Le patologie cardiovascolari rimangono la prima causa di decesso

Un mondo senza malattie cardiovascolari (cardiovascular disease - CVD) è possibile, ma ogni anno milioni di vite vengono perse prematuramente a causa di malattie cardiache, secondo il nuovo rapporto speciale Global Burden of Disease (GBD) pubblicato sul Journal of American College of Cardiology (1). Il rapporto fornisce un aggiornamento delle stime sanitarie per il carico globale, regionale e nazionale e le tendenze delle malattie cardiovascolari dal 1990 al 2022 analizzando l’impatto delle condizioni cardiovascolari e dei fattori di rischio in 21 regioni globali.

La ricerca di questo studio riflette l’urgente necessità per i paesi di stabilire strategie di sanità pubblica volte a prevenire le malattie cardiovascolari, sottolineando l’azione globale necessaria per diffondere informazioni e implementare programmi sanitari, soprattutto nei paesi difficili da raggiungere. Sebbene i tassi di malattie cardiovascolari siano elevati a livello globale, si stima che le regioni dell’Asia, dell’Europa, dell’Africa e del Medio Oriente abbiano il tasso più elevato di mortalità per malattie cardiovascolari. L’ipertensione, il colesterolo alto, i rischi alimentari e l’inquinamento atmosferico rimangono le cause principali.

«Le malattie cardiovascolari rappresentano una sfida persistente che porta a un numero enorme di morti premature e prevenibili», ha affermato il dottor Gregory A. Roth, MD, MPH, (2) autore senior dell'articolo e professore associato presso la Divisione di Cardiologia e direttore del Programma Cardiovascolare. Health Metrics presso l’Institute for Health Metrics and Evaluation della Washington University. «Esistono molti trattamenti economici ed efficaci. Sappiamo quali fattori di rischio dobbiamo identificare e trattare. Esistono semplici scelte salutari che le persone possono fare per migliorare la propria salute. Questo atlante fornisce informazioni dettagliate sulla posizione dei paesi nei loro sforzi per prevenire e curare le malattie cardiovascolari».

I tassi di mortalità sono suddivisi per località, insieme a categorie di età, sesso e tempo. Il rapporto identifica gli anni di vita corretti per la disabilità (DALY), gli anni di vita persi a causa della mortalità prematura (YLL) e gli anni vissuti con disabilità (YLD). I risultati presentati includono diversi aggiornamenti alle stime precedentemente pubblicate, che riflettono nuovi dati e nuovi metodi di modellazione della malattia.

Il documento affronta specificamente 18 condizioni cardiovascolari e fornisce stime per 15 principali fattori di rischio per malattie cardiovascolari: ambientale (inquinamento atmosferico, inquinamento atmosferico domestico, esposizione al piombo, bassa temperatura, alta temperatura), metabolico (pressione sanguigna sistolica, LDL-C, massa corporea indice glicemico plasmatico a digiuno, disfunzione renale) e comportamentali (alimentazione, fumo, fumo passivo, consumo di alcol, attività fisica).

«Tre anni fa abbiamo costituito la Global Burden of Cardiophysical Diseases Collaboration per contribuire a portare la ricerca all’avanguardia in prima linea nella comunità cardiovascolare globale», ha affermato il dottor Valentin Fuster, MD, PhD, (3) autore dell’articolo, Presidente di Mount Sinai Fuster Heart Hospital, medico capo del Mount Sinai Hospital e redattore capo di JACC. «Siamo entusiasti di pubblicare questo Almanacco 2023 come numero dedicato del Journal per informare sulla realtà del rischio CVD e ispirare strategie per un mondo sano per il cuore».

Punti chiave del rapporto:

- La cardiopatia ischemica rimane la principale causa di mortalità cardiovascolare globale con un tasso standardizzato per età per 100.000 su 108,8 decessi, seguita da emorragia intracerebrale e ictus ischemico.

- L’elevata pressione arteriosa sistolica ha rappresentato il maggior contributo agli anni di vita aggiustati per disabilità (DALY) attribuibili a CVD standardizzati per età, pari a 2.564,9 per 100.000 a livello globale.

- I rischi alimentari sono stati il principale contributore ai DALY CVD standardizzati per età tra i rischi comportamentali, mentre l’inquinamento da particolato ambientale ha causato i rischi ambientali.

- Tra il 2015 e il 2022, la mortalità per malattie cardiovascolari standardizzata per età è aumentata in 27 località su 204.

- Il numero globale di decessi dovuti a malattie cardiovascolari è aumentato da 12,4 milioni nel 1990 a 19,8 milioni nel 2022, riflettendo la crescita e l’invecchiamento della popolazione globale e il contributo di rischi metabolici, ambientali e comportamentali prevenibili.

- L’Europa orientale ha registrato la più alta mortalità CVD totale standardizzata per età, con 553 decessi ogni 100.000. Al contrario, i paesi dell’Australasia hanno registrato la mortalità CVD totale standardizzata per età più bassa, pari a 122,5 decessi ogni 100.000 persone.

- L’Asia centrale, l’Europa orientale, il Nord Africa e il Medio Oriente hanno registrato il tasso di mortalità standardizzato per età più alto per 100.000 persone attribuibile all’elevata pressione sanguigna sistolica. Le regioni con i più alti tassi di carico di malattie cardiovascolari attribuibili al rischio alimentare erano l’Asia centrale, l’Oceania, parti del Nord Africa e del Medio Oriente.

«Identificare modi sostenibili di lavorare con le comunità per agire, per prevenire e controllare i fattori di rischio modificabili per le malattie cardiache è essenziale per ridurre il peso globale delle malattie cardiache», ha affermato il dottor George A. Mensah, MD, FACC, FAHA, (4) direttore del Center for Ricerca sulla traduzione e scienza dell'implementazione presso il National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). «L’Almanacco 2023 rappresenta una risorsa importante per l’utilizzo di dati rilevanti a livello locale con lo scopo di informare le azioni a livello locale per comunità prospere e sane per il cuore».

Lanciata nel 2020, la Global Burden of Cardiohorse Diseases Collaboration è un'alleanza tra i giornali dell'American College of Cardiology , l'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington e il National Heart, Lung, and Blood Institute. Fungendo da aggiornamento dello studio GBD del 2022, la pubblicazione del 2023 include dati provenienti da 204 paesi e territori, evidenziando i principali fattori di rischio cardiovascolare modificabili a livello globale, il loro contributo al carico di malattia e i recenti progressi nella prevenzione.

