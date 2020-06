La musica evoca 13 emozioni chiave

La musica è davvero un linguaggio universale, secondo un nuovo studio su come le persone negli Stati Uniti e in Cina rispondono a diversi generi di suoni.

Gli scienziati dell'Università della California, Berkeley, hanno intervistato oltre 2.500 persone negli Stati Uniti e in Cina per vagliare le loro risposte emotive su migliaia di canzoni di generi tra cui rock, folk, jazz, classico, banda musicale, sperimentale e heavy metal.

Ne è scaturito che l'esperienza soggettiva della musica attraverso le culture può essere mappata all'interno di almeno 13 sentimenti dominanti: divertimento, gioia, erotismo, bellezza, relax, tristezza, sognare, trionfo, ansia, sfigatezza, fastidio, sfida e sentimento gonfiati.

«Immagina di organizzare una libreria musicale estremamente eclettica attraverso l'emozione e di catturare la combinazione di sentimenti associati a ciascuna traccia. Questo è essenzialmente ciò che il nostro studio ha fatto», ha detto l'autore principale dello studio Alan Cowen, (1) uno studente di dottorato in neuroscienze della UC Berkeley.

«Abbiamo rigorosamente documentato la più vasta gamma di emozioni che si sentono universalmente attraverso il linguaggio della musica», ha affermato l'autore senior dello studio Dacher Keltner, (2) professore di psicologia alla UC Berkeley.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati su Proceedings of National Academy of Sciences. (3)

IL dottor Alan Cowen ha tradotto i dati in una mappa audio interattiva, (4) in cui i visitatori possono spostare i loro cursori per ascoltare una qualsiasi delle migliaia di frammenti di musica per scoprire, tra le altre cose, se le loro reazioni emotive corrispondono al modo in cui persone di culture diverse rispondono alla musica.

Le potenziali applicazioni di questi risultati di ricerca vanno dall'informare terapie psicologiche e psichiatriche progettate per evocare determinate sensazioni ad aiutare i servizi di streaming musicale come Spotify a regolare i loro algoritmi per soddisfare le preferenze musicali dei clienti.

«Le persone di culture diverse possono concordare sul fatto che una canzone sia arrabbiata, ma possono differire dal fatto che quel sentimento sia positivo o negativo», ha detto Alan Cowen, osservando che i valori positivi e negativi, noti nel linguaggio psicologico come “valenza”, sono più specifici della cultura. Inoltre, in tutte le culture, i partecipanti allo studio sono per lo più d'accordo su caratterizzazioni emotive generali di suoni musicali, come ad esempio arrabbiato, gioioso e fastidioso. Ma le loro opinioni variavano a livello di “eccitazione”, che si riferisce allo studio al grado di calma o stimolazione evocato da un brano musicale.

Come è stato condotto lo studio

Per lo studio, oltre 2.500 persone negli Stati Uniti e in Cina sono state assunte tramite la piattaforma di crowdsourcing di Amazon Mechanical Turk. In primo luogo, i volontari hanno scannerizzato migliaia di video su YouTube per la musica che evoca una varietà di emozioni. Da questi, i ricercatori hanno creato una raccolta di clip audio da utilizzare nei loro esperimenti. Successivamente, circa 2.000 partecipanti allo studio negli Stati Uniti e in Cina hanno valutato ciascuno circa 40 campioni musicali basati su 28 diverse categorie di emozioni, nonché su una scala di positività, negatività e per livelli di eccitazione.

Usando le analisi statistiche, i ricercatori sono arrivati a 13 categorie generali di esperienze che sono state preservate attraverso le culture e trovate corrispondenti a sentimenti specifici, come essere “deprimenti” o “sognanti”.

Per garantire l'accuratezza di questi risultati in un secondo esperimento, circa 1.000 persone provenienti dagli Stati Uniti e dalla Cina hanno valutato oltre 300 ulteriori campioni musicali occidentali e tradizionali cinesi (5) che erano specificamente destinati a evocare variazioni di valenza e eccitazione. Le loro risposte hanno convalidato le 13 categorie.

Le “Quattro stagioni” di Vivaldi hanno incusso alle persone eccitazione. “Rock the Casbah” di Clash ha cagionato eccitazione emotiva. “Let's Stay Together” di Al Green ha evocato la sensualità e “Somewhere over the Rainbow” di Israele Kamakawiwo ha suscitato gioia. Nel frattempo, l'heavy metal è stato ampiamente considerato provocatorio e, proprio come voleva il suo compositore, la colonna sonora della scena del film “Psycho” ha scatenato la paura.

I ricercatori riconoscono che alcune di queste associazioni potrebbero essere basate sul contesto in cui i partecipanti allo studio avevano precedentemente ascoltato un certo brano musicale, come in un film o un video di YouTube. Ma questo è meno probabile nel caso della musica tradizionale cinese, con la quale i risultati sono stati convalidati.

Cowen e Keltner hanno precedentemente condotto uno studio in cui hanno identificato 27 emozioni in risposta ai video clip suggestivi. Per Cowen, che proviene da una famiglia di musicisti, studiare gli effetti emotivi della musica sembrava il passo logico successivo.

«La musica è un linguaggio universale, ma non prestiamo sempre sufficiente attenzione a ciò che sta dicendo e al modo in cui viene compresa», ha detto Cowen. «Volevamo fare un primo passo importante verso la risoluzione del mistero di come la musica possa suscitare tante emozioni sfumate».

Co-autori dello studio sono il dottor Xia Fang, studioso presso l'Università di Amsterdam, la York University di Toronto e l'ente Disa Sauter presso l'Università di Amsterdam.

Descrizione foto: gli scienziati hanno mappato i campioni musicali in base alle 13 emozioni chiave scatenate in oltre 2.500 persone, negli Stati Uniti e in Cina, quando hanno ascoltato le clip audio. - Credit: Graphic by Alan Cowen.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Ooh là là! Music evokes at least 13 emotions. Scientists have mapped them