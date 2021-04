La neuroscienza degli effetti placebo

Gran parte del vantaggio che una persona ottiene dall'assunzione di un vero farmaco o dalla ricezione di un trattamento per alleviare il dolore è dovuto alla mentalità individuale, non al farmaco stesso.

La comprensione dei meccanismi neurali che guidano questo effetto placebo è stata una domanda di vecchia data. Una meta-analisi pubblicata su Nature Communications (1) rileva che i trattamenti con placebo per ridurre il dolore, noti come analgesia con placebo, riducono l'attività correlata al dolore in più aree del cervello.

Precedenti studi di questo tipo si sono basati su ricerche su piccola scala, quindi fino ad ora i ricercatori non sapevano se i meccanismi neurali alla base degli effetti placebo osservati fino ad oggi avrebbero resistito a campioni più grandi. Questo studio rappresenta la prima mega-analisi su larga scala, che esamina le immagini dell'intero cervello dei singoli partecipanti. Ha permesso ai ricercatori di guardare parti del cervello che non avevano una risoluzione sufficiente per guardare in passato. L'analisi comprendeva 20 studi di neuroimaging con 600 partecipanti sani. I risultati forniscono nuove informazioni sulle dimensioni, la localizzazione, il significato e l'eterogeneità degli effetti del placebo sull'attività cerebrale correlata al dolore.

La ricerca riflette il lavoro di uno sforzo collaborativo internazionale del Placebo Neuroimaging Consortium, guidato dal dottor Tor Wager, (2) la Diana L. Taylor Distinguished Professor in Neuroscience a Dartmouth e la dottoressa Ulrike Bingel, (3) professoressa presso il Center for Translational Neuro and Behavioral Sciences nel dipartimento di neurologia presso l'ospedale universitario di Essen, per il quale Matthias Zunhammer e Tamás Spisák presso l'ospedale universitario di Essen, sono stati coautori. La meta-analisi è la seconda con questo campione e si basa sulla ricerca precedente (4) del team utilizzando un marcatore del dolore stabilito sviluppato in precedenza dal laboratorio di Wager.

Il dottor Tor Wager, che è anche il principale investigatore del Cognitive and Affective Neuroscience Lab presso Dartmouth, dice: «I nostri risultati dimostrano che i partecipanti che hanno mostrato la maggiore riduzione del dolore con il placebo hanno concretizzato anche le maggiori riduzioni nelle aree cerebrali associate alla costruzione del dolore. Stiamo ancora imparando come il cervello costruisce le esperienze dolorose, ma sappiamo che è un mix di aree cerebrali che elaborano l'input dal corpo e quelle coinvolte nella motivazione e nel processo decisionale. Il trattamento con placebo ha ridotto l'attività nelle aree coinvolte nella segnalazione precoce del dolore da parte del corpo, così come circuiti motivazionali non legati specificamente al dolore».

In tutti gli studi della meta-analisi, i partecipanti avevano indicato di provare meno dolore; tuttavia, il team ha voluto scoprire se il cervello ha risposto al placebo in modo significativo.

Il placebo sta cambiando il modo in cui una persona costruisce l'esperienza del dolore o sta cambiando il modo in cui una persona lo pensa dopo il fatto?

La persona sente davvero meno dolore?

Con l'ampio campione, i ricercatori sono stati in grado di localizzare con sicurezza gli effetti del placebo in zone specifiche del cervello, inclusi il talamo e i gangli della base. Il talamo funge da gateway per immagini e suoni e tutti i tipi di input motori sensoriali. Ha molti nuclei diversi, che agiscono come stazioni di elaborazione per diversi tipi di input sensoriali. I risultati hanno mostrato che le parti del talamo che sono più importanti per la sensazione di dolore erano più fortemente influenzate dal placebo. Inoltre, sono state colpite anche parti della corteccia somatosensoriale che sono parte integrante dell'elaborazione precoce delle esperienze dolorose. L'effetto placebo ha avuto un impatto anche sui gangli della base, che sono importanti per la motivazione e per collegare il dolore e altre esperienze all'azione. «Il placebo può influenzare ciò che fai con il dolore e come ti motiva, il che potrebbe essere una parte più ampia di ciò che sta accadendo qui», dice Wager. «Sta cambiando il circuito che è importante per la motivazione».

I risultati hanno rivelato che i trattamenti con placebo riducono l'attività nell'insula posteriore, che è una delle aree coinvolte nella costruzione precoce dell'esperienza del dolore. Questo è l'unico sito nella corteccia che puoi stimolare e invocare il senso del dolore. La principale via ascendente del dolore va dalle parti del talamo all'isola posteriore. I risultati forniscono la prova che il placebo influenza quel percorso per il modo in cui viene costruito il dolore.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che con gli effetti placebo, la corteccia prefrontale viene attivata in previsione del dolore. La corteccia prefrontale aiuta a tenere traccia del contesto del dolore e a mantenere la convinzione che esista. Quando la corteccia prefrontale viene attivata, ci sono percorsi che attivano il rilascio di oppioidi nel mesencefalo che possono bloccare il dolore e percorsi che possono modificare la segnalazione e la costruzione del dolore.

Il team ha scoperto che l'attivazione della corteccia prefrontale è eterogenea tra gli studi, il che significa che nessuna particolare area in questa regione è stata attivata in modo coerente o forte negli studi. Queste differenze tra gli studi sono simili a ciò che si trova in altre aree di autoregolamentazione, dove diversi tipi di pensieri e mentalità possono avere effetti diversi. Ad esempio, un altro lavoro nel laboratorio del dottor Wager ha scoperto che ripensare il dolore utilizzando immagini e narrazione in genere attiva la corteccia prefrontale, ma l'accettazione consapevole no. Gli effetti del placebo probabilmente implicano un mix di questi tipi di processi, a seconda delle specifiche di come viene somministrato e delle predisposizioni delle persone.

«I nostri risultati suggeriscono che gli effetti del placebo non sono limitati esclusivamente ai processi sensoriali/nocicettivi o cognitivi/affettivi, ma probabilmente coinvolge una combinazione di meccanismi che possono differire a seconda del paradigma del placebo e di altri fattori individuali», spiega la dottoressa Bingel. «I risultati dello studio contribuiranno anche alla ricerca futura nello sviluppo di biomarcatori cerebrali che prevedono la reattività di un individuo al placebo e aiutano a distinguere il placebo dalle risposte ai farmaci analgesici, che è un obiettivo chiave del nuovo centro di ricerca collaborativa, Treatment Expectation».

Comprendere i sistemi neurali che utilizzano e moderano le risposte al placebo ha importanti implicazioni per l'assistenza clinica e lo sviluppo di farmaci. Le risposte al placebo potrebbero essere utilizzate in modo specifico per contesto, paziente e malattia. L'effetto placebo potrebbe anche essere sfruttato insieme a un farmaco, un intervento chirurgico o un altro trattamento, poiché potrebbe potenzialmente migliorare i risultati dei pazienti.

Descrizione foto: L'attività fMRI durante il dolore è ridotta nelle aree mostrate in blu. Molti di questi sono coinvolti nel costruire l'esperienza del dolore, inclusa la sensazione di sofferenza, e motivare le azioni per evitarlo. L'attività è aumentata nelle aree mostrate in rosso e giallo. Questi sono ampiamente coinvolti nel controllo della cognizione e della memoria. Il coinvolgimento di queste aree variava tra gli studi, suggerendo che diversi tipi di effetti placebo coinvolgevano diversi meccanismi cerebrali. - Credit: Image provided by M.Zunhammer et al..

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Study Provides Deep Dive on the Neuroscience of Placebo Effects