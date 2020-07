La meditazione riduce il rischio cardiovascolare

La meditazione è stata collegata al minor rischio cardiovascolare in un'analisi dei dati condotta da ricercatori e colleghi degli Affari dei veterani.

Precedenti studi hanno suggerito che la meditazione può avere effetti benefici su una serie di condizioni. Una dichiarazione scientifica dell'American Heart Association del 2017 suggerisce che la meditazione può essere di beneficio per la riduzione del rischio cardiovascolare. I dati mostrano che può aiutare con la pressione sanguigna, il livello di colesterolo, per smettere di fumare e la salute cardiovascolare generale. Tuttavia, questa connessione è tutt'altro che definitiva. Utilizzando un ampio database nazionale con molti partecipanti, gli autori del nuovo studio, pubblicato sull'American Journal of Cardiology, (1) hanno cercato ulteriori prove su come la meditazione influenzi il rischio cardiovascolare.

Il dottor Chayakrit Krittanawong, (2) — ricercatore capo del centro medico Michael E. DeBakey VA, del Baylor College of Medicine e della Icahn School of Medicine sul Monte Sinai — e i suoi colleghi hanno studiato i dati del National Health Interview Survey, condotto ogni anno dal National Center per le statistiche sanitarie. Raccoglie informazioni su una vasta gamma di argomenti relativi alla salute da un campione rappresentativo a livello nazionale.

I ricercatori hanno esaminato i dati su oltre 61.000 partecipanti al sondaggio. Di questi, quasi 6.000 (circa il 10%) hanno dichiarato di aver partecipato a qualche forma di meditazione. Il team ha scoperto che le persone che meditavano avevano tassi più bassi di colesterolo alto, ipertensione, diabete, ictus e malattia coronarica, rispetto a coloro che non meditavano.

La più grande differenza era nella malattia coronarica. Quelli che meditavano avevano il 51% di probabilità rispetto a quelli che non avevano la malattia. La prevalenza di altri rischi cardiovascolari nel gruppo di meditazione rispetto al gruppo di non meditazione era del 65% per il colesterolo alto, del 70% per il diabete, del 76% per l'ictus e dell'86% per l'ipertensione.

I ricercatori hanno controllato altri fattori collegati al rischio cardiovascolare, come età, sesso, fumo di sigaretta e indice di massa corporea. Dopo essersi adattati a questi fattori, l'effetto della meditazione era ancora significativo.

Esistono molti tipi di meditazione. La maggior parte si concentra su attenzione e consapevolezza. La meditazione ha dimostrato di aumentare il rilassamento fisico e mentale. «Credo nella meditazione, in quanto può darci un senso di calma, pace e riduzione dello stress, portando al miglioramento del nostro benessere emotivo», ha spiegato il dottor Chayakrit Krittanawong.

La pratica della meditazione è stata collegata alla riduzione dello stress, alla maggiore consapevolezza e al miglioramento della salute psicologica. Può anche portare a cambiamenti funzionali e anatomici a lungo termine nel cervello. La meditazione è anche semplice, economica e a basso rischio.

Chayakrit Krittanawong e colleghi hanno notato diverse limitazioni allo studio. In primo luogo, il sondaggio non ha catturato il tipo di meditazione che le persone stavano usando. Alcuni tipi di meditazione possono offrire maggiori benefici cardiovascolari rispetto ad altri, affermano i ricercatori. L'indagine inoltre non ha chiesto la durata o l'intensità di quella meditazione. È possibile che coloro che praticano più a lungo e con maggiore frequenza ottengano maggiori benefici, ma lo studio non può misurare questi effetti.

Inoltre, i ricercatori non possono affermare definitivamente che la meditazione riduce direttamente il rischio cardiovascolare. Potrebbe essere che le persone che hanno una migliore salute cardiovascolare per cominciare abbiano maggiori probabilità di praticare la meditazione, piuttosto che il contrario.

Altre attività della vita potrebbero anche oscurare il legame tra meditazione e salute cardiovascolare. I ricercatori hanno scoperto che il fattore nel consumo di alcol e l'attività fisica hanno abbassato il significato della relazione tra meditazione e rischio cardiovascolare.

Considerando tutti questi fattori, gli studiosi hanno concluso che la meditazione è “probabilmente” associata a una minore prevalenza del rischio cardiovascolare. Il dottor Krittanawong osserva che, mentre i risultati suggeriscono che la meditazione può migliorare la salute cardiovascolare, «avremmo bisogno di uno studio più approfondito come una sperimentazione clinica per determinare se la meditazione potrebbe giovare alla salute cardiovascolare nei veterani.»

Gli autori dello studio provengono dal Michael E. DeBakey VA Medical Center, dal Baylor College of Medicine, dalla Icahn School of Medicine a Mount Sinai, dalla Cleveland Clinic e dalla Mayo Clinic. Per ulteriori informazioni sulla ricerca VA sulla meditazione, visitare la pagina dell'argomento sulla salute complementare e integrativa sul sito Web della ricerca VA. (3)

Descrizione foto: Marty Sigel, un veterano della Marina di 77 anni, prova una meditazione in un giorno di luglio a Baltimora. Una nuova ricerca ha aggiunto alle prove sui benefici cardiovascolari della meditazione. - Credit: Mitch Mirkin.

Autore traduzione riassuntiva e adattamento linguistico: Edoardo Capuano / Articolo originale: Meditation linked to lower cardiovascular risk