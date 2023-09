Le proprietà antitumorali dello zenzero Kencur

Il Kaempferia galanga L., conosciuto come kencur, è uno zenzero del sud-est asiatico che potrebbe essere un potenziale componente per nuovi marcatori antitumorali

Il cancro è un grave problema sanitario in quanto è la principale causa di morte sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Il numero di casi di cancro aumenta ogni anno, con 10 milioni di decessi nel 2020. Il cancro al seno è il tumore più comune nelle donne e la sua incidenza è aumentata rapidamente negli ultimi anni. Si stima che il numero di nuovi casi di cancro aumenterà fino a 27,5 milioni entro il 2040; quindi, è importante sviluppare approcci efficaci per il trattamento del cancro. Gli attuali trattamenti contro il cancro (chemioterapia, radioterapia e chirurgia) hanno diversi effetti. Gli agenti chemioterapici sono tossici per le cellule cancerose e normali, provocando danni a vari organi. Pertanto, i composti con minori effetti collaterali hanno attirato l'attenzione per lo sviluppo di nuovi agenti chemioterapici.

Le piante contengono molti composti bioattivi che agiscono su una varietà di bersagli e mostrano diversi meccanismi d'azione. Flavonoidi, acidi fenolici, tannini, alcaloidi e terpenoidi, che sono composti naturali nelle piante, esercitano attività antitumorale. Inoltre, i composti naturali sono meno tossici per le cellule normali nonostante la loro elevata attività antitumorale. Pertanto, i composti naturali possono essere sviluppati in nuovi farmaci antitumorali.

Potresti conoscerlo come una spezia aromatica per aggiungere sapore ai tuoi piatti o come un rimedio erboristico lenitivo da utilizzare per il mal di stomaco, ma i ricercatori dell'Osaka Metropolitan University hanno scoperto risultati promettenti secondo cui il Kencur, una pianta tropicale della famiglia dello zenzero originaria del sud-est asiatico, possiede effetti antitumorali.

La Kaempferia galanga L. è una pianta monocotiledone della famiglia dello zenzero utilizzata come spezia e fitoterapia. La Kaempferia galanga L. contiene vari composti naturali, come terpenoidi, fenoli e flavonoidi. L'estratto di rizoma della Kaempferia galanga L. (KGE) ha vari effetti fisiologici, incluso antiossidante e antinfiammatorio. Precedenti studi hanno riportato che la somministrazione intraperitoneale della KGE ha ridotto il numero di cellule tumorali e prolungato la durata della vita dei topi inoculati con cellule tumorali ascite di Ehrlich (EATC). La KGE diminuisce il tasso di sopravvivenza e la frammentazione del nucleo negli EATC; tuttavia, il meccanismo dettagliato dell’effetto antitumorale del KGE sull’EATC resta da chiarire.

Guidati dalla professoressa associata Akiko Kojima (1) della Graduate School of Human Life and Ecology, i ricercatori hanno dimostrato, in uno studio pubblicato su Heliyon (2), che l’estratto di Kencur e il suo principale componente attivo, l’ethyl p-methoxycinnamate (EMC), hanno soppresso significativamente la crescita delle cellule tumorali a livello cellulare e animale.

Mentre studi precedenti sull’EMC hanno indicato il suo potenziale antitumorale diminuendo l’espressione del fattore di trascrizione mitocondriale A (mitochondrial transcription factor A - TFAM), che è associato alla proliferazione delle cellule tumorali, il meccanismo esatto fino ad ora è rimasto poco chiaro.

«I risultati di questo studio confermano gli effetti antitumorali dell’estratto di Kencur e del suo principale ingrediente attivo, l’EMC. Si prevede che in futuro il TFAM diventi un nuovo marcatore degli effetti antitumorali man mano che la ricerca avanza in campi correlati», ha dichiarato la professoressa Kojima.

Riferimenti:

(1) Akiko Kojima

(2) Kaempferia galanga L. extract and its main component, ethyl p-methoxycinnamate, inhibit the proliferation of Ehrlich ascites tumor cells by suppressing TFAM expression

Descrizione foto: Jamu - una bevanda indonesiana preparata con lo zenzero Kencur. - Credit: Akiko Kojima, Osaka Metropolitan University.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: New study reveals anti-cancer properties in Kencur ginger