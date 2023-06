La plastica biodegradabile minaccia il pesce persico

I ricercatori hanno scoperto che il pesce persico cambia il proprio comportamento se esposto alla plastica biodegradabile della canna da zucchero

Secondo uno studio scientifico pubblicato su Science of the Total Environment (1), la plastica tradizionale, a base di petrolio fossile, ha invaso la terra e c'è microplastica in tutti gli esseri viventi. Ciò ha portato a un'intensa ricerca di alternative che si decompongono più velocemente in natura. I polimeri a base biologica contenenti zucchero di canna sono una di queste opzioni. La bioplastica più comune è il poli-L-lattide (PLA), che viene utilizzato in stampanti 3D, tessuti, imballaggi alimentari, posate usa e getta e altre applicazioni.

La plastica PLA ha cambiato il comportamento del pesce persico

Le bioplastiche hanno anche un impatto negativo sulla vita biologica. La studentessa di dottorato Azora König Kardgar (2) dell'University of Gothenburg ha scoperto che il comportamento del piccolo pesce persico esposto alla bioplastica nel cibo per pesci è cambiato nell'arco di sei mesi. Hanno reagito molto di più quando hanno incontrato un altro pesce persico rispetto al normale. Inoltre, c'erano segni di movimento ridotto, capacità alterata di formare banchi e reazione alterata quando avvicinati dal pericolo.

«Gli esperimenti tossicologici che analizzano il comportamento degli animali sono molto rari. Più comunemente, i ricercatori osservano i cambiamenti fisiologici. Possiamo vedere che qualcosa nella plastica PLA provoca cambiamenti nel pesce, ma non possiamo vedere cosa», dice Azora.

Poiché questa ricerca ha esaminato le particelle di microplastica PLA, i ricercatori hanno anche testato l'alimentazione del pesce persico con particelle di caolino, un'argilla bianca utilizzata per la porcellana e per rivestire la carta. I pesci nutriti con caolino hanno mostrato alcuni piccoli cambiamenti nel comportamento. Tuttavia, un ormone sessuale maschile è stato colpito e alcune altre espressioni geniche nel pesce sono state frenate, come la risposta allo stress.

Il PLA non è un'opzione ecologica

«Vediamo che il PLA non è innocuo per i pesci, quindi non dovrebbe essere venduto come alternativa ecologica alla normale plastica. Dovrebbe essere considerato equivalente alla plastica ordinaria», afferma Azora.

I pesci sono stati nutriti per sei mesi con cibo contenente il 2% di PLA, che è circa la concentrazione della normale plastica petrolchimica utilizzata negli studi precedenti. Anche la quantità di caolino somministrata a un altro gruppo di pesci era del 2%. Inoltre, era presente anche un gruppo di controllo di persici nutriti con mangime non contaminato.

