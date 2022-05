Le mante del Komodo National Park

Il Parco Nazionale di Komodo ospita alcune delle più grandi aggregazioni di mante del mondo, un patrimonio mondiale dell'UNESCO indonesiano.

Attraverso uno sforzo di collaborazione che include il pubblico, gli scienziati della Marine Megafauna Foundation (1) e della Murdoch University (2) stanno segnalando un gran numero di mante nelle acque del Parco Nazionale di Komodo, un patrimonio mondiale dell'UNESCO indonesiano, suggerendo che l'area potrebbe essere la chiave per il recupero regionale delle specie minacciate.

Le mante della barriera corallina (Mobula alfredi), che crescono fino a 5 metri, tendono a risiedere e nutrirsi in habitat costieri poco profondi. Esse visitano anche le “cleaning stations” sulle barriere coralline per nutrirsi di parassiti o pelle morta prelevata da piccoli pesci. Si osservano anche rituali di corteggiamento adiacenti alle “cleaning stations”. Nel Parco Nazionale di Komodo, le mante sono presenti tutto l'anno, sfidando il famoso drago di Komodo come la megafauna più ricercata dai visitatori.

Gli scienziati hanno collaborato con la comunità degli operatori subacquei al servizio del Parco Nazionale di Komodo per ottenere fotografie di identificazione delle mante che visitano le acque dei parchi e inviarle a MantaMatcher.org, (3) un database online di crowdsourcing per mante e altre razze. La maggior parte delle fotografie proveniva da sole quattro località di oltre 20 comunemente visitate da imbarcazioni turistiche.

«Sono rimasta stupita da quanto sia stata ricettiva la comunità subacquea locale nell'aiutare a raccogliere i dati tanto necessari su questi animali minacciati», ha affermato l'autrice principale, la dott.ssa Elitza “Ellie” Germanov. (4) «Grazie al loro supporto, siamo stati in grado di identificare oltre 1.000 singole mante da oltre 4.000 fotografie».

Le singole mante sono identificate dai loro modelli addominali unici e talvolta sorprendenti. La dott.ssa Andrea Marshall, (5) scienziata principale e co-fondatrice della Marine Megafauna Foundation ha visto il potenziale per coinvolgere il pubblico nella raccolta di dati per questi animali marini minacciati e poco studiati e ha collaborato con la società di software WildMe (6) per sviluppare una piattaforma di database di fauna selvatica online (MantaMatcher.org) per abbinare e catalogare le mante in diverse popolazioni in tutto il mondo.

«La gente ama le mante: sono uno degli animali più iconici dei nostri oceani. L'aumento del numero di persone impegnate in immersioni subacquee, snorkeling e l'utilizzo di macchine fotografiche subacquee a prezzi accessibili ha fatto sì che le foto e i video ripresi dal pubblico durante le vacanze potessero essere utilizzati per scalare la raccolta dei dati in modo rapido e conveniente», ha affermato la coautrice dello studio, la dott.ssa Andrea Marshall.

Le fotografie e le informazioni relative a tempo e posizione vengono quindi utilizzate per costruire storie di avvistamento di singole mante, che possono quindi essere analizzate con modelli statistici di movimento. Questi modelli possono prevedere la probabilità che le mante stiano abitando o viaggiando tra siti specifici. I risultati dello studio hanno mostrato che alcune mante si sono spostate intorno al parco e altre fino all'AMP di Nusa Penida (>450 km a ovest), ma nel complesso, le mante hanno mostrato preferenze individuali per siti specifici all'interno del Parco.

«Ho trovato molto interessante il modo in cui alcune mante sembrano preferire di trascorrere più del loro tempo in alcuni siti piuttosto che in altri, anche quando i siti sono a 5 km di distanza, che sono brevi distanze per le mante. Ciò significa che le mante che prediligono i siti in cui continuano le attività di pesca o che sono più apprezzate dal turismo subiscono un impatto maggiore», ha affermato la dott.ssa Elitza “Ellie” Germanov.

