La persistenza della plastica nell'ambiente

Le microfibre sintetiche si trovano praticamente ovunque nell'ambiente. Prevenire le emissioni alla fonte sarebbe quindi una misura di mitigazione più efficace.

La quantità di microfibra sintetica che versiamo nei nostri corsi d'acqua è stata motivo di grande preoccupazione negli ultimi anni, per una buona ragione: ogni ciclo di lavanderia rilascia nelle sue acque reflue decine di migliaia di minuscole fibre di plastica quasi invisibili la cui persistenza e accumulo possono influenzare gli habitat acquatici e i sistemi alimentari e, in definitiva, i nostri stessi corpi in modalità ancora sconosciute.

Secondo i ricercatori della Bren School of Environmental Science & Management dell'University of California - Santa Barbara, questo non è il quadro completo. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE, (1) si è scoperto che il volume di microfibre sintetiche che rilasciamo negli ambienti terrestri dai nostri cicli di lavaggio rivaleggia - e potrebbe presto eclissare - la quantità che finisce nei nostri oceani, fiumi e laghi.

«Le emissioni di microfibre sugli ambienti terrestri - questo era un processo noto. Ma l'entità del problema non era ben nota», ha detto la dottoressa Jenna Gavigan, (2) che ha condotto lo studio, il primo in assoluto a esaminare il problema su scala globale.

Utilizzando set di dati globali sulla produzione, l'uso e il lavaggio di abbigliamento con tassi di emissione e ritenzione durante il lavaggio, il trattamento delle acque reflue e la gestione dei fanghi, Jenna Gavigan e colleghi stimano che 5,6 milioni di tonnellate metriche (Mt) di microfibre sintetiche siano state emesse dal lavaggio degli indumenti tra il 1950 e il 2016, con 2,9 Mt che trovano la loro strada nei corpi idrici e un totale di 2,5 Mt emesse in ambienti terrestri (1,9 Mt) e interrati (0,6 Mt).

«Se rifletti su queste cifre puoi constatare l'enorme crescita nella produzione di indumenti sintetici e, di conseguenza, un aumento dell'inquinamento da microfibra sintetica», ha detto il professore di ecologia industriale e coautore dell'articolo Roland Geyer. (3)

Infatti, secondo il documento, circa la metà delle emissioni totali di microfibre sintetiche dal 1950 (l'alba della produzione di massa di fibre sintetiche) sono state generate solo nell'ultimo decennio. Grazie in gran parte alla forte richiesta globale dell'abbigliamento e alla sua tendenza verso fibre sintetiche più economiche e producibili in serie, nonché a un maggiore accesso alle lavatrici. La nostra lavanderia sta inquinando non solo l'oceano ma anche la terra.

Da dove viene, questa enorme - e fino ad ora, in gran parte inosservata - massa di microfibre sintetiche? Si scopre che nello sforzo di impedire loro di entrare nei nostri corsi d'acqua, queste fibre si accumulano nei fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue.

«Il trattamento delle acque reflue non è la fine dell'inquinamento», ha detto il professore di ecologia industriale Sangwon Suh, (4) che è anche un coautore dello studio. Con un'efficienza di rimozione di circa il 95-99%, tutte le microplastiche, tranne le più piccole, vengono catturate nel fango, che viene trattato e trasformato in biosolidi e «utilizzato principalmente nelle applicazioni terrestri», come fertilizzante e ammendante del suolo.

«Una percentuale minore va alla discarica», ha detto la dottoressa Jenna Gavigan. «La percentuale più piccola viene scaricata nell'oceano in alcuni paesi, mentre parte di essa viene incenerita».

«Allora diventa un problema di inquinamento terrestre», ha sottolineato il dottor Roland Geyer. «L'abbiamo appena trasformato in un diverso problema di inquinamento ambientale piuttosto che averlo effettivamente risolto».

Secondo i ricercatori, prevenire le emissioni alla fonte - sia utilizzando un dispositivo di cattura in microfibra, selezionando un metodo di lavaggio più delicato, lavando i vestiti meno spesso o evitando i tessuti sintetici - sarebbe più efficace nel mitigare l'inquinamento da microfibra che cercare di catturare le fibre dopo che le acque reflue sono state inviate all'impianto di trattamento.

Questo studio ha le sue radici in un progetto risalente al 2016 del gruppo Bren in cui diversi studenti laureati, in una ricerca condotta per l'azienda di abbigliamento outdoor Patagonia, hanno cercato di studiare le condizioni che influenzano la caduta degli indumenti. Quell'impresa si è concentrata principalmente sull'effluente carico di microfibra rilasciata dalla lavatrice e ha prodotto una importante ricerca che ha aumentato la consapevolezza del problema della microfibra sintetica.

La collaborazione ha anche ispirato un vertice sulla leadership della microfibra del 2017 ospitato dalla Bren School e dall'organizzazione ambientale Ocean Conservancy, in cui si sono riuniti più di 50 parti interessate, tra cui rappresentanti dell'industria, del governo, della comunità di ricerca, del settore dell'abbigliamento e delle organizzazioni non profit ambientali per abbracciare la questione.

«Quando si parla di inquinamento da microfibra, queste nuove scoperte dimostrano che l'inquinamento da plastica è molto più pervasivo nel nostro ambiente di quanto si pensasse in origine», ha affermato il dottor Nick Mallos, (5) direttore senior di Trash Free Seas ® presso la Ocean Conservancy. «Fortunatamente esistono soluzioni semplici ed efficaci, come l'aggiunta di filtri alle lavatrici. Invitiamo i produttori a rendere standard queste modifiche».

Questa valutazione globale delle emissioni di microfibre sintetiche fa parte di un quadro più ampio delle microplastiche nell'ambiente che i ricercatori sperano di riempire mentre scoprono i percorsi che queste piccole fibre prendono. Ad esempio, quali altre fonti contribuiscono con queste fibre all'ambiente? Come si muovono e quali sistemi potrebbero essere interessati? Come interagiscono queste microfibre con il biota di una regione? Ottenere risposte a queste e ad altre domande potrebbe portare a pratiche che mitigano o prevengono gli effetti dell'inquinamento globale delle microfibre sintetiche, anche se il consumo aumenta.

«Ci sono enormi incognite», ha detto il professor Sangwon Suh. «La quantità di microplastiche e microfibre che vengono generate è piuttosto massiccia e continua a crescere, e se continuerà ci saranno grandi cambiamenti, dalle conseguenze imprevedibili. Questo è ciò che lo rende preoccupante».

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: The Persistence of Plastic