musica e si colorano di influenze culturali e di storia personale.

Tradizionalmente, le emozioni indotte dalla musica sono state studiate attraverso la musica strumentale classica.

- Anche in questo studio volevamo utilizzare solo musica strumentale, in modo che i testi non influissero sulle emozioni dei soggetti della ricerca. Tuttavia, abbiamo incluso la musica dei film e le canzoni del virtuoso della chitarra Yngwie J. Malmsteen, osserva la dottoressa Putkinen.