Le attività di pesca sono state vietate in molte aree costiere all'interno del Parco Nazionale di Komodo dal 1984, compresi gli habitat delle mante, offrendo una certa protezione ad esse che precede la protezione nazionale del 2014. Tuttavia, a causa dell'attività di pesca illegale e dei movimenti delle mante nelle acque pesantemente pescate, le mante continuano a dover affrontare una serie di minacce provenienti dalla pesca. Circa il 5% delle mante di Komodo ha ferite permanenti che sono probabilmente il risultato di incontri con attrezzi da pesca.

La popolarità del Parco Nazionale di Komodo per il turismo è cresciuta durante lo studio, determinando un aumento del 34% delle barche turistiche che visitano i siti di mante. Un aumento dell'attività nautica e un numero eccessivo di subacquei e attività di snorkeling possono avere un impatto negativo sulle mante e sui loro habitat. Nel 2019, l'Autorità del Parco Nazionale di Komodo ha introdotto limiti al numero di barche e persone che visitano uno dei siti di mante più famosi.

«Questo studio mostra che i luoghi in cui i turisti osservano comunemente le mante sono importanti per nutrire, pulire e accoppiare gli animali. Ciò significa che il Parco Nazionale di Komodo dovrebbe creare misure per limitare il disturbo in questi siti», ha affermato Ande Kefi, un dipendente del Parco Nazionale di Komodo coinvolto in questo studio. «Spero che questo studio incoraggi gli operatori turistici a comprendere la necessità delle normative già imposte e ad aumentare il rispetto», aggiunge.

Gli autori dello studio formulano ulteriori raccomandazioni per migliorare la conservazione delle mante all'interno del Parco Nazionale di Komodo, che possono anche fungere da linee guida per gli habitat delle mante in altre parti del mondo. Limitare il numero di imbarcazioni turistiche consentite contemporaneamente in tutti i siti di aggregazione di mante e rendere obbligatori codici di condotta per le immersioni e lo snorkeling con le mante sono proposti come modi per ridurre al minimo l'impatto del turismo.

Nonostante la storia dell'Indonesia con la pesca intensiva delle mante, il Parco Nazionale di Komodo conserva ancora grandi aggregazioni di mante che con un'attenta gestione continua e la riduzione delle minacce andranno a beneficio delle popolazioni regionali di mante. Lo studio evidenzia che le aree marine protette sufficientemente grandi da ospitare importanti habitat delle mante sono uno strumento utile per la conservazione delle mante.

La ricerca è stata supportata dall'Australian Postgraduate Award e Murdoch International Top Up (EG), Dive Operators Community of Komodo, Ocean Park Conservation Foundation, Foundation FortUna, Mantahari Oceancare, Fish-Are-Friends, SeaMorgens, Arenui, R. Horner e altri donatori privati. I dati per questo studio di 5 anni sono stati ottenuti da scienziati cittadini e osservatori addestrati che hanno inviato foto identificative al database globale di mante, mantamatcher.org. 1.085 mante della barriera corallina sono state identificate da 3.941 avvistamenti avvenuti tra il 2013 e il 2018 in base ai loro modelli di colorazione ventrale unici. La protezione dalle mante in Indonesia è arrivata in gran parte in risposta alla crescita dell'industria del turismo delle mante. L'Indonesia è classificata al 2° posto nel mondo per il turismo delle mante, con un valore stimato di 15 milioni di dollari all'anno. Il Parco Nazionale di Komodo comprende un'area di 200 km 2. (7)

Descrizione foto:

Foto destra: Simon Pierce – Manta. - Credit: www.naturetripper.com.

Foto sinistra: Simon Pierce – Komodo National Park aerial. - Credit: Simon Pierce – Komodo National Park aerial www.naturetripper.com.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Residency, movement patterns, behavior and demographics of reef manta rays in Komodo National Park