La regione di Getz nell'Antartide perde ghiaccio

I ghiacciai nell'Antartide occidentale si stanno spostando più rapidamente dalla terra all'oceano, contribuendo all'innalzamento del livello globale del mare.

Il nuovo studio, condotto dall'Università di Leeds e pubblicato sulla rivista Nature Communications (1), riporta che gli scienziati hanno utilizzato osservazioni satellitari e un modello di calotta glaciale per misurare la variazione della velocità di scioglimento del ghiaccio e del bilancio di massa del bacino di drenaggio negli ultimi 25 anni. Sono emersi risultati che mostrano un aumento medio della velocità del 23,8% tra il 1994 e il 2018, con tre ghiacciai che hanno accelerato di oltre il 44%. L'accelerazione attraverso il bacino di Getz è lineare, con accelerazione e diradamento direttamente correlati che confermano la presenza di squilibrio dinamico. Dal 1994, 315 Gt di ghiaccio sono andati persi contribuendo per 0,9 ± 0,6 mm al livello medio globale del mare, con un aumento della perdita dal 2010 causato dalla riduzione delle nevicate, equivalenti a 126 milioni di piscine olimpioniche d'acqua.

La dottoressa Heather Selley, (2) autrice principale dello studio e glaciologa presso il Center for Polar Observation and Modeling (3) presso l'Università di Leeds, ha dichiarato: «La regione di Getz in Antartide è così remota che gli esseri umani non hanno mai messo piede su gran parte di questa parte del continente. Le registrazioni altimetriche dei radar satellitari hanno mostrato un sostanziale assottigliamento della calotta glaciale. Tuttavia, gli alti tassi di aumento della velocità del ghiacciaio - insieme al diradamento del ghiaccio - ora confermano che il bacino di Getz è in uno 'squilibrio dinamico', il che significa che sta perdendo più ghiaccio di quanto guadagna a causa delle nevicate. Utilizzando una combinazione di osservazioni e teoremi, mostriamo dei modelli di accelerazione altamente localizzati. Ad esempio, osserviamo il più grande cambiamento nella regione centrale di Getz, con un ghiacciaio che scorre 391 m/anno più velocemente nel 2018 rispetto al 1994. Questo è un cambiamento sostanziale poiché ora scorre a una velocità di 669 m/anno, un aumento del 59% in soli due decenni e mezzo».

La ricerca, finanziata dal Natural Environment Research Council (NERC) (4) e dall'Agenzia spaziale europea (ESA), riporta come l'assottigliamento e l'accelerazione ampiamente segnalati osservati nei vicini ghiacciai del Mare di Amundsen, si estendano ora per oltre 1.000 km lungo la costa dell'Antartico occidentale fino a Getz .

La dottoressa Anna E. Hogg, (5) coautrice dello studio e ricercatrice sul clima presso la School of Earth and Environment di Leeds, ha dichiarato: «Il modello di accelerazione del ghiacciaio mostra la risposta altamente localizzata alle dinamiche oceaniche. Le osservazioni satellitari ad alta risoluzione da satelliti come Sentinel-1 dell'ESA, che raccoglie una nuova immagine ogni sei giorni, significa che possiamo misurare i cambiamenti di velocità localizzati con dettagli sempre maggiori. Per approfondire la nostra comprensione della perdita dinamica del ghiaccio, che ora rappresenta il 98,8% del contributo a livello del mare dell'Antartide, è necessario un campionamento coerente ed esteso sia della velocità del ghiaccio che della temperatura dell'oceano».

Esaminando 25 anni di misurazioni oceaniche, il team di ricerca è stato in grado di mostrare variazioni annuali e complesse delle temperature oceaniche. Questi risultati suggeriscono che lo “squilibrio dinamico” è causato principalmente dalla forzatura oceanica a lungo termine, in cui l'aumento del contenuto di calore nell'oceano interagisce con il ghiaccio e favorisce lo scioglimento.

Il dottor Pierre Dutrieux, coautore dello studio e ricercatore sul clima presso il British Antarctic Survey, ha dichiarato: «Sappiamo che le acque oceaniche più calde stanno erodendo molti dei ghiacciai dell'Antartide occidentale e queste nuove osservazioni dimostrano l'impatto che questo sta avendo sulla regione di Getz. Questi nuovi dati forniranno una nuova prospettiva dei processi in atto in modo da poter prevedere i cambiamenti futuri con maggiore certezza».

Il team di ricerca guidato dall'Università di Leeds comprendeva colleghi della Swansea University, Colombia University, British Antarctic Survey, ENVEO IT GmbH, Remote Sensing Technology Institute in Germany, University of Denmark, University College London e Korea Polar Research Institute. I ricercatori di questo studio sono stati supportati da varie sovvenzioni. Anna E. Hogg è stata supportata dal progetto NERC DeCAdeS (NE / T012757 / 1) e dal progetto ESA Polar + Ice Shelves (ESA-IPL-POE-EF-cb-LE-2019-834). Pierre Dutrieux è stato sostenuto dai premi NSF 1643285, 1644159 e da una borsa di studio per il clima e la vita della Columbia University. Tae-Wan Kim del Korea Polar Research Institute, concede KOPRI PE20160.

Descrizione foto: Le osservazioni satellitari sono state utilizzate per mostrare per la prima volta un aumento diffuso della velocità del ghiaccio nel settore di Getz, con una parte del ghiaccio che accelera nell'oceano di quasi il 50%. - Credit: Pierre Dutrieux.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Glaciers accelerate in the Getz region of West Antarctica