Le microplastiche nell'estuario dell'Hudson-Raritan

Individuate le dimensioni delle microplastiche da un estuario altamente urbanizzato e da un sistema costiero con numerose fonti di acqua dolce.

Sono necessari approcci completi per comprendere i modelli di accumulo e l'importanza relativa dei percorsi di ingresso delle microplastiche nell'ambiente marino. Gli scienziati di Rutgers per la prima volta hanno campionato le acque di un estuario altamente urbanizzato lungo un gradiente di salinità dalla foce del fiume Raritan, (New Jersey, USA) e nella baia di Raritan e l'oceano costiero che sono ulteriormente influenzati dallo scarico del fiume Hudson più grande.

Il loro studio, pubblicato da ScienceDirect (1) evidenzia la presenza di minuscoli pezzi di plastica nell'estuario dell'Hudson-Raritan, (2) nel New Jersey e New York. L'acqua piovana potrebbe essere una fonte importante dell'inquinamento da plastica che affligge gli oceani, le baie, i fiumi e altre acque e minaccia la vita acquatica e di altro tipo.

I polimeri sono stati caratterizzati in due classi di dimensioni mediante spettroscopia FTIR e/o Raman. La più alta concentrazione di particelle di microplastica da 500-2000 µm è stata osservata nella bocca del Raritan durante le condizioni di basso flusso estivo, mentre le particelle di microplastica da 250-500 µm erano più prevalenti nei campioni della baia e dell'oceano costiero. Questi risultati sono stati interpretati utilizzando modelli di frammentazione e miscelazione per fornire informazioni sulle fonti e sul destino delle microplastiche in questa regione estuario/costiera. Per studiare le potenziali vie di ingresso nel sistema, sono stati raccolti campioni da vari scarichi di acqua piovana collegati idraulicamente e l'influente e l'effluente degli impianti di trattamento delle acque reflue e le concentrazioni ei tipi di polimeri sono stati confrontati con i campioni di estuario.

Le concentrazioni di microplastiche (500–2000 µm) variavano da 400 a 600 microplastiche/m3 nell'acqua piovana rispetto a

Secondo la dottoressa Nicole Fahrenfeld, (3) autrice senior e professoressa associata al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale della School of Ingegneria presso la Rutgers University-New Brunswick, «L'acqua piovana, un percorso poco studiato delle microplastiche per entrare nei corsi d'acqua, aveva concentrazioni simili o superiori di plastica rispetto agli effluenti degli impianti di trattamento delle acque reflue. Sono necessarie ulteriori ricerche per aumentare la comprensione del pieno impatto delle microplastiche sugli ecosistemi».

All'inizio del 1900, la General Bakelite iniziò a produrre bachelite, la prima plastica sintetica sulla Terra, a Perth Amboy, nel New Jersey. Oggi, le materie plastiche sono utilizzate in una miriade di prodotti in tutto il mondo e sono diffuse in ambienti marini e in altri ambienti, mettendo a rischio la fauna selvatica e la vita acquatica.

Possibili fonti di microplastiche - spesso frammenti di pezzi di plastica più grandi - includono scarichi municipali, industriali e di acque piovane.

Il team di Rutgers ha raccolto campioni d'acqua durante un periodo relativamente secco nel luglio 2018 e dopo una forte pioggia nell'aprile 2019. Hanno anche raccolto campioni di acque reflue che entrano negli impianti di trattamento, scarichi di acque reflue e acque piovane.

I livelli più alti di microplastiche, che vanno da due centesimi di pollice a meno di un decimo di pollice di lunghezza, sono stati osservati durante le condizioni di bassa portata estiva alla foce del fiume Raritan, secondo lo studio della rivista Chemosphere. (4)

Per la dottoressa Nicole Fahrenfeld, concentrazioni più elevate di microplastiche più piccole raccolte dalla baia di Raritan e dall'Oceano Atlantico al largo del New Jersey provenivano probabilmente dal fiume Hudson. «Le microplastiche più piccole probabilmente hanno trascorso più tempo nel turbolento fiume Hudson, portando a un maggiore invecchiamento e rottura della plastica».

Il polietilene, che è ampiamente utilizzato in bottiglie di polietilene ad alta densità, sacchi della spazzatura e altri oggetti, era il polimero più comunemente osservato, o plastica, nel fiume Raritan e nell'estuario dell'Hudson-Raritan.

Uno studio condotto da Rutgers del 2017 ha rilevato alti livelli di microplastiche nei fiumi Raritan e Passaic. Gli scienziati hanno successivamente identificato più di 300 composti chimici organici che sembravano essere associati a particelle microplastiche nei due fiumi.

L'autore principale del nuovo studio è Kendi Bailey, che ha conseguito un master alla Rutgers-New Brunswick. Altri autori includono Karli Sipps, studentessa laureata della Rutgers-New Brunswick, Grace K. Saba, professoressa della Rutgers-Camden Georgia Arbuckle-Keil e Robert J. Chant della Rutgers-New Brunswick.

